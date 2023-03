Aus und vorbei für Oppo – wird OnePlus folgen?

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse zum Thema Oppo. Unterschiedliche Medienberichte wollen in Erfahrung gebracht haben, dass die BBK-Tochter Oppo sich komplett vom europäischen Markt zurückziehen möchte. Da das chinesische Unternehmen sehr eng mit OnePlus verbunden ist, wird das gleiche Schicksal für den einstigen Hersteller des Flagship-Killers, OnePlus vermutet. Was ist dran an den Gerüchten? Wir versuchen die Sachlage zu sortieren.

Oppo zieht sich aus Europa zurück

Der gestrige Tag wurde in der Tech-Szene von Oppo und OnePlus geprägten Schlagzeilen dominiert. Leider ging es dabei weniger um das erwartete Oppo Find X6 Pro, als um ein komplettes Aus des Unternehmens für den deutschen, als auch europäischen Markt. Initiiert wurde die Meldung durch die chinesische Internetseite "36Kr", welche die Behauptung aufstellte, dass Oppo sich aus den europäischen Märkten zurückziehen würde. Im Speziellen ist von Finnland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und natürlich Deutschland die Rede.

Zu dem Dachverband BBK Electronics gehört neben Oppo, auch Realme und OnePlus. Auch Vivo gehörte einst zu dem Verbund, ist jedoch seit mehreren Jahren autark unterwegs, auch wenn das bedauerlicherweise von vielen anders berichtet wird. Der NextPit-Redaktion liegt eine schriftliche Bestätigung zu diesem Fakt vor. Realme, als BBK- und Oppo-Tochter, hat NextPit gegenüber keinerlei Einschränkungen des Tagesgeschäftes schriftlich bestätigt. Allerdings ist die Release-Politik, wie beispielsweise der des von uns getesteten Realme GT 3 (240-Watt-Ladung), weiter ungeklärt.

Nokia hat den Stein ins Rollen gebracht

Etwas bedrohlicher sieht es schon mit dem einst von Carl Pei (heute Nothing) und Pete Lau gegründeten Unternehmen OnePlus aus. Denn Oppo als auch OnePlus teilen sich viele Gemeinsamkeiten – siehe Kooperation mit dem Kamerahersteller Hasselblad – und hatten zuletzt aufgrund der von Nokia in Deutschland gewonnen Patentklage ihr gesamtes Smartphone-Portfolio vom deutschen Markt entfernt. Wenngleich das ebenfalls getestete OnePlus 11 über einen Trick bei Amazon bestellbar ist.

Hier hat jedoch The Verge als auch der XDA-Developer-Redakteur "Adam Conway", vom OnePlus Global PR Manager James Paterson ein offizielles Statement erhalten, was diese Aussage dementiert. Später folgt noch eine Ergänzung, welche einen OnePlus-Rückzug nur für Großbritannien ausschließt. Das restliche Europa könnte also weiterhin betroffen sein.

Schlussendlich gibt es bislang nur eine zuverlässige Aussage der deutschen Oppo-Niederlassung, welche bestätigt hat, das Geschäft Ende Juni 2023 in Deutschland zu beenden. Zwischen den Zeilen war zu vernehmen, dass für Europa ein kleines operatives Team geplant sei. Also auch in den restlichen europäischen Ländern wird Oppo spürbar seine Vermarktung einschränken.

Was haltet Ihr von der aktuellen Situation? War Oppo aufgrund seiner durchaus teuren Preise eh nie eine Option für Euch, oder schienen die Smartphones als Kaufoption schon infrage zu kommen? Schreibt uns gern Eure Meinung in die Kommentare.