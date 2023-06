Der günstigste 4K-Monitor auf dem Markt: Samsung U28R550UQP im Angebot

Falls Ihr einen Monitor mit 4K bzw. UHD kaufen möchtet, dann müsst Ihr dafür nicht mehr als 219 Euro ausgeben. Für diesen Preis gibt es nämlich bereits den Samsung U28R550UQP, der bei Amazon derzeit im Angebot ist. Damit handelt es sich um den günstigsten 4K-Monitor auf dem Markt! Was der Bildschirm neben der Ultra-HD-Auflösung bietet, erläutern wir im Folgenden.

Die 3.840 × 2.160 Pixel des Samsung U28R550UQP sorgen im Zusammenspiel mit der 28 Zoll messenden Diagonale des verbauten IPS-Panels für eine Pixeldichte von 157 PPI. Die für PC-Monitore überdurchschnittlich hohe Pixeldichte sorgt für die bekannten Vorteile wie ein schöneres Schriftbild und mehr Details bei Fotos und Videos. Creator, Programmierer etc. können dank der hohen Auflösung mehr Werkzeuge und Arbeitsflächen gleichzeitig im Blick behalten. In Spielen sind dank Ultra HD mehr Details sichtbar, der Treppeneffekt ist bereits ohne zusätzliche Kantenglättung reduziert. Die Bildwiederholfrequenz liegt allerdings nur bei 60 Hz, E-Sportler werden mit dem Gerät also nicht glücklich. Dennoch werden neben HDR10 auch Adaptive Sync und AMD FreeSync unterstützt.

Der Samsung-Monitor verfügt über drei Bildeingänge, nämlich 2× HDMI 2.0 sowie 1× DisplayPort 1.2 und bietet eine Bild-im-Bild-Funktion. Dazu kommt 1× Line-Out, der für Kopfhörer genutzt werden kann. Der 4K-Monitor lässt sich um +15°/-2° neigen und bietet eine VESA-Halterung (75×75). Aktuell ist der erst 2023 auf den Markt gekommene Samsung U28R550UQP für 219 Euro im Angebot bei Amazon*. Da es sich um eine zeitlich begrenzte Aktion handelt, solltet Ihr bei Interesse nicht allzu lange zögern, um diesen 4K-Monitor zu kaufen.