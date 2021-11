Absoluter Tiefpreis: Die vielleicht coolste Deckenlampe mit 40 % Black-Friday-Rabatt

NextPit Deal-Check:

Smarte Deckenlampe Philips Hue White & Color Ambiance Ensis für 259 Euro bei Cyberport

Damit liegt Ihr 160 Euro unter UVP – und 90 Euro unter dem günstigsten Konkurrenzanbieter

Nur so lange der Vorrat reicht – weißes Modell bereits ausverkauft!

Philips Hue ist das Apple unter den Smart-Home-Herstellern: Teurer als die meisten Konkurrenten, dafür aber auch einfach verdammt gut. Bei Cyberport gibt's aktuell die smarte Deckenlampe im minimalistischen Design für unschlagbare 259 Euro. So günstig war die Lampe noch nie.

Die Philips Hue White & Color Ambiance Ensis erhellt Euer Zuhause wahlweise in Weiß oder in einer von 16 Millionen Farben. Interessant finde ich dabei, dass die Lampe sowohl nach unten als auch nach oben leuchtet – und zwar wahlweise in zwei verschiedenen Farben. So könnt Ihr beispielsweise den Esstisch in Warmweiß beleuchten und das Zimmer in vorweihnachtlichem Rot. Die Steuerung geschieht wahlweise über die Philips-Hue-App oder per Sprachsteuerung.

Außerdem ist im Lieferumfang noch ein kabelloser Wandschalter enthalten, mit dem Ihr die Deckenlampe wie eine ganz normale "dumme Funzel" eben auch per Knopfdruck steuern könnt. Der Schalter haftet wahlweise magnetisch oder über das mitgelieferte Klebeband. Ihr seid angefixt? Dann beeilt Euch lieber, denn das weiße Modell ist bereits ausverkauft!

Der Black Friday bei NextPit

Ihr seid noch auf der Suche nach weiteren Schnäppchen oder Weihnachtsgeschenken? Dann werft doch einen Blick in unsere Schnäppchen-Sammelartikel – oder schaut einfach auf der NextPit-Startseite vorbei!

Habt Ihr schon tolle Smart-Home-Deals gemacht? Oder kauft Ihr vielleicht gar die Philips-Hue-Lampe aus diesem Angebot? Wir freuen uns auf Eure Schnäppchen-Tipps in den Kommentaren!