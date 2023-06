20 GB nur 9,99 Euro: Jetzt im Vodafone-Netz richtig sparen!

Habt Ihr Euch ein neues Smartphone gekauft, benötigt aber noch einen Handytarif, hat Freenet genau das Richtige für Euch auf Lager. Hier bekommt Ihr gerade 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz und zahlt dafür nur 9,99 Euro monatlich. Außerdem spart Ihr noch die Anschlussgebühr. Ob sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Freenet ist dafür bekannt, mit den "green LTE"-Tarifen in den Netzen der großen Anbieter Telekom, Vodafone und o2 zu werben. Nun könnt Ihr Euch einen solchen Mobilfunktarif im 4G-Netz von Vodafone zum günstigen monatlichen Preis sichern. Dabei habt Ihr nicht nur sattes Datenvolumen zur Verfügung, sondern spart insgesamt über 640 Euro.

Affiliate Angebot Freenet green LTE 20GB Vodafone-Netz | 4G | max. 50 MBit/s | VoLTE & WLAN Call möglich | Anschlusspreis sparen

Euch erwartet Euch ein Handytarif mit 20 GB Datenvolumen, die Ihr im 4G-Netz von Vodafone nutzt. Dabei steht Euch eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s und eine Upload-Bandbreite von maximal 25 MBit/s zur Verfügung, die nach dem Verbrauch des Inklusivvolumens auf 64 KBit/s reduziert wird. Außerdem könnt Ihr den Deal auch als eSIM erhalten und habt VoLTE und WLAN-Call als Möglichkeit zur Internettelefonie. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten könnt Ihr den Vertrag, wie gewöhnlich, mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Laufzeitende kündigen.

Lohnt sich das Freenet-Angebot?

Für den Tarif zahlt Ihr gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Laut Freenet kostet Euch der "green LTE 20 GB" regulär satte 36,99 Euro im Monat, wodurch Ihr hier jeden Monat 27 Euro sparen könnt. Beachtet daher auch, dass Ihr nach zwei Jahren den eigentlichen Preis zahlen müsst. Wollt Ihr das nicht, solltet Ihr rechtzeitig kündigen. Als Bonus spart Ihr hier die Anschlussgebühr, wenn ihr nach Vertragsabschluss eine SMS mit "AP frei" an den Anbieter sendet. Was Euch sonst noch erwartet, erfahrt Ihr in unserer Deal-Übersicht.

Deal-Übersicht Eigenschaft green LTE 20 GB Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s Upload-Bandbreite max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro wird erstattet Gesamtkosten 239,76 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, erwarten Euch hier keine versteckten Kosten. Ihr erhaltet hier eine Allnet-Flatrate mit kostenlosem EU-Roaming für gerade einmal 9,99 Euro monatlich in einem der größten Netze Deutschlands. Gerade für Normal- und Vielsurfer ist das Angebot also durchaus spannend.

Sauer aufstoßen könnte hier lediglich das fehlende 5G. Dieses ist allerdings noch nicht flächendeckend ausgebaut, wie auch die Netzkarte von Vodafone deutlich zeigt. Habt Ihr dazu die volle Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung, ist auch Serien-Streaming kein Problem mit diesem Handytarif.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie wichtig ist Euch 5G bei einem Mobilfunktarif? Lasst es uns wissen!