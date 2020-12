Unsere 5 Top-Apps der Woche: Spotify-Werbung einfach stummschalten

Einmal in der Woche spreche ich in genau diesem Artikel über Anwendungen und Spiele, die wirklich einen Besuch im App Store und im Google Play Store wert sind. In dieser Woche konnte ich dabei einen Geheimtipp für Spotify-Nutzer finden, die für die Plattform kein Geld ausgeben können und von der Werbung genervt sind.

Bei meiner Suche nach empfehlenswerten Anwendungen versuche ich, die Smartphone-Welt so gleichmäßig wie möglich abzugrasen. Das bedeutet, ich schaue sowohl nach Apps aus allen Anwendungsgebieten als auch nach Mobile Games. Jeweils schaue ich dabei in den Google Play Store als auch in den AppStore für iOS. Leider musste ich mich in dieser Woche bezügliche Mobile Games geschlagen geben. Die folgenden Anwendungen sind dennoch einen Klick wert!

Proton Calendar: Kalender mit hohem Datenschutz

Proton Calendar ist eine Kalenderanwendung, die von Proton Technologies entwickelt wurde. Die Firma, die von drei CERN-Forschern gegründet wurde, bietet unter anderem den bekannten E-Mail-Client Protonmail sowie ProtonVPN an. Immer steht dabei die Sicherheit und der Datenschutz der Nutzer im Fokus.

Ich persönlich nutze Protonmail für meine persönlichen E-Mails, auch wenn ich den Dienst für eine intensive Nutzung nicht sonderlich geeignet finde (die Speichermöglichkeiten sind eingeschränkt, es sei denn, man zückt die Kreditkarte). Und auch die Kalender-App, die ich Euch empfehlen möchte, ist nur zahlenden Nutzern vorbehalten (Abo ab 5 Euro pro Monat).

Die Bedienung ist ähnlich wie bei Google Calendar. Euer Kalender ist mit Eurem Protonmail-Konto verknüpft, was wiederum die Verschlüsselung all Eurer Informationen (Kontakte, Erinnerungen, Termine, usw.) ermöglicht. Sowohl bei Protonmail als auch bei Proton Calendar werden alle Daten über eine automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Kanton Genf in der Schweiz, ebenso wie seine Server. Somit liegen sie außerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.

Proton geht noch einen Schritt weiter, indem es eine "Zero Access"-Verschlüsselung garantiert, was bedeutet, dass sogar die Namen, Beschreibungen und Teilnehmer der Ereignisse in Ihrem Kalender für Dritte unzugänglich sind. Und natürlich sind alle klassischen Funktionen eines Google-Kalenders enthalten.

Ihr könnt bis zu 10 Kalender verwalten, nach Belieben Ereignisse erstellen und bearbeiten, wiederkehrende Ereignisse planen, Termine über mehrere Zeitzonen hinweg synchronisieren, auf Eure Kalender über all Eure Geräte zugreifen und einen Dark-Mode nutzen.

Wenn Ihr ein kostenpflichtiges Protonmail-Konto habt, könnt Ihr die Anwendung direkt ausprobieren. Allerdings versprechen die Entwickler auch, dass sie in Zukunft auch für kostenlose Benutzer zugänglich sein wird.

Proton Calendar macht alles so gut wie Google Calendar, plus Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. / © Proton Technologies ; Edit: NextPit

Mutify: Spotify-Werbung einfach stummschalten

Öfter als ich es zugeben möchte ärgere ich mich am Ende des Monats darüber, wie sehr mein Bankkonto von all meinen SVOD- und Musik-Streaming-Abonnements leergesaugt wurde. Ein einmaliges und zugegeben sehr kurzlebiges Bewusstsein, das mich manchmal dazu bringt, all diese monatlichen Zahlungen zu streichen, um ein wenig Geld zu sparen.

Eines der einzigen Abonnements, von dem ich mich nie verabschieden könnte, ist Spotify Premium. Nicht, weil es ein toller Dienst ist, sondern weil ich die verdammte Werbung, die zwischen den Titeln in meinen Wiedergabelisten war, für immer verbannen wollte.

Mutify ist eine sehr einfache, kostenlose In-App-Anwendung, mit der Ihr die meisten der lästigen Anzeigen auf Spotify stummschalten könnt. Die App erfordert keine Systemautorisierung. Aktiviert stattdessen einfach die Funktion "Device Broadcast Status", die es Apps von Drittanbietern erlaubt oder verbietet, zu sehen, was Ihr gerade hört.

Wann immer Mutify erkennt, dass Spotify eine Werbung ausstrahlt, wird die Musiklautstärke auf Null heruntergedreht. Ich habe es im Laufe eines Abends, an dem ich diesen Artikel geschrieben habe, schnell getestet (mit einem Nicht-Premium-Account) und die App funktioniert bis auf eine Ausnahme problemlos. Es werden alle Anzeigen blockiert, außer diejenigen, die beim manuellen Titelwechsel abgespielt werden. Aber da Ihr mit einem Nicht-Premium-Account ohnehin nur sechsmal pro Stunde "skippen" können, ist das keine große Sache.

Mutify blockiert eigentlich keine Werbung, sondern schaltet sie nur stumm, indem es die Lautstärke auf Null dreht. / © teekamsuthar ; Bearbeitung: NextPit

Bundled Notes: Tolle Produktivitäts-App

Bundled Notes ist eine All-in-One-Anwendung für Notizen, Terminplanung und Aufgaben, die mir die NextPit Community im französischen Forum empfohlen hat. Es ist aber nicht das erste Mal, dass ich davon höre, denn die App ist seit Ende 2019 in der Beta-Phase.

Das Konzept besteht darin, "Bündel" zu erstellen, also Ordner, in denen Ihr Eure Notizen, Aufgabenlisten usw. sammeln könnt, um all diese Elemente auf eine produktivere und effizientere Weise zu sortieren.

Jedes Bundle wird auf der Startseite als Widget angezeigt und Ihr könnt eine Vorschau des Inhalts sehen. Im Grunde ist es eine Möglichkeit, all Eure Notizen, Erinnerungen, Rezepte, Einkaufslisten, Tagebucheinträge, Artikel und mehr in einer ergonomischen, übersichtlichen und vor allem aufgelisteten Weise zu ordnen (das Tagging-System ist wirklich gut gemacht).

Die Anwendung ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe, mit Ausnahme einer Pro-Version, mit der Ihr Eure Daten über die Web-Version auf Eurem PC verwalten könnt. Alles wird auf Euren Geräten synchronisiert, daher müsst Ihr ein Konto erstellen. Meiner Meinung nach ist es wirklich das System der Tags und Filter, das aus der Anwendung eine wirklich praktische Sache macht.