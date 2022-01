Ende von HarmonyOS? Huawei begräbt wohl globale Pläne für Handy-OS

Huaweis Smartphone-Pläne für HarmonyOS außerhalb Chinas liegen wohl auf Eis

Andere Produktklassen wie Tablets und Wearables sollen weiter von HarmonyOS profitieren

Wir müssen keine Hellseher sein, um zu wissen, dass auch 2022 ein schwieriges Jahr für Huawei werden dürfte. Nach wie vor steht das Unternehmen auf der schwarzen Liste der USA. Das bedeutet, dass Huawei auch weiterhin auf Google-Dienste verzichten muss. Der große Hoffnungsträger namens HarmonyOS scheint nicht das zu halten, was er versprach.

Schließlich kamen zuletzt das Huawei nova 9 und 8i auf den europäischen Markt – mit Android, ohne HarmonyOS und natürlich auch ohne Google-Services. Resignation macht sich breit, was jetzt durch ein Statement Huaweis bestätigt wird.

Auch dieses Mittelklasse-Smartphone wird außerhalb Chinas noch mit Android ausgeliefert / © Huawei

HarmonyOS auf globalen Smartphones? Nicht in Sicht!

Bei dem Statement handelt es sich um eine Aussage, die Huawei gegenüber HuaweiCentral getätigt hat. Dort erteilt das chinesische Unternehmen einem globalen Smartphone-Start von HarmonyOS eine Absage. Das komplette Statement lautet wie folgt:

"Derzeit ist für Smartphones außerhalb Chinas kein Upgrade auf HarmonyOS geplant, aber Verbraucher können HarmonyOS 2 und seine bahnbrechende Benutzererfahrung auf den kürzlich eingeführten Huawei-Tablets, HUAWEI Vision und Smartwatches genießen"

Für uns bedeutet das, dass wir zwar Geräte wie die Smartwatch Huawei GT 3 auch hierzulande mit HarmonyOS erhalten, auf die Smartphone-Sparte lässt sich das allerdings nicht übertragen. Das Blacklisting hat ja zudem auch weitere Nachteile für Huawei. So darf das Unternehmen keine neuen Chips mit 5G-Modem verbauen.

Das sorgt dafür, dass die Smartphones nicht nur auf Google Play und die Google-Dienste verzichten müssen, sondern auch technisch mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Daraus ergibt sich, dass Huawei selbst im heimischen China hinter andere Smartphone-Hersteller zurückfällt.

Euch dürfte das nicht sonderlich überraschen, denn erst kürzlich habt Ihr HarmonyOS zum enttäuschendsten Produkt des Jahres gekürt und viele von Euch waren auch von Huawei generell enttäuscht. Selbst das Flaggschiff der Chinesen, das Huawei P50, entwickelte sich zum Ladenhüter und so mag man es Huawei nicht einmal verdenken, wenn man sich die Mühe spart, in einen globalen HarmonyOS-Launch für Smartphones zu investieren.

Auch wenn die jüngste Aussage noch keine endgültige Absage an HarmonyOS auf europäischen Smartphones ist. Wir werden das Gefühl nicht los, dass Huawei in Sachen Smartphones langsam resigniert und sich daher verstärkt anderen Produktkategorien zuwendet. So findet sich HarmonyOS nicht nur auf Tablets und Smartwatches, sondern mittlerweile sogar auf smarten Trinkflaschen oder Fahrradhelmen.

Für mich klingt das immer noch äußerst deprimierend, weil Huawei für mein Empfinden grundlos und ohne Selbstverschulden in diese Lage gebracht wurde. Ändert aber nichts daran, dass zumindest bei den Smartphones HarmonyOS (noch) nicht der erhofft große Wurf ist. Wie seht Ihr das? Findet Huawei noch einen Weg aus der Misere und wird HarmonyOS dabei eine Rolle spielen?