iPhone 13 in Grün: O2-Tarife ohne Aufpreis für neues Modell

Zusammen mit dem neuen iPhone SE 2022 hat Apple eine besondere Farbe eingeführt. Das iPhone 13 bekommt Ihr neuerdings auch in Alpingrün. Da die neue Farbe heiß begehrt ist, liegen die Preise im Netz knapp 100 Euro über den Kosten der Standard-Farben. Anders bei O2, denn hier bekommt Ihr iPhones in Alpingrün ganz ohne Aufpreis. Spannend? Zeit für einen Tarif-Check!

Fährt man Anfang April durch Berlin, kann man es kaum übersehen: das iPhone 13 in der neuen Farbvariante "Alpingrün". Da die neue Farbe ein wenig vom Release des iPhone SE 2022 in den Schatten gestellt wurde, macht Apple aktuell viel Werbung für das grüne iPhone. Kein Wunder also, dass die Preise für das neue Modell im Netz schon gestiegen sind.

Denn obwohl Apple für die neue Farbvariante selbst keinen Aufpreis verlangt, zahlt Ihr in Onlineshops für Alpingrün einen Aufpreis von knapp 100 Euro. Neben der Option, die unverbindliche Preisempfehlung direkt bei Apple zu zahlen, könnt Ihr aber auch einfach bei O2 zuschlagen. Denn der Mobilfunkanbieter bietet die grüne Farbvariante ganz ohne Aufpreis an.

iPhone-13-Serie in Alpingrün bei O2

Wie in jedem Tarif-Check fassen wir Euch die Kosten für die iPhone-13-Modelle bei O2 einmal kompakt zusammen. Unabhängig vom Modell zahlt Ihr in der kleinsten Speichervariante eine Einmalzahlung von nur einem Euro, allerdings steigen die monatlichen Kosten. Da der O2 Free M der erste Vertrag ist, bei dem Ihr aufgrund der 5G-Option den vollen Funktionsumfang des iPhones ausnutzen könnt, nehmen wir diesen Tarif als Beispiel.

O2 Free M Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro Max Inklusivvolumen 20 GB 20 GB 20 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s Monatliche Gebühr 59,99 € 79,99€ 84,99 € Zuzahlung Gerät 1,00 € 1,00€ 1,00€ Einmalkosten 45,98 € 45,98 € 45,98 € Gesamtkosten 1485,74 € 1965,74 € 2085,74 € 5G / Allnet-Flat Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Alpingrün verfügbar Ja Ja Ja Link zum Tarif iPhone 13 bei O 2 iPhone 13 Pro bei O 2 iPhone 13 Pro Max bei O 2

Direkt im O2-Onlineshop könnt Ihr natürlich weitere Tarife auswählen, wenn Ihr die Kosten ein wenig senken wollt oder mehr Datenvolumen braucht. Der Vorteil bei den O2-Tarifen ist wieder einmal, dass Ihr mit nur 45,98 Euro sehr geringe Einmalkosten bei Vertragsbeginn habt. Sind Euch die Kosten der drei genannten Modelle noch zu hoch, könnt Ihr mit dem iPhone 13 mini auch das günstigste iPhone im Vertrag kaufen. Darüber hinaus könnt Ihr Euch bei Rufnummernmitnahme einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro sichern.

Wie findet Ihr die grüne Farbvariante der iPhone-13-Serie? Ist die Farbe eines Handys für Euch relevant oder versteckt Ihr diese ohnehin immer in einer Schutzhülle?

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit o2 entstanden.