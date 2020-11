iPhone 12: Erster Blick auf Apples teures MagSafe-Zubehör

Am vergangenen Freitag starteten nicht nur die Vorbestellungen fürs iPhone 12 mini und Pro Max. Neben den neuen Smartphones nannte Apple auch weitere Details zum neuen MagSafe-Zubehör.

Zum gleichen Preis listet Apple mittlerweile auch das MagSafe Duo Ladegerät . Das kleine Zubehör, welches komplett in Weiß gehalten ist, ermöglicht das gleichzeitige Laden eines iPhone 12 und einer Apple Watch. Die Textur des Ladegeräts erinnert an das seit Längerem verfügbare magnetische Ladedock für die Apple Watch.

In dem Video ist zu erkennen, wie sich das Ladegerät platzsparend zusammenfalten lässt. Außerdem sieht man, dass Apple sich auch beim MagSafe Duo Ladegerät wieder einmal für einen Lightning-Anschluss entschieden hat. Im Lieferumfang ist ein USB‑C auf Lightning Kabel (1 m) enthalten. Ein notwendiges Netzteil, Apple empfiehlt mindestens ein Gerät mit 20 Watt, gehört aber nicht dazu.

Wann das MagSafe Duo Ladegerät verfügbar sein wird, hat Apple bislang noch nicht verraten.

iPhone 12 Studio: Webseite erlaubt virtuelle Designkombinationen

Passend zu den Vorbestellungen der zwei weiteren iPhone-Modelle startete Apple auch eine neue mobile Webseite. Im „iPhone 12 Studio“ können Nutzer verschiedene Kombinationen von iPhone 12, Hüllen und weiterem Zubehör wie dem neuen Wallet miteinander ausprobieren. Zur Wahl stehen hierbei die verschiedenen Farben des Smartphones und Zubehörs.

Das iPhone 12 Studio erlaubt eine virtuelle Anprobe von Apples Smartphone-Zubehör / © Apple, Screenshots: NextPit

Um die Verbreitung der persönlichen Designs zu erleichtern, bietet Apple im letzten Schritt auch ein Teilen unterschiedlicher Bilder an. Das „iPhone 12 Studio“ erinnert an das „Apple Watch Studio“, das beim Bestellprozess der Smartwatch genutzt werden kann.

Neben dem eigenen Zubehör findet sich auch Belkins „Magnetic Car Vent Mount PRO“ seit einigen Tagen im Apple Store. Mittels MagSafe kann hier ein iPhone damit in dem Halter befestigt werden, während dieser Platz in der Lüftung des Autos findet. Der Hersteller verspricht, dass das iPhone „auch bei holpriger Fahrt oder in Kurven“ sicheren Halt hat. Die neue Halterung ist für rund 40 Euro erhältlich.

Mehr zum Thema Apple bei NextPit: