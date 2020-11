Exklusives Galaxy Z Fold 2: China kriegt Gold-Version für 2.600 Euro

Auf der Straße mit dem neuen Handy die Blicke auf sich ziehen ist ein schönes Gefühl und ein bisschen Aufmerksamkeit holt man sich beim Kauf eines Falt-Smartphones gleich dazu. Wie Julia in ihrem Langzeit-Testbericht zum Galaxy Z Flip am eigenen Leib erfahren musste, ist die Nutzung eines solchen Handys "Nichts für Schüchterne". Mit der neuen Premium-Version des Galaxy Z Fold 2 können chinesische Nutzer jetzt aber auch die Blicke anderer Falthandy-Nutzer auf sich ziehen.

Denn das unter dem Namen "W21 5G" gehandelte Smartphone weist einige optische Optimierungen oder zumindest Veränderungen gegenüber dem Galaxy Z Fold 2 auf. Wie das offensichtliche Vorbild handelt es sich um ein Falthandy, das von einem Snapdragon 865+ SoC angetrieben wird der wiederum auf 12 Gigabyte RAM zurückgreifen kann. Der interne Speicher liegt bei 512 Gigabyte und selbst die Displays des Handys bleiben unverändert. Nach dem Aufklappen blickt Ihr auf ein 7,6 Zoll großes Faltdisplay mit 120 Hertz und in geschlossenem Zustand nutzt Ihr das 6,2-Zoll-Display. Im offiziellen Walkthrough zum W21 5G gibt es dann aber doch ein paar Unterschiede zu sehen.

Den größten Unterschied erkennt Ihr schon beim ersten Blick auf die Bilder in dieser News: Das W21 5G kommt in einer goldenen Farbausgabe und besitzt auf seiner Rückseite eine gefräste Oberflächenstruktur, bei der sich Linien von oben nach unten über das Gehäuse ziehen. Im bereits erwähnten Walkthrough durch das neue Handy lässt sich jedoch erkennen, dass die Rückseite trotz der Struktur glatt und nicht riffelig ist. Wie der Leaker IceUniverse auf Twitter zudem zeigt, ist das Handy ein echtes Stück größer als das Z Fold 2. Kurios, dass Samsung nicht gleichzeitig die Displaygröße ein wenig angehoben hat.

What? Samsung W21 is actually bigger than Fold2! pic.twitter.com/IIk1mxAI04