Mit watchOS 11 hat die Apple Watch ein riesiges neues Update bekommen. Zwar hat Apple hier nicht – wie bei watchOS 10 – die Bedienung fundamental umgekrempelt, doch es sind an allen Ecken und Enden spannende neue features hinzugekommen. Wir haben watchOS 11 ausführlich getestet und verraten Euch, welche 13 Features Ihr unbedingt kennen müsst.

Gesundheit und Fitness

Erkennung von Schlafapnoe

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen in watchOS 11 ist die Schlafapnoe-Erkennung. Diese Funktion nutzt den Beschleunigungsmesser und den Chipsatz der Apple Watch, um subtile Bewegungen während des Schlafs zu überwachen und Muster zu erkennen, die mit Atemstörungen einhergehen. Diese Bewegungen werden analysiert und in Werte für "Atemstörungen" umgerechnet, die auf eine mittlere bis schwere Schlafapnoe hinweisen können.

Um einen detaillierten Bericht zu erstellen, müssen die Nutzer/innen das Schlaftracking für mindestens 30 Tage aktivieren. Die Berichte können auch an Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister zur weiteren Analyse weitergegeben werden.

So richtet Ihr die Erkennung von Schlafapnoe ein. © nextpit So klappt's dann mit den Notifications, wurde ein Problem erkannt. © nextpit Die Aufzeichnungen hier verraten Euch, ob Ihr unter Schlafapnoe leidet. © nextpit Das Feature steht nur für eine bestimmte Altersgruppe zur Verfügung. © nextpit Wenn Probleme erkannt werden, dann können diese auch im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. © nextpit

Allerdings unterstützen nicht alle Apple Watches mit watchOS 11 diese Funktion. Die Erkennung von Schlafapnoe ist hardwareabhängig und nur auf der Apple Watch 9, der Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch 10 verfügbar.

Trainingsbelastung

Diese Funktion misst Eure Trainingsintensität über verschiedene Zeiträume. Um sie nutzen zu können, müsst Ihr 28 Tage lang Daten sammeln, die dann mit den letzten sieben Tagen verglichen werden können, um Euer Training als unter, gleichmäßig, über oder weit über dem Durchschnitt liegend einzustufen.

Das System nutzt Messdaten wie Herzfrequenz, GPS und Benutzereingaben, um die Trainingsbelastung einzuschätzen, und berücksichtigt dabei auch Alter, Größe und Gewicht. Anhand dieser Analyse könnt ihr erkennen, wie sehr ihr euch beim Training anstrengen könnt. Für viele wird sie auch wichtige Erkenntnisse darüber liefern, wie man Verletzungen vermeiden kann.

In Apple Health findet Ihr die neue Option "Trainingsbelastung". © nextpit Auf der Hauptseite findet Ihr einen Überblick über Eure jüngsten Workouts. © nextpit Die Detailansicht zeigt Euch, wie sich Training und Erholung gegenüberstehen. © nextpit Wenn Ihr auf ein Workout klickt, dann seht Ihr weitere Details. © nextpit

Ihr findet die Informationen zur Trainingsbelastung direkt in der Aktivitäts-App auf Eurer Apple Watch oder auf der Registerkarte "Zusammenfassung" in der Fitness-App auf Eurem iPhone. Allerdings müsst ihr sie als neue Kategorie in der Zusammenfassung hinzufügen.

Tippt auf den Aktivitätsringen auf den Trainingsbelastung-Button. © nextpit Anschließend bekommt Ihr eine kurze Einleitung .... © nextpit ... und seht anschließend Eure Trainingsbelastung im Zeitverlauf. © nextpit

Trainingsbelastung

Eine weitere fitnessspezifische Neuerung ist das Effort Rating – also die Trainingsbelastung. Diese neue Metrik bewertet Eure Leistung nach dem Training. Sie gilt für die meisten Ausdauertrainings, einschließlich Gehen, Laufen und Rudern, und berücksichtigt Tempo, Höhenlage, Herzfrequenz und persönliche Daten, um einen umfassenden Leistungswert zu ermitteln.

Ihr könnt die Anstrengung entweder manuell eintragen oder weitere Details für Nicht-Cardio-Workouts hinzufügen, um eine automatische Auswertung zu erhalten. Darüber hinaus unterstützt watchOS 11 den Import von Trainingsdaten aus Fitness-Apps von Drittanbietern und bietet damit mehr Flexibilität für das Fitness-Tracking. Sehr cool.

