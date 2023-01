Das OnePlus Pad ist offiziell bestätigt! Wann könnt Ihr es kaufen?

Next Pit TV

Gleich zwei verschiedene Hinweise befassen sich mit der bevorstehenden Markteinführung des OnePlus Pad. Der erste stammt von einem angeblichen Leaker auf Twitter namens yabhishekhd. Seiner Prognose zufolge könnte auf dem "OnePlus Cloud 11"-Event in Indien das OnePlus Pad an der Seite des OnePlus 11 und des OnePlus 11R vorgestellt werden.

Lest hier alles über die besten Samsung Galaxy-Tablets 2023

OnePlus selbst kündigt ein Tablet an

Um diese Behauptung zu untermauern, zeigt die Landing Page von OnePlus Indien bereits die kommenden Produkte, die im nächsten Monat vorgestellt werden, darunter die OnePlus Buds Pro 2 und den OnePlus TV 65 Q2. Interessanterweise zeigt die letzte Registerkarte mit der Bezeichnung "OnePlus Pad" eine Silhouette des Tablets, das sich mit einer Oberfläche aus Metall und einem einzelnen Kamerasensor in der Mitte zeigt. Das Bild zeigt auch den Rahmen des neuen Geräts.

Dieses Bild verrät uns, dass mittig beim OnePlus Pad de Single-Cam sitzt. / © OnePlus

Basierend auf diesen Informationen dürfen wir also erwarten, dass das chinesische Unternehmen das OnePlus Pad tatsächlich an der Seite der neuen Smartphones präsentiert. Ob damit aber ein zeitnaher Release einhergeht, wissen wir hingegen nicht. Möglicherweise sehen wir das Tablet erst etwas später in den Läden.

OnePlus Pad: Spezifikationen und Erscheinungsdatum noch unklar

Früheren Berichten zufolge sortiert sich das OnePlus Pad mit dem internen Codenamen Aries in der Budget-Kategorie ein. Weitere Details zu den Funktionen des Geräts sind noch nicht bekannt. Es gibt allerdings Anlass zu glauben, dass es die gleichen Spezifikationen und das gleiche Design wie das Oppo Pad Air besitzt, z. B. das 10,4-Zoll-IPS-Display, die Stylus-Unterstützung und den 7100-mAh-Akku. Die Platzierung der Kamera spricht hier allerdings eine andere Sprache: Oben seht Ihr, dass sie beim OnePlus Pad mittig sitzt, Oppo platziert sie hingegen rechts oben.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab A8 Zur Geräte-Datenbank

Eine Sache noch: Die Einführung des OnePlus Pad in Indien ist noch keine Garantie dafür, dass das Gerät auch in anderen Märkten wie den USA oder Europa erscheint. Möglicherweise kommt es unter einem anderen Namen oder unter dem Sub-Brand Nord auf den Markt.

Würdet Ihr es begrüßen, wenn OnePlus sein erstes Tablet auch global anbietet? Lasst uns Eure Meinung gerne da.