Umfrage der Woche: Die NextPit-Community als Orakel – so wird 2022

Wir wagen einen Blick in die Glaskugel mit Euch. In unserer Umfrage der Woche wollen wir von Euch wissen, was Ihr für dieses Jahr erwartet. Welche Smartphone-Trends werden gesetzt, welche Hersteller räumen ab und welche drohen zu scheitern? Beweist Euch als Wahrsager und blickt für uns in Eure Kristallkugel!

Die erste Woche des neuen Jahres liegt fast hinter uns und unsere erste Umfrage in 2022 steht an. Da bietet es sich an, dass wir Euch heute dazu auffordern, als Tech-Orakel zu fungieren. Was werden die Trends des Jahres sein, welche Hersteller werden besonders begeistern oder enttäuschen? Ihr sagt es uns!

Wie gewohnt präsentieren wir Euch dann am Montag die Auswertung, aber die Ergebnisse werden auch danach noch einmal wichtig sein: Am Jahresende nämlich, wenn wir die Hosen runterlassen und herausfinden, ob die Next-Community den richtigen Riecher hatte – oder eben nicht.

Die großen Smartphone-Trends des Jahres 2022

Vor 12 Monaten konnte man vielleicht ein kleines bisschen darauf hoffen, dass Rollables der nächste heiße Scheiß sein werden. Wurden sie nicht, wie wir jetzt wissen. Auch abgedrehte Kameras wie beispielsweise die Mikroskop-Cam im Oppo Find X3 Pro entwickelten sich nicht zum Trend. Auch wenn sie im Realme GT 2 Pro ein kleines Revival feiert.

Aber was glaubt Ihr, könnte der fette Trend des Jahres 2022 werden? Poliert nochmal Eure Glaskugel und blickt konzentriert hinein: Werden es doch endlich rollbare Displays? Wird Nachhaltigkeit das bestimmende Thema? Entscheidet Euch für eine (oder mehrere) der Optionen in der Umfrage, oder nennt uns Eure Idee in den Kommentaren:

Was werden die großen Smartphone-Trends des Jahres? Rollbare Displays

Bessere Grafik für AR/VR-Nutzung

Mehr Nachhaltigkeit

200-Megapixel-Kameras

Faltbare Smartphones in der Mittelklasse

Bessere Under-Display-Cams

Sonstiges (bitte in den Kommentaren nennen) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welches Unternehmen wird das Jahr prägen?

Es ist gut möglich, dass 2022 mit Blick auf die Hersteller ähnlich laufen wird wie das letzte Jahr: Sehr viele Augen werden auf Samsung gerichtet sein, die sowohl mit der Galaxy-S22-Reihe als auch den neuen Foldables für viel Wirbel sorgen dürften. Auch Apple darf mit der neuen Generation des iPhone auf ungeteilte Aufmerksamkeit hoffen.

Daneben werden chinesische Hersteller wie Oppo, Xiaomi, Vivo und Realme versuchen, außerhalb Chinas für noch mehr Impact zu sorgen. Für Huawei, Nokia und noch einige mehr wird es wohl eher ein Kampf, um überhaupt relevant zu bleiben. Schaut noch ein weiteres Mal in Eure Kristallkugel, befragt von mir aus einen Geist oder probiert's mit Bleigießen: Was glaubt Ihr, welches Unternehmen hier die meisten frischen Impulse landen kann und vielleicht sogar im positiven Sinne für eine Überraschung sorgen wird? Ihr könnt gerne wieder mehrere Kandidaten nennen.

Welche Unternehmen werden das Jahr 2022 prägen? Samsung

Apple

Xiaomi / Poco

Google

Oppo

Vivo

OnePlus

Realme

Honor

Huawei

Nokia

Sony

Lenovo / Motorola

Sonstiges (Bitte in den Kommentaren nennen) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welches Unternehmen wird enttäuschen?

Eine dritte Frage habe ich noch für Euch, dann habt Ihr es für heute geschafft. Denn wenn ein Unternehmen zwölf Monate Zeit hat, um zu glänzen, bieten sich natürlich auch viele Chancen, einen falschen Weg einzuschlagen. Horcht also noch ein letztes Mal in Euch hinein. Welche Company wird im Jahr 2022 Eurer Meinung nach hinter den Erwartungen zurückbleiben? Es gibt wieder exakt die selben Antwortoptionen wie bei der zweiten Frage und auch hier könnt Ihr gerne wieder mehrere nennen!

Welche Unternehmen werden 2022 hinter den Erwartungen zurückbleiben? Samsung

Apple

Xiaomi / Poco

Google

Oppo

Vivo

OnePlus

Realme

Honor

Huawei

Nokia

Sony

Lenovo / Motorola

Sonstiges (Bitte in den Kommentaren nennen) (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So, damit wären wir durch. Ich bin gespannt auf Eure Antworten und ehrlich gesagt noch gespannter aufs Jahresende. Dann nämlich werden wir feststellen, ob die NextPit-Leserschaft einen guten Job als Wahrsager-Community gemacht hat. Wie immer bedanken wir uns fürs Mitmachen und Ihr wisst ja: Zum Wochenstart am Montag gibt es die Auswertung!