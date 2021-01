AirTags und Mini-LED: Das könnte Apple für 2021 planen

In den letzten Monaten des vergangenen Jahres hatte Apple für seine Fans ein Feuerwerk neuer Geräte und Services im Angebot. Doch wie wird es in den kommenden Monaten weitergehen? Nachfolgend findet Ihr eine kleine Vorschau auf das Apple-Jahr 2021.

In einem aktuellen Video zeigt Jon Prosser auch eine neue Animation eines solchen Trackers. Laut dem Leaker, der in der Vergangenheit schon Renderbilder der Schlüsselfinder veröffentlicht hatte, sollen die AirTags seit einiger Zeit bereit für die Vorstellung sein. Apple soll aufgrund der Corona-Krise bislang jedoch auf die Vorstellung verzichtet haben.

Seit vielen Monaten werden die sogenannten AirTags in internen iOS-Versionen oder gar offiziellen Apple-Videos erwähnt. Die kleinen Chips sollen wie die Produkte von Tile bei der Suche nach Schlüsseln, Portemonnaies oder sonstigen Gegenständen behilflich sein. Einen konkreten Termin zur Vorstellung nennt Kuo nicht. Er ist aber davon überzeugt, dass sie noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Jüngst veröffentlichte Recherchen des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo weisen auf die Pläne des iPhone-Herstellers in den kommenden Monaten hin. So soll das Unternehmen unter anderem weiterhin die Vorstellung der sogenannten AirTags, eines bislang noch nicht näher spezifizierten Augmented-Reality-Geräts sowie Updates existierender Produkte planen.

Bedingt durch die weltweiten Lockdowns sehe das Unternehmen derzeit keinen Grund für eine Präsentation. Die Gefahr des Verlusts von Gepäckstücken oder Schlüsseln dürfte bei vielen Nutzern aktuell ohnehin gering sein, so der Bericht.

Kuo: Augmented-Reality-Gerät soll in 2021 erscheinen

Apple präsentiert seit langer Zeit auch immer wieder die Fortschritte der Augmented-Reality-Technik (AR). So besitzen mittlerweile iPad Pro und iPhone 12 Pro entsprechende Sensoren, die die Erkennung der Umgebung deutlich verbessern. Laut jüngsten Gerüchten soll Apple auch dem regulären iPhone 13 derartige LiDAR-Scanner spendieren.

iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sind bereits mit LiDAR ausgestattet / © NextPit

So sagte Ming-Chi Kuo nun in einem Memo, dass Apple im Jahr 2021 ein AR-Gerät präsentieren werde. Die Details sind auch hier dünn. Es ist also unklar, ob es sich hierbei möglicherweise um eine AR-Brille oder -Headset handeln wird. Streng genommen könnten auch iPhone oder iPad aufgrund der oben erwähnten Sensoren als AR-Gerät betrachtet werden. In der Vergangenheit hatte der Analyst bereits berichtet, dass Apple an einer AR-Lösung arbeitet, die zumindest zu Beginn auf ein iPhone angewiesen sein wird.

Weitere Apple-Silicon-Macs und aktualisierte AirPods

Weniger überraschend sind die Vorhersagen, dass Apple in den kommenden Monaten weitere Macs mit Apple Silicon ausstatten wird. Im November präsentierte das Unternehmen das MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini mit dem hauseigenen M1-Chip.

AirPods Small / AirPods 3



Des Weiteren plant Apple laut Kuo die Vorstellung aktualisierter Bluetooth-Kopfhörer, welche sich am Design der AirPods Pro orientieren und die aktuell erhältlichen AirPods ablösen sollen. In den vergangenen Monaten gab es bereits erste Leaks, die zeigten, wie diese aussehen könnten.

Erste Apple-Geräte mit Mini-LED-Technik

Last but not least soll das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display im Jahr 2021 als erstes Apple-Tablet mit Mini-LED-Technik ausgestattet werden. Einige Gerüchte besagen, dass diese Vorstellung bereits im ersten Quartal 2021 stattfinden könnte. Es ist also möglich, dass uns möglicherweise wieder einmal im März ein weiteres Apple-Event erwarten könnte.

Der Analyst hatte bereits zuvor gesagt, dass auch neue MacBook-Pro-Modelle im 14- und 16-Zoll-Format mit derartigen Displays im Jahr 2021 vorgestellt werden sollen. Es bleibt also spannend!