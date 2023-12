Ab sofort gültig: 5G jetzt auch bei Discount-Tarifen sichern!

Bei der Drillisch Online GmbH kam es kurz vor Jahresende zu einem echten Paukenschlag. Mit der Veröffentlichung des neuen 1&1-Netzes profitieren auch die Handyverträge der Discount-Anbieter davon und so bieten bereits jetzt einige davon eine 5G-Option an. Mit dabei sind unter anderem PremiumSIM oder cyberSIM. Was das für Neu- und Bestandskunden bedeutet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Neues 1&1-Netz gestartet

Verschiedene Discount-Anbieter bieten ab sofort 5G-Tarife an

Gilt für alle Neuverträge