Um die Trainingsbelastung zu sehen, müsst Ihr bei der Workout-Zusammenfassung auf die Bewertung der Belastung klicken. © nextpit Für jedes Workout könnt Ihr dann eine gefühlte Belastung festlegen. © nextpit

Eine weitere wertvolle Ergänzung ist die Funktion Vitals. Diese Funktion fasst verschiedene Gesundheitskennzahlen zusammen und ermöglicht es, den allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen und Veränderungen oder Trends zu erkennen. Auch wenn diese Funktion im Bereich der Wearables nicht neu ist, stellt sie doch eine wichtige Erweiterung der Apple-Health-Suite dar.

Was ich am meisten schätze, ist Apples unkomplizierter Ansatz. Es wird klar erklärt, wie die Soll-Werte für die Ruhezeiten aus Messwerten abgeleitet werden, die nicht nur sinnvoll, sondern auch einfach zu ermitteln sind. Apple kombiniert die Messungen der Atemfrequenz, der Temperatur am Handgelenk, des Sauerstoffgehalts im Blut und der Schlafdauer, um einen Wert zu errechnen, der hoch, typisch oder niedrig sein kann. "Typisch" entspricht Werten, die nahe an unserer "Baseline" liegen, während "Hoch" und "Niedrig" auf erhebliche Abweichungen von der aktuellen Gewohnheit hinweisen.

Die Einstellungen für Eure Vitalwerte findet Ihr in der Apple-Health-App auf dem iPhone. © nextpit Tippt Ihr auf einen bestimmten Tag, seht Ihr weitere Details zu Euren Vitalwerten. © nextpit Ausreißer werden markiert. © nextpit

Es ist bemerkenswert, dass Apple sich eindeutig dem Alkoholkonsum gewidmet hat. Das ist für mich besonders interessant, weil die Menge und der Zeitpunkt des Alkoholkonsums nicht nur unsere Schlafqualität, sondern auch unsere Erholungszeiten beim Training beeinflusst. Als jemand, der gelegentlich ein Glas Wein oder Bier trinkt, ist es für mich von großem Nutzen, die Auswirkungen von Alkohol auf meine tägliche Stimmung und Schlafqualität sowie auf meine Leistung beim Laufen oder Gewichtheben zu verstehen.

Das Beste an Vitals ist, dass es rückwirkend ist, so dass wir sofort verstehen können, was diese Ausreißer für uns bedeuten.

Auf der Apple Watch könnt Ihr Euch ebenfalls die Vitalwerte anzeigen lassen. © nextpit Hier seht Ihr auch die Blutsauerstoffsättigung oder ... © nextpit ... die gemessene Hauttemperatur oder ... © nextpit ... die Atemfrequenz. © nextpit

Verbesserungen beim Zyklustracking

Ich bin ein großer Fan von Apples Ansatz zur Zyklusverfolgung, und die Entwickler des Unternehmens haben ihn jetzt auf eine neue Ebene gehoben. Das Zyklus-Tracking wurde verbessert, um das Tracking von Schwangerschaften besser zu unterstützen, einschließlich der Aufzeichnung von Symptomen und der Anpassung von Gesundheitsmetriken wie der Herzfrequenz.

Wenn Ihr eine Schwangerschaft aufzeichnet, könnt Ihr das Schwangerschaftsalter und den Geburtstermin schätzen und Symptome wie morgendliche Übelkeit aufzeichnen. Die Funktion bietet auch einen besseren Überblick über die Herzfrequenzüberwachung, was während der Schwangerschaft besonders wichtig ist, da die Herzfrequenz tendenziell leicht ansteigt.

Für das Schwangerschafts-Tracking gibt es einen eigenen Menüpunkt. © nextpit Wenn Ihr schwanger seid, könnt Ihr hier beispielsweise den Erwartungstermin eintragen. © nextpit Die App bietet verschiedene Methoden zur Berechnung an. © nextpit

Benutzerdefinierte Workouts fürs Pool-Schwimmen

Mit watchOS 11 bietet die Apple Watch eine Reihe neuer Features für Workouts im Pool. Besonders praktisch ist das neue Intervalltraining, das Übergänge durch eine Vibration anzeigt. Angenommen, Ihr wollt ein Training absolvieren, bei dem Ihr fünf Sätze à 50 Meter schwimmt, gefolgt von einer 30-sekündigen Pause nach jedem Satz. Mit den neuen benutzerdefinierten Workouts könnt Ihr diese Intervalle genau so einrichten, wie Ihr wollt. Ihr könnt die Dauer jedes Schwimmabschnitts (Arbeit) und jeder Ruhephase (Erholung) festlegen.

Außerdem kann es beim Schwimmen schwierig sein, deine Uhr zu sehen oder Alarme zu hören. Mit der haptischen Rückmeldung gibt Euch die Apple Watch einen sanften Tipp auf Euer Handgelenk, wenn es Zeit ist, zum nächsten Teil eures Trainings überzugehen.

