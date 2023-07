Bluetti Prime-Deals: Zahlreiche Powerstations stark reduziert!

Viele Deals überschwemmen in den nächsten Stunden das Internet und auch bei Bluetti bekommt Ihr zahlreiche Rabatte auf eine Vielzahl von Powerstations. So gibt es unter anderem die beliebte Bluetti EB70 gerade sowohl mit als auch ohne Solarpanel zum absoluten Vorzugspreis. Welche Deals Euch sonst noch erwarten, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Seid Ihr begeisterte Camper oder trifft man Euch im Sommer auf Festivals an, kennt Ihr sicherlich das Problem der Stromversorgung zur Genüge. Mit Powerstations könnt Ihr Euch mit der nötigen Leistung, damit Ihr nicht mehr auf Eure Klimageräte oder Kühlschränke verzichten müsst und können Euch auch im Falle eines Stromausfalles wirklich nützlich sein. Gerade gibt es bei Bluetti eine Vielzahl der Geräte zum günstigen Preis, allerdings nur für sehr kurze Zeit.

Wir haben uns die Deals etwas genauer angeschaut und verraten Euch, welche sich derzeit richtig lohnen. Dabei unterscheiden wir in drei verschiedene Kategorien von portablen Powerstations, fortgeschrittenen Modellen und Geräten mit Heimspeicher. Dabei unterscheiden sich die Modelle untereinander hauptsächlich in der Kapazität und der Leistung, wie Ihr auch in unserer großen Bluetti-Übersicht noch einmal nachlesen könnt.

Die besten Prime-Deals bei Bluetti

Ultraportable Powerstations

Bei dieser Art der Powerstations handelt es sich um portable Geräte, die Ihr ohne Probleme mitnehmen könnt, da sie vor allem deutlich leichter sind, als andere Powerstations. Im Angebot befinden sich hier gerade die Bluetti-Modelle EB3A, EB55 und EB70 und die AC200P jeweils mit und ohne ein Solarpanel. Die kleinste von ihnen erreicht dabei eine Nennleistung von 600 W, während die EB55 auf 700 W, die EB70 auf 1.000 W und die AC200P auf satte 2.000 W kommt.

Alle Infos: Wir haben die Bluetti EB55 und die Bluetti EB3A bereits für Euch testen können

Preislich unterscheiden sich die Powerstations auch deutlich untereinander. Hierbei ist es allerdings wichtig, dass Ihr Euch vorab informiert, welche Leistung und Kapazität Ihr für Euch benötigt. Denn mit einem Preis zwischen 249 Euro und 1.499 Euro müsst Ihr hier für die einzelnen Powerstations rechnen, die dennoch deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen, sich aber dennoch stark unterscheiden.

Affiliate Angebot Bluetti EB3A Kapazität von 268 Wh | Ausgangsleistung: 600 W | Spitzenleistung 1.200 W | 1x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 2x USB-A-Anschluss | 2x DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Qi-Ladepad integriert Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Bluetti EB55 Kapazität von 537 Wh | Ausgangsleistung: 700 W | Spitzenleistung 1.400 W | 2x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 4x USB-A-Anschluss | 2x DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Qi-Ladepad integriert Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Bluetti EB70 Kapazität von 716 Wh | Ausgangsleistung: 1.000 W | Spitzenleistung 2.000 W | 2x AC-Anschluss | 2x USB-C-Port | 2x USB-A-Anschluss | 2x DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Qi-Ladepad integriert Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Bluetti AC200P Kapazität von 2.000 Wh | Ausgangsleistung max. 2.000 W | Spitzenleistung 4.800 W | 2x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 2x USB-A-Anschluss | 2x DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Touchscreen Zur Geräte-Datenbank

Fortgeschrittene Modelle

Keine Sorge, für die fortgeschrittenen Modelle müsst Ihr nicht Energiewirtschaft studiert haben, sie haben diesen Namen lediglich, da sie etwas mehr auf dem Kasten haben. So erwarten Euch hier höhere Eingangsleistungen, aber auch die Option, die Geräte durch Speicher und mehr Solarmodule zu erweitern.

Die Bluetti AC180 macht auch bei uns in der Redaktion einen guten Eindruck. / © NextPit

Während die Bluetti AC60 mit einer Nennleistung von 600 W aufwartet, erreicht die Bluetti AC180 (zum Test) bereits 1.800 W mit einer Kapazität von 1.152 Wh. Bei Bluetti bekommt Ihr nun verschiedene Bundles angeboten, bei denen Ihr unter anderem Batteriespeicher oder Solarpanels mit den Powerstations erhaltet und dabei bis zu 300 Euro sparen könnt.

Affiliate Angebot Bluetti AC60 Kapazität von 403 Wh | Ausgangsleistung max. 600 W | Spitzenleistung 600 W | 2x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 1x USB-A-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Mit Zusatzakkus erweiterbar Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Bluetti AC180 Kapazität von 1.152 Wh | Ausgangsleistung max. 1.800 W | Spitzenleistung 2.700 W | 2x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 4x USB-A-Anschluss | 2x DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Qi-Ladepad integriert Zur Geräte-Datenbank

Wollt Ihr das Beste aus der Sonnenenergie herausholen, solltet Ihr bei den fortgeschrittenen Modellen also genau richtig sein. Ein weiteres Modell ist die Bluetti AC200Max (zum Test), die Ihr derzeit in verschiedenen Varianten erhaltet. Allerdings könnten wir diese auch zu den Modellen mit Heimspeicher zählen. Hier habt Ihr während der Bluetti Prime Days auch die größte Auswahl an Top-Deals.

Affiliate Angebot Bluetti AC200 Max Kapazität max. 2.048 Wh | Ausgangsleistung max. 2.200 W | Spitzenleistung 4.800 W | 4x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 4x USB-A-Anschluss | 1x Super-DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Touchscreen (...) Zur Geräte-Datenbank

Zusätzlich könnt Ihr Euch auch ein Bluetti AC200Max Komplettpaket* sichern, bei dem Ihr sowohl die Powerstation, als auch eine B230 Hausbatteriespeicher und drei PV350-Solarmodule für 5.145 Euro erhaltet.

Modelle mit Heimspeicher

Zu guter Letzt gibt es noch die Modelle mit Heimspeicher, die Euer Haus mit Strom versorgen können, wenn die Strompreise weiter ansteigen sollten. Im Angebot befinden sich sowohl die Bluetti AC300 als auch die Bluetti AC500, die jeweils mit einem Hausbatteriespeicher ausgeliefert werden und eine Ausgangsleistung von 3.000 W, beziehungsweise 5.000 W ausweisen.

Notstrom fürs Haus: Unser Test zur Bluetti AC500 + B300s Hausbatteriespeicher

Zugegeben, zum Campen könnten die beiden Modelle durchaus etwas zu sperrig sein, allerdings eignen sie sich hervorragend für Euer Haus. In beiden Fällen erhaltet Ihr eine Garantie von vier Jahren, sollte doch einmal etwas sein und mit den Deals spart Ihr hier noch einmal einiges gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Affiliate Angebot Bluetti AC300+B300 Kapazität max. 3.072 Wh | Ausgangsleistung max. 3.000 W | Spitzenleistung 6.000 W | 6x AC-Anschluss | 1x USB-C-Port | 4x USB-A-Anschluss | 1x Super-DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Touchscreen (...) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Bluetti AC500+B300s Kapazität max. 3.072 Wh | Ausgangsleistung max. 5.000 W | Spitzenleistung 10.000 W | 6x AC-Anschluss | 3x USB-C-Port | 4x USB-A-Anschluss | 1x Super-DC-Anschluss | 1x KFZ-Anschluss | Touchscreen (...) Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!