Insta360: Neue One RS 1-Zoll 360 nimmt 360-Grad-Videos in 6K auf

Insta360 hat heute seine bislang vielseitigste 360-Grad-Kamera vorgestellt, die One RS 1-Inch 360 Edition. Die neue Kamera ist die erste ihrer Art, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Sie kann 360-Grad-Videos mit einer Auflösung von bis zu 6K und Fotos mit 21 Megapixeln aufnehmen. Die Qualität soll dank 1-Zoll-Sensoren ebenfalls besser sein.

NEXT PIT TV

Aufnahmearten und Auflösungen der One RS 1-Inch 360 Edition

Was die Aufnahmemöglichkeiten betrifft, so versprechen die neuen dualen 1-Zoll-Sensoren eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, zusammen mit der benutzerdefinierten Flowstate-Stabilisierung, die ein 6-Achsen-Gyroskop verwendet. Die maximale Videoauflösung beträgt 5.888 x 2.944 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde, bei 50 Bildern pro Sekunde sind es 3040 x 1520 Pixel. Bei der Aufnahme von Standbildern werden Auflösungen von bis zu 21 MP (6.528 x 3.264) im Seitenverhältnis 2:1 erreicht. Auch RAW-Dateien werden von der Kamera unterstützt.

Die One RS 1-Zoll 360 bietet außerdem mehrere Modi. Zu den Fotomodi gehören HDR, Burst, Starlapse und PureShot. Creators können auch die verschiedenen Videomodi wie Zeitraffer, Time Shift und Loop-Aufnahme in einem lebendigen oder LOG-Farbprofil nutzen.

Affiliate Angebot Insta360 ONE RS Twin Edition 360-Grad-Videos mit 4K-Auflösung reichen Euch völlig? Dann könnt Ihr auch zum günstigeren Insta360-Modell greifen.

Die One RS 1-Inch 360 Edition kann an Autos, Fahrrädern, Taschen und sogar an Schutzhelmen befestigt werden. / © Insta360

Darüber hinaus verfügt die Kamera über ein Schnellmenü auf dem LC-Display, über das Ihr benutzerdefinierte Aufnahmemodi und Auflösungen bearbeiten oder auswählen könnt. Die One RS 1-Zoll 360 Edition kann auch als Webcam für Live-Streams und Videogespräche genutzt werden.

Kompaktes, wasserdichtes und modulares Design

Ähnlich wie bei anderen Premium-Action-Kameras gibt es auch hier eine Third-Person-Ansicht, in der Selfie-Sticks und Zubehör herausgerechnet werden. Die Kamera selbst ist nach IPX3 wasserdicht und kann an Autos, Rucksäcken und Schutzhelmen befestigt werden. Außerdem ist der vertikale Akku austauschbar. Eine einzige Akkuladung ermöglicht eine Laufzeit von 62 Minuten bei einer 6K-Videoauflösung.

Die Insta360 One RS 1-Inch Edition kann als Webcam für Live-Streams und Videotelefonie genutzt werden. / © Insta360

Die One RS 1-Inch 360 Edition ist trotz der großen Sensoren im Inneren teilweise modular und kompakt aufgebaut. Jeder Sensor ist mit einem 6,52-mm-Objektiv mit einer f/2.2-Blende gepaart. Laut Insta360 können Nutzer den 1-Zoll-Sensor der One RS verwenden, um die anderen One RS/R-Kameras aufzurüsten.

Die Insta360 One RS 1-Inch 360 Edition ist bereits auf der Website des Unternehmens erhältlich. In den USA findet Ihr die Cam auch bereits auf Amazon, während in Deutschland noch nichts zu sehen ist. Es besteht zudem die Möglichkeit, weiteres Insta360-Zubehör zu kaufen.

Wie würdet Ihr eine 360-Kamera wie die Insta360 One RS 1-Inch einsetzen? Lasst uns Eure Ideen unten wissen.