Wählt "Poolschwimmen" auf der Apple Watch aus. © nextpit Tippt hier auf das "Custom"-Icon. © nextpit Anschließend könnt Ihr Euer Schwimm-Workout anpassen. © nextpit Wählt den gewünschten Modus aus. © nextpit

Personalisierung und Schnittstelle

Um ehrlich zu sein, benutze ich Smart Stacks nicht oft. Um noch ehrlicher zu sein, benutze ich auch nicht viele Widgets auf meinem iPhone – nur die grundlegenden, die interaktiver geworden sind, wie der Apple Music Player. Mit dem neuen watchOS 11 ist der Widgets-Bereich jedoch intelligenter geworden und bietet Vorschläge basierend auf Tageszeit, Standort & Co. direkt am Handgelenk.

Ich habe beschlossen, einige neue Widgets auszuprobieren, wie Shazam und Fotos. Für das Fotos-Widget müsst Ihr ein Bild erst in der Galerie der Fotos-App als Favorit markieren, bevor es der Watch hinzugefügt werden kann. Ich finde das etwas verwirrend, auch wenn es schön ist, unvergessliche Momente auf meinem Handgelenk abrufen zu können, wenn mir langweilig ist und ich keinen Zugriff auf mein Telefon habe. Aber ist das wirklich ein zwingender Grund, das Widget zu haben? Sicher, Ihr könnt diese Fotos schnell mit jemandem direkt auf der Apple Watch teilen, aber trotzdem.

Ok, eine Funktion, die ich wirklich mag, ist, dass, wenn ich einen Song auf Apple Music abspiele, das entsprechende Widget automatisch auf dem Bildschirm meiner Apple Watch im Always-on-Display (AoD) Modus angezeigt wird.

Mit watchOS 11 bekommt die Apple Watch die Smart-Stack-Widgets von iOS. © nextpit Die Widgets sind dynamisch. © nextpit Es gibt außerdem auch neue Widgets, beispielsweise für Shazam und die Musikerkennung. © nextpit

Fotos auf dem Zifferblatt

Das Foto-Watch-Face hingegen ist ziemlich cool. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, denn es ist ziemlich ähnlich wie das, was wir in iOS 16 auf dem iPhone gesehen haben. Jetzt wählt ein KI-Modell die besten Kompositionen aus unseren Fotos für das Watch Face aus, oder Ihr könnt sie manuell auswählen. Ich schätze die Anpassungsmöglichkeiten – mit ein bisschen Kreativität könnt Ihr ein paar sehr coole Zifferblätter erstellen.

Wählt aus, aus welchem Album oder welcher Sammlung die Apple Watch Fotos nutzen soll. © nextpit Soll die Wiedergabe der Fotos zufällig erfolgen – oder ist Euch eine bestimmte Auswahl lieber? © nextpit Außerdem gibt es verschiedene Ansichten. © nextpit So sieht das ganze dann auf der Apple Watch aus. © nextpit

Anpassbare Aktivitätsringe

Mit watchOS 11 haben wir endlich viel mehr Kontrolle über die Aktivitätsringe. Erstens können wir die Ringe jetzt für Ruhetage oder Verletzungen pausieren – ich habe mich drei Wochen lang mit einer Knieverletzung herumgeschlagen und es war entmutigend, jeden Tag meine unvollständigen Ringe zu sehen. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Außerdem können die Tagesziele jetzt für jeden Tag der Woche angepasst werden. Zudem können wir die Anzeige von Kennzahlen und Zusammenfassungen für verschiedene Workouts in der Fitness App auf dem iPhone anpassen. Es gibt jedoch eine Sache, die Ihr immer noch nicht verschieben könnt: die Aktivitätsringe.

Mit watchOS 11 könnt Ihr die Aktivitätsringe anpassen. © nextpit Wenn Ihr in den Urlaub fahrt, dann könnt Ihr Eure Aktivitätsringe auch mal pausieren. © nextpit Je nachdem, wo der Urlaub hinführt, könnt Ihr die Länge der Pause festlegen. © nextpit

Gesten auf der Digital Crown

watchOS 11 führt schließlich noch ein paar praktische Gesten ein, um die Benutzerfreundlichkeit der Digital Crown auf der Apple Watch zu verbessern. Um auf Benachrichtigungen zuzugreifen, musstet Ihr bisher vom Zifferblatt nach unten wischen. Mit dem neuesten Update könnt Ihr die Digital Crown einfach nach unten drehen, um die letzten Benachrichtigungen anzuzeigen. Probiert's mal aus, das ist wirklich nützlich.

