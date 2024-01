Allpowers R1500 im Test: Megaeffiziente 1-kWh-Powerstation

Kann eine No-Name-Powerstation mit etablierten Marken mithalten? Vielleicht reden wir nicht mehr lange von No-Name, denn die R1500 von Allpowers steigt mit starken Voraussetzungen in den Ring. Die von Allpowers vorrangig für die Notstromversorgung vorgesehene Powerstation haut konstant 1.800 W raus – bei einer wahnsinnigen Effizienz von 83 Prozent. In diesem ausführlichen nextpit-Testbericht lest Ihr, wo Allpowers noch Nachholbedarf hat, um mit Marken wie Jackery , Bluetti und Ecoflow mithalten zu können.

Bildschirm und App

Die Bedienung der R1500 ist mit den Tasten für die AC- und die DC-Stromzufuhr einfach. Wenn Ihr die Powerstation nur überwachen, oder den Lademodus einstellen wollt, könnt Ihr die Allpowers-App als Hilfe nutzen.

Gefällt:

Schickes Display

Gefällt nicht:

Gerät wird bei Bluetooth-Verbindung nicht in der App gespeichert

Minimalistische Einstellungs-Vielfalt in der App

Für die Überwachung und Bedienung der Allpowers-Powerstation steht Euch die Allpowers-App zur Verfügung. Die Betonung liegt auf Überwachung, denn besonders viele Steuerungsmöglichkeiten bietet die Softwareunterstützung nicht. Fangen wir mit der Einrichtung an. Ihr wählt zwischen einer Bluetooth- oder WLAN-Verbindung.

Wir empfehlen Euch die Verbindung via WLAN herzustellen, da wir die R1500 jedes Mal neu hinzufügen mussten, wenn wir die Powerstation via Bluetooth in der App hinzugefügt hatten. Womöglich ist dieser Modus auch wirklich primär vom Hersteller für die Einrichtung vorgesehen. Ein Tipp für Euch, wenn Euch die Powerstation bei der Einrichtung nicht in der App angezeigt wird: Drückt die DC-Taste für mehrere Sekunden, um in den WLAN- und Bluetooth-Kopplungsmodus der R1500 zu gelangen.

Der kleine Bildschirm hält Euch immer auf dem Laufenden, wie es um die Eingangs- und Ausgangsleistung steht. Im Koppelmodus zeigt Euch das Display das WLAN- und Bluetooth-Icon an. / © nextpit

Die Allpowers-App wirkt ziemlich minimalistisch. So auch die Anzahl an Einstellungsmöglichkeiten. Im Prinzip könnt Ihr nur den Lademodus wählen, und die AC- und DC-Stromzufuhr steuern.

Das Hauptmenü der Allpowers-App zeigt Euch die Eingangs- und Ausgangsleistung an. Nebendrein informiert Euch die App über den Akkustand. / © nextpit

Im Hauptmenü seht Ihr neben der Eingangs- und Ausgangsleistung noch den Akkustand. Wenn Ihr wissen wollt, wie lange die Powerstation noch für den Ladevorgang benötigt, müsst Ihr einen Blick auf den kleinen Bildschirm werfen, da die Informationen in der App nicht korrekt angezeigt werden. In den weiteren Einstellungen habt Ihr abschließend die Optionen für den Lademodus.