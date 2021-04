Top 5 Apps der Woche für iOS & Android: Datenschutz meets Easter Eggs

Einmal in der Woche treffen wir uns hier auf NextPit und ich teile Euch meine Top 5 kostenlosen oder kostenpflichtigen Apps der Woche zusammen. Dabei ist es natürlich egal, ob Ihr ein Handy mit Android oder iOS nutzt. Diese Woche könnt Ihr Euch übrigens auf Easter Eggs und auf ein Mehr an Datenschutz freuen.

Jede Woche versuche ich, Euch die meiner Meinung nach besten Apps der Woche herauszusuchen, die keine Datenkraken oder Mikrotransaktions-Nester sind. Zusätzlich zu meinen eigenen Funden füge ich auch die Edelsteine hinzu, die von der französischsprachigen NextPit-Community ausgegraben und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit diese Woche.

Antistalker: Weniger Ausspionieren durch andere Apps

Antistalker ist eine App, die das LED-Prinzip auf iOS und unter Android 11 einen Schritt weiterführt und Euch darüber informiert, wenn Euer Smartphone gerade das Mikrofon und/oder Eure Kamera an eine App freigibtwerden.

Die App ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe, und sendet Euch Benachrichtigungen, wenn Euer Mikrofon oder eben Eure Kamera verwendet wird. Dabei gibt sie auch genau an, welche App oder welcher Dienst verwendet wird, zu welchem genauen Zeitpunkt die Aktivierung stattfand und wie lange die Nutzung genau dauerte.

Diese Anwendung wurde von der Community in unserem Forum geteilt. Aber ich kenne die Firma Malloc nicht, die aus dem Nichts zu kommen scheint, wenn man ihrer sehr jungen und vor allem sehr wenig sichtbaren Online-Aktivität über YouTube, Twitter oder Facebook glaubt.

Die Anwendung bittet darum, im Hintergrund laufen zu dürfen, fragt aber nicht nach anderen aufdringlichen Berechtigungen wie dem Zugriff auf Kontakte oder Euren Standort. Es ist zudem kein Konto erforderlich.

Antistalker will verhindern, dass Drittanbieter-Apps Sie ausspionieren / © NextPit

Ihr könnt Euch die Antistalker-App aus dem Google Play Store herunterladen

Actuflow: Bewusster Euer Handy entsperren

Actuflow ist eine Wellness- und Selbsteinschätzungs-App, die sich auf die Oberflächlichkeit oder sogar Nutzlosigkeit einiger unserer Interaktionen mit unseren Smartphones konzentriert.

Wir alle entsperren unsere Smartphones unzählige Male am Tag, ohne wirklich zu wissen warum oder zumindest ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben.

Actuflow lädt Euch jedes Mal, wenn Ihr Euer Smartphone entsperrt, dazu ein, zu verraten, warum Ihr es überprüfen möchtet. Ihr könnt entweder mitspielen oder die Frage ignorieren, indem Ihr sie nicht beantwortet. Die App führt dann eine Historie und ermöglicht es Ihnen, mithilfe von Infografiken die Anzahl der "gewollten" Entsperrungen, die einen bestimmten Zweck hatten und die ohne triftigen Grund zu sehen.

Ich finde diese Apps interessant, um sich der eigenen Bildschirmzeit bewusst zu werden. Aber ich habe immer noch die lästige Tendenz zu denken, dass das Töten von Langeweile oder der einfache Zeitvertreib keine "illegitime" Nutzung des Smartphones sind und nicht unbedingt als negativ angesehen werden sollten.

Actuflow will verhindern, dass Ihr ohne Grund von Eurem Smartphone aufgesogen werdet. / © NextPit

Ihr könnt die Actuflow-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Fanya: Ein visuell ausgefeilter Aufgabenplaner

Fanya ist ein Aufgabenplaner wie so viele andere im Play Store. Ich finde die Oberfläche einfach optisch sehr schön, vor allem aber ergonomisch und viel einfacher zu verstehen als andere von mir getestete "To-do-Listen", die mir immer zu sehr die "Angstkarte" ziehen.

Ihr könnt verschiedene kategorisierbare und programmierbare Ereignisse erstellen, die als Zeitleiste angezeigt werden. Die Anwendung ist kostenlos und werbefrei, aber das Anlegen eines Kontos ist Pflicht. Ihr könnt Euren Google-Kalender importieren und synchronisieren, aber für Google Drive-Backups und den Export auf mehrere Geräte müssen Sie die Pro-Version für 5,99 Euro bezahlen.

Fanya ist ein Aufgabenplaner mit einer sehr schönen Oberfläche / © NextPit

Ihr könnt die Fanya-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen

Ostereier-Sammlung in Android

Okay, ich gebe zu, dass ich mit dieser App ein bisschen schummle. Aber im Gegensatz zu den meisten von Euch, zumindest nehme ich das an, kannte ich diese Anwendung nicht, die von meiner Kollegin Camila erwähnt wurde und mit der Ihr die wichtigsten Easter Eggs fast aller Android-Versionen, von Gingerbread bis Android 11, "wiedererleben" können.

Und da Ostern der Anlass für die gesamte Tech- und JV-Presse ist, die Ostereier-Kastanien oder "Easter Eggs" zu veröffentlichen und auch oder gerade weil mir dringend eine App fehlte, um diese Auswahl zu vervollständigen, dachte ich, dass diese den Zweck erfüllen könnte.

Ich hoffe, Ihr verzeiht mir diesen Affront.

Ihr könnt alle Ostereier aus vergangenen Android-Versionen sehen und mit ihnen interagieren / © NextPit

Ihr könnt die Easter Egg Collection in Android herunterladen aus dem Google Play Store.

Protect the Realm: Ein kostenloses Offline-Roguelike-Kartenspiel

Protect the Realm ist ein strategisches Kartenspiel, in dem Ihr Euren Monarchen gegen Wellen von Feinden verteidigen müsst, indem Ihr die richtigen Karten an den richtigen Stellen platziert. Wenn Ihr Magic, Yu-Gi-Oh! oder sogar Gwynt in The Witcher 3 gespielt habt, ist das Prinzip mehr oder weniger das gleiche.

Zwischen den Kämpfen habt Ihr die Möglichkeit, Euer Kartendeck aufzurüsten und alle Begegnungen werden prozedural generiert, was jedes Mal für ein anderes Spielerlebnis sorgt. Das Spiel ist im Early Access, völlig kostenlos, offline, ohne Werbung oder In-App-Käufe. Aber was will das Volk!

Hier gibt's die APK von Protect The Realm

Ich finde die Art Direction und die Atmosphäre des Spiels sehr schön, obwohl das Design einiger Maps für meinen Geschmack etwas zu minimalistisch ist. Aber das wird mich nicht davon abhalten, es herunterzuladen, bevor es aus dem Early Access herauskommt und wahrscheinlich ein bezahltes Spiel wird.