Amazon Prime Day 2020: Alle Infos zum nahenden Shopping-Event

Onlinehändler Amazon hat den Prime Day 2020 auf den Herbst verlegt. Es wird also in diesem Jahr zu vielen Rabatt-Tagen kommen, wenn auch der Black Friday und Cyber Monday bei Amazon traditionell stattfinden werden. Für den Prime Day 2020 wird es wieder zwei Tage geben, an denen viele Produkte stark reduziert sein werden. Wir blicken am Prime Day vom 13. bis 14. Oktober natürlich auf die besten Technik-Angebote und hoffen auf satte Rabatte im Bereich Smartphones, Konsolen, Games, Laptops und Tablets.

Mit Sicherheit werden Amazons neue Produkte auch reduziert erhältlich sein. / © Amazon

Mittlerweile ist die Prime-Day-Website von Amazon schon passend umgestaltet worden und gibt eine erste Preview auf reduzierte Geräte. So wird beispielsweise zum Start des Prime Days das Home-WiFi-System von eero für 163,18 Euro statt 271,97 Euro verfügbar sein. Auch das Sicherheitsset von Ring Alarm wird mit Alarmanlage und Überwachungskameras für 193,98 Euro statt 291,47 Euro erhältlich sein.

Prime Day 2020: So findet Ihr Euer Traum-Angebot

Angesichts der Unmengen an reduzierten Artikeln, wird es schwierig sein, den Zeitpunkt abzupassen, wenn ein Wunsch-Produkt reduziert verfügbar ist. Zum Prime Day wird Amazon in der App für iOS und Android einen neuen Button einführen, mit denen ein Angebot verfolgt werden kann. Nutzer der Amazon-App erhalten dann eine Benachrichtigung, wenn das Produkt Teil der Prime-Day-Rabattaktion geworden ist. Um sicher zu sein, dass es sich bei einem Angebot auch im einen Prime-Day-Deal handelt, wird Amazon diese Schnäppchen zudem besonders kennzeichnen.

Habt Ihr Produkte, die ich stark reduziert beim Prime Day kaufen würdet? Lasst und doch gerne einen Kommentar hier!

