Apple iOS 17: Geheime neue Funktionen wurden nun bekannt

Neue Features und Optik unter iOS 17

Der Tippgeber "Analyst941r" ist uns in Apple-Fragen kein Unbekannter mehr. Seine Aussagen waren bislang als sehr zuverlässig einzuordnen. Er gab uns zuletzt bekannt, dass in Apple in iOS 17 unter Umständen Schriftanpassungen und auf dem Sperrbildschirm Liedertexte von Apple Music anzeigen werden könnten. Nun ergänzt der Tippgeber seine Aussagen dahin gehend, dass es sich bei den vor kurzem veröffentlichten Renderings der neuen Wallpaper-Sektion, um von ihm angefertigte Bilder seines Accounts handelt, die aus den gesammelten und gesichteten Informationen stammen. Es sei also unmöglich, zu sagen, wie die tatsächlichen Änderungen final aussehen werden.

Schon gewusst? Wie man Sperrbildschirme auf dem Apple iPhone erstellt und anpasst

Shareable Wallpaper-Voreinstellungen unter iOS 17

Nach allem, was wir wissen, werden die Änderungen geringfügig bis bescheiden ausfallen, zumindest bei den Hintergrundbildern, wobei die auffälligste Änderung eine neue Schaltfläche für die Gitteransicht in der unteren Ecke des Haupt-Dashboards ist. Wenn Ihr also weiter zu dieser Ansicht navigiert, seht Ihr die Wallpaper in drei Spalten angeordnet. Für jeden Eintrag gibt es eine eigene Löschtaste. Doch fast noch wichtiger ist, dass die Wallpaper neu angeordnet werden können.

So könnte die neue Wallpaper-Ansicht unter iOS 17 im Vergleich zu iOS 16 aussehen. / © Twitter/u/Analyst941

Gleichzeitig gibt es jetzt drei Aktionsbuttons auf dem Dashboard, darunter die Option zum Teilen, was möglicherweise darauf hinweist, dass iOS 17 teilbare Wallpaper-Layouts oder -Voreinstellungen unterstützen wird. Über diese Funktion wurde bereits früher berichtet, aber hier wird sie zum ersten Mal gezeigt.

Neue Apple Wallet und Health Apps in iOS 17

Weiterhin zeigte der Leaker auch die Mockups für die überarbeitete Apple Wallet Anwendung. Offensichtlich haben Karten und Pässe jeweils einen separaten Bereich, der direkt im oberen Drittel ausgewählt werden kann, während sich unten eine neue Navigationsleiste befindet, die unter anderem Tasten wie einen Schlüssel, IDs und Bestellungen enthält.

Mockups der Apple Wallet und Apple Health Apps unter iOS 17 / © Twitter/u/Analyst941

In der Zwischenzeit soll der Übersichts-Tab für Apple Health aktualisiert werden, wobei der Schwerpunkt auf Grafiken statt auf Text liegt. In dem unfertigen Rendering sind nur die quadratischen Widgets zu sehen, die wahrscheinlich grafische Daten auf einen Blick oder in einer Übersicht anzeigen könnten.

Neben dem Hintergrundbild und einigen Apps soll auch das Kontrollzentrum drastische Veränderungen erhalten. Allerdings gibt es noch keine konkreten Hinweise darauf, wie das aussehen wird. Schließlich soll Apple erst am 5. Juni iOS 17 und iPadOS 17 sowie andere Betriebssysteme wie watchOS 10, macOS und HomePod OS vorstellen.

Was denkt Ihr über die angekündigten Änderungen und Funktionen von iOS 17? Empfindet Ihr es als richtig, dass Apple ein optimiertes Software-Erlebnis für iPhones anbietet? Teilt uns Eure Meinung im Kommentarbereich mit.