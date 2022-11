Google Pixel 6a in allen Farben für 348 Euro

Das Google Pixel 6a ist im Mai diesen Jahres auf der Google I/O 2022 vorstellig geworden. Und schon Camila, welche die Ehre des ausführlichen Tests hatte, war der Meinung endlich das perfekte Pixel gefunden zu haben. Das Android-Smartphone kam erst Anfang August zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 459 Euro auf den Markt. Und trotz des günstigen Preises verbaut Mountain View den Tensor-Chip der Flaggschiff-Modelle ein. Diese Woche ist das "preiswerte" Google-Smartphone auf gleich mehreren Online-Plattformen um fast 30 Prozent reduziert.

Sowohl bei Otto um 111 Euro, als auch bei Google selbst um 110 Euro, was also einen Preis von 349, beziehungsweis 349 Euro auf den Plan rufen. Auch bei Amazon bekommt man das Google Pixel 6a aktuell reduziert zu kaufen. Doch während bei Amazon die Preise je nach Farbe variieren, bietet Otto und Google alle drei Farben zu einem Preis an. Das wären dann "Sage" (ein helles Grün), "Charcoal" (Anthrazit) und "Chalk", was man als Weiß wohl am besten beschreibt.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a Glatte 111 Euro für das Google Pixel 6a gespart – da kann man schon einmal genauer hinschauen. Denn den Tensor-Chip der Flaggschiffe bekommt Ihr hier trotzdem. Zur Geräte-Datenbank

Sind 348 Euro ein gutes Angebot für das Google Pixel 6a?

Ich sag mal ganz direkt nein. Warum? Weil es bei Amazon in der Farbe Schwarz (Charcoal) – und auch nur in dieser Farbe – für 338,01 verkauft wird. Generell hat das Google Pixel 6a innerhalb sehr kurzer Zeit einen stetigen Nachlass erfahren. Wenngleich davon auszugehen ist, dass der Tiefstpreis vorerst erreicht ist, möchten wir dafür nicht unsere Hand ins Feuer legen.

Fakt ist: wer Wert auf Software-Updates legt und immer der Erste bei der Verteilung sein will, macht bei dem IP67 zertifizierten Google Pixel 6a nichts verkehrt. Google verspricht 5 Jahre Sicherheitsunterstützung und drei große System-Upgrades.

Was die Hardware angeht, so verfügt das Google Pixel 6a über ein 6,1 Zoll großes OLED-Dissplay mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel. Mit ausschließlich 6 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS-3.1-Programmspeicher ist man auch hier auf der sicheren Seite. Dank der Expertise, die Google bei der Kamera-Software an den Tag legt, liefern auch die beiden 12-MP-Kameras bei Tag und Nacht überragende Foto-Ergebnisse.

Schickes Designmerkmal, der Kamerasteg mit Dual-Hauptkamera. / © NextPit

Affiliate Angebot Google Pixel 6a Charcoal Zur Geräte-Datenbank

Wenn Ihr weitere Angebote für Mittelklasse-Smartphones sehen möchtest, lass es uns im Kommentarbereich wissen.