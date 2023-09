Twitter aka X wird für alle kostenpflichtig!

Schon jetzt ist Twitter bzw. X auch in einer Bezahl-Variant zu haben, wer sich "verifizieren" lässt (aktuell "X Premium" und ursprünglich "Twitter Blue"" genannt), der bekommt u. a. ein blaues Häkchen sowie zusätzliche Features wie die Möglichkeit, Posts nachträglich zu bearbeiten und auch längere Texte verfassen und veröffentlichen zu können.



Wer für Twitter/X nicht bezahlt, stößt zwar immer wieder auf diverse Einschränkungen, grundsätzlich steht der Social-Media-Dienst aber allen frei zur Verfügung. Doch das könnte sich demnächst ändern: Denn Elon Musk hat bei einem live gestreamten Podiumsgespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu bekannt gegeben, dass seine Seite zu einer für alle verpflichtenden "kleinen monatlichen Zahlung" übergehen will.

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP