Google Pixel Watch 2 erklärt sich ausführlich in einem geleaktem Video

Obwohl Mountain View bereits ungewöhnlich viel Video-Material im Vorfeld zu den beiden Pixel-8-Phones und der Google Pixel Watch 2 veröffentlicht hat, bekommen wir nun doch noch ein weiteres und auch sehr ausführlichen Promo-Video geleakt. Darin sind die vielen neuen Funktionen und Armbänder zu sehen. Wer es nicht bis zum 4. Oktober abwarten kann, schaut einfach mal in unseren Beitrag rein.

Promo-Video zeigt die neuen Armbänder und neue Funktionen der Google Pixel Watch 2

Google hatte bereits zu unserer Überraschung vor dem offiziellen Launch-Event am 4. Oktober 2023 uns einiges Video-Material präsentiert. Dazu zählt ein Teaser-Video zu den Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro und ein kurzes Promo-Video zu der Google Pixel Watch 2. Bei dem heute via 91mobile geleakte Material scheint es sich jedoch um das Video zu handeln, welches Mountain View unserer Meinung nach zur Präsentation am Mittwoch zeigen wird.

Darin sehen wir, dass Google zum Verkaufsstart der Watch auch neue Armbänder zu der sonst optisch wenig veränderten Smartwatch anbieten wird. Mit dabei ein Gewebeband, ein sehr schmales Gliederarmband aus Metall und unterschiedliche Farben für die Silikon-Armbänder. Auch auf die neuen Funktionen der smarten Uhr nimmt Mountain View in seinem Video Bezug.

Für die Google Pixel Watch 2 wird es neue Armbänder geben. / © Google | edit by nextpit

Google Pixel Watch 2 mit cEDA-Sensor

Darin wird der neue Temperatur-Sensor thematisiert, welcher allen Anschein nach nur einen circa Wert der Temperatur anzeigt. Genaueres können wir erst nach einem ersten Hands-on berichten. Auch wird ein sogenannter "Safety Check" in einem regelmäßigen Turnus das Wohlbefinden des Nutzers abgetragen. Durchaus möglich, dass bei einem Ausbleiben der Statusmeldung durch den Träger, die Smartwatch einen sogenannten Notruf über vorher eingegebenen Kontakten initiiert.

Wird die Google Pixel Watch 2 die genaue Temperatur anzeigen? / © Google | edit by nextpit

Ebenfalls thematisiert wird der neue rückseitige cEDA-Sensor (continuous Electro Dermal Activity), welchen wir bereits von unserem Test mit der Fitbit Sense 2 her kennen. Dieser kann unter anderem zur Analyse Eures Stresslevels verwendet werden. Die Google Pixel Watch 2 soll aktuellen Informationen zufolge einen Snapdragon-W5-Chipsatz nutzen. Weiterhin ist aus der Gerüchteküche zu vernehmen, dass Mountain View in die Watch 2 Ultrabreitband-Konnektivität für Echtzeit-Tracking verbauen will. Wir werden sehen – es ist ja nur noch eine Woche bis zum Launch-Event.

Google Pixel Watch 2 mit neuem cEDA-Sensor. / © Google | edit by nextpit

Was glaubt Ihr, wird Google für seine neue Smartwatch für einen Preis aufrufen, nachdem Huawei mit der GT Watch 4 einen echten Preisbrecher präsentiert hat? Xiaomi wird heute Nachmittag ebenfalls eine neue smarte Uhr mit Wear OS präsentieren. Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.