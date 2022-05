Apple Watch 8 könnte dramatisches Design-Update erhalten

Die Apple Watch Series 8 könnte nach den neuesten Behauptungen eine größere Designänderung erfahren. Dies deckt sich mit dem alten Bericht, dass Apple ein flaches Display für seine zukünftige Smartwatch entwickelt hat. Bereits die Watch Series 7 sollte mit einem neuen Design erscheinen, wurde aber anscheinend in letzter Minute abgesagt.

Mittlerweile gibt es mehrere Quellen, die über eine neu gestaltete Apple Watch Series 8 sprechen. Jon Prosser hat gerade ein YouTube-Video veröffentlicht, das Renderings des angeblichen neuen "Watch Series 8"-Designs zeigt. Es basiert auf einem Rendering, das der Twitter-Nutzer ShrimpApplePro einen Tag zuvor geteilt hatte – und das eine Apple Watch mit einem flachen Display zeigt.

So könnte die Apple Watch Series 8 mit einem flachen Display aussehen. / © Jon Prosser

Vermutlich ist das ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels von Apple, das Design seines gesamten Hardware-Angebots zu vereinheitlichen, das mit dem flacheren iPhone 12 begann. Außerdem wird spekuliert, dass Apple iPhone 15 und schließlich auch für sein gesamtes Zubehör wie die AirPods auf einen USB-C-Anschluss umstellt.

Derzeit gibt es noch keine konkreten Hinweise darauf, wie die Watch Series 8 aussehen wird. Aber einige bekannte Leaker teilten CAD-Renderings des Geräts mit einem flachen Display. Die Bilder basieren allerdings auf dem bereits für die Watch Series 7 erwarteten Redesign. Aus diesem Grund könnte es optische Unterschiede zum tatsächlich im Herbst erscheinenden Gerät geben.

Ob das geänderte Design tatsächlich für die Apple Watch 7 gedacht war und in letzter Minute gecancelt wurde, oder von vornherein für die Apple Watch 8 bestimmt war, werden wir vermutlich nie erfahren.

Die Apple Watch Series 8 könnte die Designsprache übernehmen, die wir bereits bei den aktuellen iPhone-Modellen sehen. / © Jon Prosser

Apple Watch 8 mit Körpertemperatursensor

Es gibt auch Gerüchte, dass Apple die kommende Watch Series 8 mit einem Körpertemperatursensor ausstatten wird. Die Funktion war bereits für die Watch Series 7 vorgesehen, wurde aber angeblich später aufgrund von Algorithmusproblemen gestrichen. Das Unternehmen aus Cupertino scheint das Problem überwunden zu haben und wird die Funktion in der nächsten Watch-Generation einführen.

Wird Apple es schaffen, eine Satellitenverbindung in die Apple Watch Series 8 zu integrieren? / © Jon Prosser

Es wird zudem erwartet, dass die Watch Series 8 mit einer Satellitenverbindung ausgestattet sein wird, so wie es Gerüchten zufolge auch beim iPhone 14 der Fall sein wird. Dies könnte Nutzer:innen in Notsituationen, in denen es keine Mobilfunkverbindung gibt, Unterstützung bieten.

Auf welche Änderungen und Funktionen freut Ihr Euch am meisten bei den Apple-Geräten der nächsten Generation? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.