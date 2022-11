ANC-Kopfhörer gesucht? DER Preis-Leistungs-Champ jetzt noch günstiger

Wenn Ihr auf der Suche nach Kopfhörern seid, die sowohl ordentliche Leistung inklusive aktiver Geräuschunterdrückung zum guten Preis bieten: Hört auf zu suchen! Wieso auf den Black Friday warten, wenn Ihr die Soundcore Space Q45 heute schon zum Bestpreis abgreifen könnt?

Affiliate Angebot Anker Soundcore Space Q45 30 Euro günstiger mit dem Code WS24A3040BF Zur Geräte-Datenbank

Lohnt sich die Anschaffung der Soundcore Space Q45?

Im Test der Soundcore Space Q45 findet mein Kollege Antoine ganz klare Worte:

Aber für die überwiegende Mehrheit der Nutzer:innen ist es eindeutig DER kabellose Kopfhörer, den ich zum Kauf empfehlen würde, wenn Ihr etwas für Euer Geld haben wollt.

Natürlich hängt Ihr in der Audioqualität etwas hinter den Spitzenprodukten von Sony und Bose wie dem Sony WH-1000XM5 (Test) oder dem Sennheiser Momentum Wireless 4 (Test) zurück. Dafür ist die UVP der Space Q45 auch bei weniger als der Hälfte angesiedelt. Und: Ihr bekommt trotzdem effektives ANC, Support für den LDAC-Codec und Multipoint-Bluetooth sowie eine starke Companion-App.

Vor allem bekommt Ihr aber ein echtes Akku-Biest mit einer Laufzeit (inklusive ANC) von über 50 Stunden! Auf der Mängelliste stehen hingegen das Fehlen von Fast Pairing und die fehlende IP-Zertifizierung.

All das bekommt Ihr für eine UVP von 149 Euro geboten, was per se schon mal ein sehr attraktiver und fairer Preis ist. Jetzt im Rahmen der Deal-Tage knabbert Anker nochmal zusätzliche 30 Euro vom Preis weg – und mit 119 Euro sind die Space-Q45-Kopfhörer dann tatsächlich ein No-Brainer.

Ihr bekommt sie direkt über die Soundcore-Seite, wenn Ihr den angegebenen Gutschein-Code angebt, oder schlagt alternativ bei Saturn und Media Markt zu, die den selben Preis offerieren. Also – worauf wartet Ihr noch?