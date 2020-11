AirPods 3: Neue Infos zu Apples günstiger Pro-Alternative

Die geleakten Bilder der AirPods 3, genutzt wird auch die Bezeichnung „AirPods Small“, wurden wieder einmal von 52audio veröffentlicht. Die Seite hatte bereits im September 2019 – einen Monat vor der offiziellen Vorstellung – Bilder der AirPods Pro gezeigt.

Bloomberg hatte erst vor einigen Tagen berichtet, dass Apple an neuen Modellen der AirPods arbeitet. Die nun durchgesickerten Bilder bestätigen scheinbar einige der Details des Bloomberg-Berichts.

So ist etwa eine deutliche Ähnlichkeit der angeblichen AirPods 3 mit den aktuellen AirPods Pro zu erkennen. Neben dem Design des Gehäuses ist beispielsweise der Stiel der AirPods 3 deutlich geschrumpft. Auf den Bildern fehlt jedoch bislang jede Spur von den austauschbaren Silikontips, die Apple bei den Pro-Modellen einsetzt. Apple setzt bei den regulären AirPods also möglicherweise weiterhin auf ein One-Size-Fits-All-Design.

AirPods Small / AirPods 3



52audio hat auch ein angebliches Röntgenbild der AirPods 3 mitsamt Gehäuse im direkten Vergleich mit den AirPods Pro veröffentlicht. Hier zweifelt diese Seite auch selbst an der Echtheit dieses Bildes. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte jemand lediglich das Röntgenbild der AirPods Pro geringfügig verkleinert und dann gestaucht.

AirPods 3: Abgrenzung durch fehlende Features

Bloombergs Mark Gurman berichtete vor einigen Tagen, dass Apple sowohl an neuen AirPods als auch AirPods Pro arbeitet. Das Update der regulären AirPods soll dabei zwar optisch den Pro-Modellen näher kommen, an den Features will man aber weiterhin sparen. So soll etwa Active Noise Cancellation (ANC) den AirPods Pro vorbehalten bleiben.

52audio schreibt im Gegensatz zu Bloomberg, dass die AirPods 3 möglicherweise keinen neuen Chip erhalten. Stattdessen soll der bekannte H1-Chip zum Einsatz kommen. Dieser erlaubt etwa die Erkennung eines „Hey Siri“, um Apples Sprachassistenten zu aktivieren.

Laut Bloomberg sollen die neuen AirPods erst im kommenden Jahr erscheinen.

