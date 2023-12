Asus Zenfone 11 Ultra gemeinsam mit dem ROG Phone 8 geleakt

In den letzten Jahren bestand das Smartphone-Angebot von Asus aus dem normalen Zenfone und dem ROG Phone, das sein Potenzial beim Zocken entfaltete. Nächstes Jahr werden voraussichtlich das Zenfone 11 und die ROG-Phone-8-Serie auf den Markt kommen. Im Jahr 2024 könnte Asus jedoch seine Strategie ändern und ein Ultra in die bisherigen Serie einführen, während die kompakte Version gestrichen wird. So zumindest, ist es aus einer aktuellen Zertifizierung zu lesen.

Wie aus der Zertifizierung der Bluetooth SIG hervorgeht, arbeitet Asus an mehreren Smartphones, darunter das ROG Phone 8 und das ROG Phone 8 Pro, was dann wohl der Nachfolger des ROG Phone 7 (Test) sein dürfte. Überraschend ist jedoch, dass auch das Zenfone 11 Ultra in der Liste auftaucht, von dem wir nun zum ersten Mal hören und das auch die erste Information über die Serie an sich ist.

Das kommende Zenfone 11 Ultra und das ROG Phone 8 von Asus sind von der Bluetooth SIG zertifiziert. / © Bluetooth SIG

Das neue Namensschild lässt zwar keine eindeutigen Rückschlüsse zu, aber es zeigt, dass das Ultra das gleiche Modell wie die ROG-Phone-8-Serie (ASUS_AI2401) ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass das Zenfone 11 Ultra ein H als Modellbezeichnung verwendet, anstatt der A, C, D, E und F der beiden Gaming-Modelle.

Wird das Zenfone 11 Ultra ein größeres Display und bessere technische Daten haben?

Es ist möglich, dass das Zenfone 11 Ultra auch einige wichtige Spezifikationen mit dem ROG Phone 8 teilt, wie z. B. die Verwendung des Snapdragon 8 Gen 3 und die massive Akku- und Speicherausstattung. Es könnte auch bedeuten, dass Asus vom kompakten Formfaktor des Zenfone 10 (Test) abweicht, wie der Name Ultra in der Vergangenheit schon häufiger andeutete. Wir schließen jedoch nicht aus, dass es zwei Zenfone-11-Modelle geben wird.

Derzeit ist das Zenfone 10 mit einem 5,9 Zoll großem OLED-Panel ausgestattet, das zu den relativ kleinsten Modellen auf dem Markt gehört. Mit dem Zenfone 11 Ultra könnte Asus die Bildschirmdiagonale auf unter 7 Zoll erhöhen, was mit dem Galaxy S23 Ultra (Test) oder dem iPhone 15 Pro Max (Test) vergleichbar wäre. Aber auch hier kann es sein, dass das Ultra am Ende nur eine aufgemotzte interne Hardware ist.

Asus kündigt die Markteinführung des ROG Phone 8 und sein überarbeitetes Design bereits an. / © Asus

Ein genauer Zeitplan für die Ankündigung des Republic of Gamers Phone 8 und des Zenfone 11 Ultra ist bisher nicht bekannt. Asus hat jedoch bereits damit begonnen, seinen Next-Gen-Gaming-Phone bereits an zu teasern, der auf eine baldige Markteinführung hindeutet und ein überarbeitetes Design des Triple-Kamera-Gehäuses zeigt. Es ist nicht bekannt, ob das Ultra ein ähnliches Gehäuse haben wird. Was denkt Ihr?

Affiliate Angebot Asus ROG Phone 7 Ultimate

Wäre es logisch, dass Asus ein größeres Zenfone-Modell auf den Markt bringt? Wir freuen uns darauf, Eure Meinung im Kommentarbereich zu lesen.