Es gibt auch eine Verbesserung im Schlafmodus. Um den Ruhemodus zu beenden, müsst Ihr die Digital Crown jetzt nur noch einmal drücken, während Ihr sie vorher drei Sekunden lang gedrückt halten musstest. Gerade Eltern mit unsteten Schlaf-Wach-Phasen werden dieses Feature lieben.

Sicherheit und Konnektivität

Seit ich die Garmin Lily 2 getestet habe, träume ich davon, die Check-In-Funktion auf meiner Apple Watch zu haben. Wenn ich jetzt draußen trainiere, kann ich meinen Standort schnell mit Freunden und Familie teilen und sicherstellen, dass sie wissen, wo ich mich gerade aufhalte. Die Check-In-Funktion ist nahtlos in die Workouts-App integriert. Ich halte sie für eine wichtige Sicherheitsfunktion, vor allem als Frau und queere Person, die gerne nachts joggt, und noch mehr für diejenigen, die sich von Verletzungen erholen.

Der Check-in funktioniert über iMessage und ist ähnlich wie die Standortfreigabe, die wir seit letztem Jahr auf iOS nutzen. Ihr findet die Option zum Einchecken direkt nach dem Start Eures Trainings im Einstellungsmenü. Es ist wichtig zu wissen, dass dafür eine aktive Mobilfunkverbindung erforderlich ist.

Bei den Workouts gibt es jetzt einen Check-In-Button. © nextpit Bevor Ihr den Check-In abschickt, könnt Ihr noch ein paar Optionen treffen. © nextpit Wenn der Check-In gesendet ist, bekommt Ihr eine Bestätigung. © nextpit

Integration der Übersetzungs-App

Ein weiteres nettes Feature, vor allem wenn Ihr im Ausland lebt oder häufig reist, ist die integrierte Übersetzungsfunktion. Derzeit bietet die Apple Watch Übersetzungen für 20 Sprachen direkt auf dem Gerät an. Allerdings müsst Ihr die Sprachen vorher herunterladen, um sie nutzen zu können. Außerdem schlägt die verbesserte Smart-Stack-Funktion die Translate-App auf der Grundlage deines Standorts vor, sodass Ihr nicht mehr manuell danach suchen müsst.

In der Liste der Apps findet Ihr den Übersetzer. © nextpit In den Einstellungen findet Ihr weitere Optionen. © nextpit Hier könnt Ihr die Sprachen auswählen. © nextpit Es gibt auch die Möglichkeit für Offline-Übersetzungen. © nextpit

Wenn Ihr so gerne Rad fahrt wie ich, dann ist die Unterstützung für die Offline-Navigation mit Apple Maps in watchOS 11 eine herausragende Neuerung. In den USA gibt es einen zusätzlichen Vorteil: Ihr könnt auf die Navigation für Nationalparks zugreifen und eigene Wanderrouten erstellen.

Als erstes müsst Ihr zu den Offline-Karten navigieren. © nextpit Lasst Euch die Navigation für eine bestimmte Strecke ausgeben. © nextpit Anschließend könnt Ihr die Route zu Eurer Bibliothek hinzufügen. © nextpit Die Routen könnt Ihr dann jederzeit wieder abrufen. © nextpit Auch auf der Apple Watch findet Ihr die Routen dann in Eurer Bibliothek. © nextpit Es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier häufig benötigte Routen zu hinterlegen. © nextpit

Neue Features fürs Apple Wallet

watchOS 11 verbessert die Ticket-Funktion auf der Apple Watch, die jetzt auch Wegbeschreibungen zu Parkplätzen, Veranstaltungsorten und Veranstaltungszeiten enthält. Außerdem werden bei der Anzeige von Pässen und Tickets aus dem Apple Wallet mehr relevante Details für eine bessere Verwaltung hinzugefügt.

Die Ticket-App bekommt neue Features und zeigt künftig mehr Details an, darunter auch den Weg zum Parkplatz. © nextpit Die zusätzlich angezeigten Details sind oft hilfreich. © nextpit Ihr könnt wie gehabt Tickets und Eintrittskarten teilen und verwalten. © nextpit

Verfügbarkeit und Kompatibilität von watchOS 11

watchOS 11 ist für die Apple Watch 6 und neuere Modelle in Verbindung mit einem iPhone Xs oder neuer mit iOS 18 verfügbar. Laut Apple erhalten die Apple Watch Series 4, Series 5 und die SE der ersten Generation kein watchOS 11, da ihre ältere Hardware die neuesten Entwicklungen nicht mehr unterstützt.

Die folgenden Modelle bekommen also watchOS 11:

Was ist Eure neue Lieblingsfunktion in watchOS 11? Teilt uns Eure Meinung mit und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie diese Updates Euer persönliches Apple-Watch-Erlebnis verbessert haben!