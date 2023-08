Google Pixel 8: Update-Support schließt zu Apple und Samsung auf!

Google hat bezüglich der Update-Politik noch Nachholbedarf

Samsung verwendet auf seinen mobilen Endgeräten Android als Betriebssystem. Und obwohl das OS (Operating System) von Google stammt, gewährt der südkoreanische Hersteller für seine Flaggschiff-Modelle wie der Samsung-Galaxy-S23-Serie oder sehr beliebten Mittelklasse-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A54 (Test), eine Update-Garantie für das System von vier Jahren und für Sicherheits-Patches sogar 5 Jahre.

Bei Apple und dem iOS ist es zum Teil sogar noch länger, wie man es anhand des Apple iPhone XS (Test) oder dem Apple iPhone 6S sehen kann. Denn hier bekommt das Jubiläums-Smartphone mit iOS 17 im September 2022 das fünfte System-Update, das 6S sogar das achte Jahr in Folge ein Sicherheits-Update! Google hingegen gewährt seinen Kunden ab dem Google Pixel 6 und 6 Pro drei System- und fünf Jahre Sicherheits-Updates.

Wie nun 9to5Google aus nicht näher genannten Google-Quellen erfahren haben will, sollen die Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro die ersten Pixel-Phones werden, die Samsung übertreffen und zu Apple im Hinblick auf die Update-Politik aufschließen sollen. Und wenngleich die Kollegen keine konkreten Zahlen liefern, müsste Mountain View mindestens fünf Jahre System-Updates gewährleisten, um den südkoreanischen Marktführer zu überholen.

Genaueres werden wir wohl erst im Oktober erfahren, wenn Google seine beiden neuen Smartphones mit dem Google Tensor G3 präsentieren wird.

Was haltet Ihr von dieser Strategie? Kann Google mit einer marktführenden Update-Politik neue Kunden gewinnen oder interessiert sich der durchschnittliche Kunde gar nicht so sehr dafür, wie lang sein Smartphone mit Software modernisiert wird? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.