Top-Kamera-Smartphone zum kleinen Preis: Jetzt mit Zugabe sichern!

Bei Media Markt könnt Ihr Euch noch für kurze Zeit das Sony Xperia 1 III mit Mega-Tarif und den Wireless Over-Ear-Kopfhörern WH-H910N im Spar-Deal sichern. Mit einer einmaligen Zahlung von 29 Euro gehören die Geräte Euch, wären da nicht die monatlichen Kosten. Wie hoch diese ausfallen und was Ihr von dem Bundle erwarten könnt, in unserem Tarif-Check.

Sony galt früher als wahrer Platzhirsch, wenn es um Handys mit spannenden Features ging, wie die ersten Sony Ericsson Modelle durchaus bewiesen. Mittlerweile hat sich der Elektronikhersteller weitestgehend vom Smartphone-Markt zurückgezogen, allerdings gibt es durchaus spannende Geräte aus Japan. So auch das Sony Xperia 1 III , das Ihr gerade mit den passenden WH-H910N-Kopfhörern und Mobilfunktarif im Telekom-Netz bei Media Markt erhaltet.

Affiliate Angebot Sony Xperia 1 III Mit passenden WH-H910N | Tarif im Netz der Deutschen Telekom | 50 GB Datenvolumen | 50 € Wechselbonus

Das Sony Xperia 1 III ist ein echtes Flaggschiff, wie es im Buche steht. Mit einem Snapdragon 888, der auf 12 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher setzt, einem Display, das perfekt für Filme ausgelegt ist und einer innovativen und wirklich guten Kamera, konnte uns das Gerät in unserem Test zum Sony Xperia 1 III bereits überzeugen. Ob Ihr auch so begeistert von dem Smartphone sein werdet, findet Ihr dort am besten selbst heraus.

Lohnt sich das Sony-Angebot im Jahr 2023 überhaupt?

Zugegeben, das Preisschild ist für ein zwei Jahre altes Handy recht hoch. So zahlt Ihr im Netz derzeit mindestens 743 Euro für das Flaggschiff von 2021, allerdings macht die Zugabe der WH-H910N das Angebot wieder richtig rentabel. Denn Ihr bekommt darüber hinaus einen Hammer-Tarif im Netz der Deutschen Telekom mit 50 GB Datenvolumen und einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch mal 50 Euro als Dankeschön obendrauf.

Sony-Deal-Übersicht Eigenschaft Sony-Deal Tarif Freenet green LTE 40 GB Aktion Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 40 GB 50 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 29,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 1.033,70 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Regulärer Gerätepreis Sony Xperia 1 III – 743,50 Euro

Sony WH-H910N – 199,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 1,68 Euro Zum Angebot*

Der Tarif kostet Euch effektiv gerade einmal 1,68 Euro zusätzlich, wenn Ihr die Preise mit den aktuellen Bestpreisen für die beiden Geräte vergleicht. Dadurch zahlt Ihr kaum etwas drauf, um Euch einen Mobilfunktarif im Netz der Deutschen Telekom zu sichern und dabei sogar satte 50 GB Datenvolumen abzugreifen.

Bedenkt allerdings, dass Ihr hier keinen Zugang zum 5G-Netz des Providers erhaltet. Außerdem stehen weiterhin 39,99 Euro im Monat auf Eurer Rechnung, die Ihr jeden Monat zahlen müsst. Möchtet Ihr lieber auf ein neueres Modell umsteigen, schaut doch mal in unsere Auswahl der besten Smartphones 2023.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Sony Xperia 1 III auch 2023 noch interessant? Lasst es uns wissen!