Apple iPhone 15 Plus: Cupertino plant neue Marketingstrategie

Apple hat in diesem Jahr das Mini-Modell zugunsten des neuen iPhone 14 Plus aus dem Sortiment genommen. Es hat sich herausgestellt, dass sich das größere iPhone nicht so gut verkauft hat, wie Apple es erwartet hatte. Jetzt ändert das Unternehmen aus Cupertino seine Strategie für das iPhone 15 Plus und kündigt eine mögliche Preissenkung an.

Apple erwägt, die Kosten für das iPhone 15 Plus zu senken.

Das iPhone 15 könnte ebenfalls einen niedrigeren Preis bekommen.

Apples neue Nomenklatur mit einem Apple iPhone 15 Ultra.