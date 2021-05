Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen: So geht's mit und ohne Backup

War der Finger mal wieder zu schnell und Ihr habt aus Versehen eine wichtige Nachricht bei WhatsApp gelöscht? Dann solltet Ihr nicht gleich den Kopf verlieren, denn normalerweise lassen sich gelöschte Chats noch retten. Denn WhatsApp fertigt sowohl unter iOS als auch unter Android regelmäßig Cloud-Backups an.

Diese könnt Ihr in etwa zehn Minuten wieder auf Euer Handy laden. Habt Ihr die automatischen Backups in die Cloud deaktiviert, gibt es auch zwei Möglichkeiten ohne Backup. Da die erste Variante die einfachste ist, starten wir damit direkt.

Inhaltsverzeichnis:

WhatsApp-Nachrichten ohne Backup wiederherstellen

Methode 1: Chat-Partner nach einer Weiterleitung fragen

Die erste Methode ist zwar recht naheliegend, fällt einem aber in aller Panik vielleicht nicht ein. Bei WhatsApp müsst Ihr nämlich explizit auswählen, dass geschrieben Nachrichten auch beim Chat-Partner gelöscht werden. Darüber hinaus funktioniert das nur für einen kurzen Zeitraum nach dem Abschicken der Nachricht.

Somit stehen die Chancen gut, dass Euer Chat-Partner die Nachrichten noch hat. Fragt also einfach, ob dieser Euch die Chats weiterleiten kann. Dafür muss dieser die Nachrichten per Gedrückthalten auswählen und anschließend den Weiterleiten-Knopf drücken. Der Vorteil im Vergleich zum Teilen-Knopf ist dabei, dass Fotos und Videos nicht erneut verschickt werden müssen.

Das Weiterleiten-Symbol seht Ihr bei markierten Nachrichten oben rechts. / © NextPit

Habt Ihr peinliche Nachrichten gelöscht oder ist der Chat-Partner zu einer WhatsApp-Alternative gewechselt, ist das auch nicht weiter schlimm. Denn dann findet Ihr die Nachricht vielleicht noch im lokalen Backup, das auf Eurem Handyspeicher liegt.

Methode 2: Einzelne Chats auf einem älteren Handy exportieren

Müsst Ihr die Chats nicht unbedingt in Eurer aktuellen WhatsApp-Instanz haben? Dann lassen sich einzelne Chatverläufe auch über die Export-Funktion von einem alten Handy löschen. Dafür müsst Ihr WhatsApp allerdings einmal wieder auf dem alten Handy einrichten und dabei am besten nicht das neuste Backup herunterladen.

Anschließend befolgt Ihr folgende Schritte:

Steuert die WhatsApp-Einstellungen auf Eurem alten Handy an Geht nun auf "Chats" Geht auf "Chat-Verlauf" Steuert "Chat exportieren" an Wählt einen Chat aus Nun wird der gesamte Chat-Verlauf in einer TXT-Datei ausgegeben Diese könnt Ihr am PC oder auf dem Handy durschauen

Habt Ihr ohnehin ein altes Handy, auf dem die Chatverläufe noch vorhanden sind? Dann könnt Ihr das dortige Chat-Backup auch gleich auf das neue Handy ziehen, wenn Ihr noch nicht viele neue Nachrichten getippt habt.

Methode 3: Gelöschte WhatsApp-Chats per Dateimanager wiederherstellen

Habt Ihr Eure WhatsApp-Daten nicht in der Cloud gespeichert? Dann könnt Ihr die Gespräche auch manuell wiederherstellen. Hierfür müssen die Chats aber so alt sein, dass sie auch auf einem älteren Handy liegen. Dafür braucht Ihr einen Dateimanager – falls auf Eurem Smartphone nicht vorhanden, guckt doch in unsere Liste der besten Dateimanager. Und dann geht's so:

Steuert den Ordner "WhatsApp/Databases" auf Eurem alten Handy an

Kopiert die Datei "msgstore.db.crypt12"

Übertragt die Datei per USB oder per Bluetooth auf das neue Handy

Löscht WhatsApp nun auf dem neuen Handy

Erstellt dann einen Ordner namens "WhatsApp/Databases"

Fügt die Datei "msgstore.db.crypt12" in diesen Ordner ein

Installiert WhatsApp erneut und startet die App

Überprüft die Rufnummer

Wartet, bis die Überprüfung abgeschlossen ist

Drückt auf "Wiederherstellen"

Achtung: Bei dieser Methoden lauft Ihr Gefahr, dass die neuen Chat-Verläufe, die nach dem Wechsel auf das neue Handy entstanden sind, verloren gehen. Hier müsst Ihr also überlegen, welche Chats Euch wichtiger sind.

Beachtet dabei, dass der Ordner manchmal nicht auf dem Computer angezeigt wird. Prüft also mit einem Dateimanager, ob der Ordner auf dem Smartphone sichtbar ist. Wenn Ihr ihn seht, übertragt die Datei mit dem Dateimanager oder nutzt die ADB mit dem Befehl "./adb pull /sdcard/whatsapp/database".

Gelöschte WhatsApp-Nachrichten über ein Backup wiederherstellen

Dieser Tipp sollte standardmäßig auf allen WhatsApp-Installationen funktionieren. Denn standardmäßig sichert der Messenger Eure Chat-Protokolle in der jeweiligen Cloud Eures Smartphone-Ökosystems. Unter Android also auf dem Google Drive und unter Apple iOS in der iCloud. Üblicherweise geschieht das Backupen jede Nacht.

Das Backup-Feature könnt Ihr in den Einstellungen Eures Handys aktivieren. / © NextPit

Habt Ihr also aus Versehen Nachrichten gelöscht, die Ihr wieder sehen wollt, solltet Ihr das bis zum Morgengrauen tun. Denn sonst überschreibt Euer Smartphone das vorhandene Backup einfach wieder. Um das letzte WhatsApp-Backup auf Euer Handy zu ziehen, müsst Ihr die App zunächst deinstallieren.

Nun installiert Ihr WhatsApp wieder und ruft bei der Einrichtung das Backup ab. Genau funktioniert das wie folgt:

WhatsApp installieren (WhatsApp für iOS / WhatsApp für Android) Rufnummer eingeben und auf die Überprüfung warten Letztes Chat-Backup wiederherstellen

Eure Chat-Verläufe werden dabei recht fix heruntergeladen. Zusätzlich lädt Euer Smartphone auch die gesicherten Medien herunter. Das dauert in der Regel ein wenig und funktioniert nur im WLAN-Netzwerk. Habt Ihr dabei Probleme? Dann steuert doch einmal unseren Sonderartikel zu Problemen mit WhatsApp an oder schaut in das offizielle WhatsApp-FAQ!

Zusammenfassend stehen die Chancen also ganz gut, dass Ihr gelöschte WhatsApp-Chats wiederherstellen könnt. Musstet Ihr die Notbremse mit der Neuinstallation schon einmal ziehen oder habt Ihr bisher immer nette Chat-Partner gehabt, die Euch Nachrichten weitergeleitet haben?