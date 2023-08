Google Pixel Fold mit geheimer Audio-Funktion

Das Google Pixel Fold – als erstes faltbares Smartphone aus Mountain View – wird mit Stereolautsprechern ausgeliefert, die sich an den Seiten des Pixel-Phones befinden. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich dabei nicht um gewöhnliche Lautsprecher handelt, wie sie im Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro (Test) verbaut sind.

Die meisten High-End-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, die heute auf dem Markt sind, verfügen über Spatial Audio mit Head Tracking – wie im Grunde auch die Pixel Buds Pro von Google. Die Technologie verwandelt den Ton von kompatiblen Videos und Musiktiteln in immersiven Sound. Die Ausgabe ist wohl am besten vergleichbar mit dem Hören in einer 3D- oder theaterähnlichen Umgebung.

Google scheint die Funktion in den Lautsprechern seines ersten faltbaren Pixel-Smartphones (Test) zur Verfügung zu stellen. Nur weiß bislang niemand davon. Diese Entdeckung wurde nun aber vom Entwickler Mishaal Rahman gemacht und durch ein Bild bestätigt.

Die Einstellungen der räumlichen Audio-Lautsprecher des Google Pixel Fold. / © Telegram: SageSushi

Auf dem Screenshot könnt Ihr einen Schalter in den Einstellungen des Google Pixel Fold sehen, mit dem Ihr Spatial Audio auf den Stereo-Lautsprechern des Telefons aktivieren oder deaktivieren könnt. Diese Option befindet sich an der gleichen Stelle wie der Schalter für Spatial Audio bei der Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörern.

So gesehen würde ein Nutzer wahrscheinlich gar nicht bemerken, dass die Lautsprecher des Pixel Fold in der Lage sind, immersiven Sound zu liefern, wenn er nicht tiefer in diesen Bereich einsteigt. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es einen Unterschied geben könnte, wenn die Option aktiviert ist und kompatible Inhalte abgespielt werden.

Es scheint, dass diese Funktion im Moment nur auf das Google Pixel Fold beschränkt ist und auf anderen Smartphones aus dem Google-Portfolio nicht verfügbar ist. Der breite Formfaktor und die Position der Lautsprecher auf dem Pixel Fold sind der wahrscheinlichste Grund dafür, dass dies möglich ist und auf dem faltbaren Smartphone zur Verfügung steht.

Würdet Ihr Spatial-Audio-Lautsprecher als eine wichtige Funktion für Smartphones betrachten? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.