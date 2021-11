Black Friday 2021: OnePlus-Smartphones zum Schnäppchenpreis

Sieben Tage vor dem eigentlichen Black Friday 2021 starten mehrere Hersteller mit ihren ersten Black-Friday-Angeboten. Und OnePlus greift hart an, denn sogar seine neuesten Flaggschiffe sind bei Amazon im Angebot. So gibt es zum Beispiel das OnePlus 9 Pro in der Version 12/256 GB für 799 € statt 999 € oder das OnePlus Nord 8/128 GB für 299 statt 399 €.

Lest auch: "Frühe Black Friday Angebote" bei Amazon: Bei diesen Deals spart Ihr wirklich

OnePlus Nord für 299 € statt 399 €

Der durchgestrichene Preis ist nicht übertrieben, da Amazon das OnePlus Nord seit Ende September für 399 Euro neu verkauft hat. Der Preis sank zwischendurch und pendelte sich zuletzt bei etwa 330 Euro ein. Das Produkt wird von Amazon verkauft und versendet.

OnePlus Nord mit 8 GB / 128 GB

OnePlus 9 für 549 € statt 719 €

Der durchgestrichene Preis ist nicht übertrieben, Amazon verkaufte das OnePlus 9 den ganzen September über und seit Anfang Oktober laut dem Preisvergleichsportal keepa.com für 719 €. Zwischendurch wurde es schon mal zu Preisen zwischen 615 und 660 Euro angeboten. Aber der Preisnachlass von 170 Euro ist meiner Meinung nach echt. Das Produkt wird von Amazon verkauft und versendet.

OnePlus 9 mit 8 GB / 128 GB

OnePlus 9 pro für 799 € statt 999 €

Der durchgestrichene Preis ist nicht übertrieben, Amazon verkaufte das OnePlus 9 Pro 999 € tatsächlich seit Anfang September zu diesem Preis, wie auf keepa.com festgestellt wurde. Die letzte Preissenkung fand Ende August während des Sommerschlussverkaufs statt, als das Smartphone 898 € kostete. Der Preisnachlass von 200 Euro ist also real und sehr attraktiv für diese 12/256-GB-Variante. Das Produkt wird von Amazon verkauft und versendet.

OnePlus 9 Pro mit 12 GB / 256 GB

OnePlus 8 Pro für 599 € statt 723 €

Der durchgestrichene Preis ist minimal übertrieben, da Amazon das OnePlus 8 Pro zu genau 700 Euro verkauft hat, wie keepa.com verrät. Dies ist jedoch das erste Mal, dass das Smartphone unter 500 Euro neu verkauft wird. Der tatsächliche Preisnachlass von 100 und nicht 120 Euro ist daher interessant. Das Produkt wird von Amazon verkauft und versendet.

OnePlus 8 Pro mit 8 GB / 128 GB

OnePlus 8T für 499 € statt 699 €

Der Preis wurde von Amazon deutlich aufgebläht, da das OnePLus 8T in der 12/256-GB-Version seit Anfang Oktober durchschnittlich 539 Euro kostete, wie ich über keepa.com feststellen konnte. Die tatsächliche Ermäßigung von 40 Euro ist dennoch interessant, da das OnePlus 8T mehr Speicherplatz und RAM als das 8 Pro hat und über eine 65-Watt-Schnellladefunktion verfügt, die das 8 Pro nicht hat.

OnePlus 8T mit 12 GB / 256 GB

Das waren die OnePlus-Angebote auf Amazon für den Black Friday 2021. Was haltet Ihr von den in dieser Auswahl aufgelisteten Angeboten? Bei welchen Smartphone-Marken und -Reihen haltet Ihr am Black Friday Ausschau nach Schnäppchen? Fragen könnt Ihr mir gerne in den Kommentaren stellen.