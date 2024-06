Gehört Ihr zu den Menschen, die gerne draußen unterwegs sind, aber Ihr Handy nie aus den Augen lassen können, solltet Ihr über die Anschaffung einer Powerbank unbedingt nachdenken. Für iPhone-Besitzer:innen bietet Amazon gerade die Anker 321 Magnetic Battery zum unschlagbaren Preis von 23,99 Euro an. Warum Ihr hier unbedingt zuschlagen solltet, verrät Euch unser Deal-Check.

Ich persönlich reise sehr gerne in verschiedene Städte. Am liebsten bin ich dann den ganzen Tag Düsseldorf unterwegs. Allerdings geht das für mich nur, wenn ich mein Smartphone immer bei mir habe. Leider hält der Akku häufig nicht so lange durch, weshalb ich auch im Besitz mehrerer Powerbanks bin. Die Gadgets sind unerlässliche Begleiter, egal ob im Alltag oder beim nächsten Public Viewing. Bei Amazon findet Ihr gerade mit der Anker 321 ein solches tragbares Ladegerät mit einer Kapazität von 5.000 mAh zum unschlagbaren Preis von 23,99 Euro.

Powerbank mit MagGo-Funktion für Euer iPhone

Die Anker Powerbank wurde speziell für das iPhone konzipiert. Dank MagGo-Funktion könnt Ihr sie ganz einfach an der Rückseite Eures iPhones befestigen und Euer Smartphone somit aufladen. Mit einer Kapazität von 5000 mAh habt Ihr die Möglichkeit, noch einmal voll durchzustarten. Spannend ist auch, dass Ihr während des Ladevorgangs der Powerbank Euer Handy gleichzeitig mit Saft versorgen könnt.

Derzeit ist nur die schwarze Variante der Anker 321 im Preis reduziert erhältlich. / © Anker

Zusätzlich bietet das tragbare Ladegerät verschiedene Sensoren, um die Temperatur ständig im Blick zu haben, damit die Anker 321 nicht überhitzt. Das Gadget misst gerade einmal 9,4 x 6,35 x 1,5 cm und wiegt nur 127,57 g. Dadurch passt sie in wirklich jede Handtasche. Laut Hersteller ist die Powerbank mit iPhones ab der 12er-Serie kompatibel und vor allem auf Langlebigkeit ausgelegt.

Lohnt sich der Anker-Deal für unter 25 Euro?

Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, dass es diesen Deal immer wieder mal gibt. In der Regel zahlt Ihr jedoch mindestens 29,99 Euro. Derzeit ist zudem nur die schwarze Variante im Preis reduziert. Dennoch sollten iPhone-Besitzer bei diesem Angebot zugreifen. Eine günstige Powerbank im Haus zu haben, ist nie verkehrt.

Der derzeitige nächstbeste Preis im Netz liegt übrigens bei 42,45 Euro und somit noch einmal deutlich höher. Seid Ihr es also leid, ständig auf Euren Akku zu achten, oder kennt jemanden, der immer wieder nach einem Ladekabel schnorrt, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie viele Powerbanks besitzt Ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!