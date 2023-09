Apple Watch Ultra 2 & Watch 9 jetzt bei Amazon und vielen Shops!

Was war der größte Paukenschlag auf dem Apple-Event dieses Jahr? Das Titangehäuse des iPhone 15 Pro (Max)? Die Fingerspitzen-Bedienung bei der neuen Watch Ultra 2? Am Ende waren die größten Überraschungen wohl die Preise, die unglaublicherweise unter denen der Vorgängermodelle liegen. Das führt zu der etwas bizarrent Situation, dass die Apple Watch Ultra 2 auf Amazon gerade günstiger ist als der Vorgänger – und die Watch 9 quasi gleichauf liegt.

Apple Watch Ultra 2 vorbestellen

Rein äußerlich hat sich bei der Apple Watch Ultra 2 im Vergleich zur Watch Ultra 1 nichts verändert. Unter der Haube ist der Unterschied dafür spürbar – es gibt das neue Apple-S9-SiP mit dem neuen U2-Ultrabreitband-Chip. Dank des neuen U2-Chips könnt Ihr mit der Uhr Euer Smartphone in Richtung und Entfernung orten – und sogar Freunde, die kompatible Geräte nutzen. Das klappt übrigens auch mit der neuen Watch 9.

Die Apple Watch Ultra 2 sieht der Vorgängerin zum Verwechseln ähnlich. Auf diesem Bild seht Ihr übrigens das neue Watchface. / © Apple

Ein weiteres spannendes neues Feature betrifft die Bedienung. Die Apple Watch Ultra 2 – und auch die Watch 9 – können anhand von Beschleunigungs-, Lage- und Pulssensor erkennen, wenn Ihr Eure Finger aufeinander tippt – und diese Geste als "Button" nutzen. Mit einem Doppeltipp von Zeigefinger und Daumen könnt Ihr beispielsweise Anrufe annehmen oder die Musikwiedergabe starten.

Auch wenn sich der Bildschirm in puncto Größe und Auflösung nicht verändert hat, gibt's hier auch noch eine Neuerung: Apple hat die maximale Helligkeit von 2.000 auf 3.000 Nits gesteigert, dazu findet Ihr ein neues Standard-Watchface auf der Smartwatch. Ansonsten gibt's nach wie vor das volle Programm aus Titangehäuse, Saphirglas, Dual-Band-GPS und mehr.

Die Apple Watch Ultra 2 gibt es in exakt einer Größe und nur als LTE-Version. Die Smartwatch kostet damit 899 Euro – und damit 100 Euro weniger als die erste Ultra zum Start. Sogar jetzt kostet die alte Watch Ultra bei Amazon noch knapp 1.000 Euro. Damit wär's kein Wunder, wenn die Nachfrage hoch ist – und Apple womöglich bald Lieferschwierigkeiten bekommt.

Apple Watch 9 vorbestellen

Bei der Apple Watch 9 sehen die Neuerungen ähnlich aus wie bei der Ultra: Rein äußerlich hat sich nicht viel getan, allerdings ist auch hier das Display mit 2.000 gegenüber 1.000 Nits ein ganzes Stück heller geworden. Unter der Haube steckt auch hier das Apple-S9-SiP mit den zuvor erwähnten neuen Features: Ihr könnt die Watch 9 per Doppeltipp an der Trägerhand steuern oder Euer iPhone und Freunde orten.

Hier seht Ihr ein paar der Armbänder und Farben der neuen Apple Watch 9. / © Apple

Eine spannende Premiere gibt's dann noch bei der Apple Watch 9: Die Smartwatch ist laut Apple das erste komplett CO 2 -neutrale Produkt des Herstellers. Wir versuchen gerade, die Rechnung von Apple nachzuvollziehen und werden darüber an anderer Stelle noch ausführlich berichten. Was sich bei der Apple-Smartwatch 2023 noch alles geändert hat, lest Ihr in unserem Vergleich zwischen der Apple Watch 8 und Apple Watch 9.

Die Apple Watch 9 gibt es in insgesamt vier verschiedenen Versionen: mit und ohne LTE sowie mit 41-mm und 45-mm-Gehäuse. Das kleine WLAN-Modell kostet 449 Euro, die größere Ausführung 479 Euro. Mit Mobilfunk kosten die Smartwatches jeweils 120 Euro mehr.

Was sagt Ihr: Welche Apple Watch ist das interessanteste Modell? Und habt Ihr Euch sogar schon eine Apple Watch Ultra 2 oder Watch 9 vorbestellt? Ich bin gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren!