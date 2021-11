No-Brainer am Black Friday: Fettes Handyspeicher-Upgrade für nur 16 Euro

Geht an vielen am Black Friday vorbei: Zubehör und Kleinvieh, das auf dem Konto bekanntlich auch Mist macht. Daher rate ich allen Besitzer:innen eines Handys mit microSD-Karten-Slot dazu: Kauft Euch die 128 Gigabyte große microSD-Karte von SanDisk, die es bei Amazon gibt. So sichert Ihr Euch ein günstiges Speicherupgrade!