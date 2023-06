Jetzt zuschlagen: Aldi bietet faltbares E-Bike rund 500 € billiger an!

Bei Aldi gibt es gerade etwas für alle, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. Denn der Discounter bietet das faltbare E-Bike Race F11 von Sachsenrad gerade zum absoluten Schnäppchenpreis an. Dabei spart Ihr im direkten Vergleich zu anderen Anbietern über 200 Euro. Ob sich das Rad lohnt oder Ihr doch lieber mit dem Zug zur Arbeit fahren solltet, verraten wir Euch in diesem Deal-Check.

Die Temperaturen steigen unweigerlich über 30 Grad und immer mehr Menschen nutzen die freien Stunden, um sich auf dem Fahrrad durch die urbane Wildnis zu schlagen. Seid Ihr allerdings keine Freunde der klassischen Fitnessgeräte, gibt es jetzt bei Aldi genau den richtigen Deal für Euch. Denn der Discounter hat das faltbare Sachsenrad E-Bike Race F11 derzeit für gerade einmal 1.149 Euro im Angebot.

Der Rahmen des Elektrofahrrades besteht aus einer Magnesium-Legierung, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Der Lithium-Ionen-Akku befindet sich im Rahmen des Pedelec, wo Ihr ihn einfach herausnehmen könnt, um ihn aufzuladen. Die Leistung der Batterie beträgt 7,8 Ah und Ihr könnt somit im ECO-Modus bis zu 80 km fahren. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von maximal 25 km/h dem mechanischen Bremssystem hat das E-Bike zudem eine Zulassung für deutsche Straßen.

Zusätzlich verfügt der Motor über verschiedene Geschwindigkeitssensoren, durch die das E-Bike die Straßenbeschaffenheit erkennt und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen kann. Um das radeln so angenehm wie möglich zu machen, verfügt das Race F11 über eine Shimano SIS 6-Gangschaltung und lässt sich mit einer Dreifach-Falttechnik einfach zusammenklappen. so dass Ihr es in der Bahn oder dem Bus transportieren könnt.

Für wen lohnt sich das E-Bike-Angebot von Aldi?

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Rad liegt bei satten 1.799 Euro. Im Netz zahlt Ihr beim nächstbesten Anbieter derzeit 1.370,22 Euro, wodurch Ihr bei Aldi mit einem Preis von 1.149 noch einmal rund 200 Euro günstiger unterwegs seid. Bedenkt allerdings, dass hier noch einmal 14,90 Euro für den Versand hinzukommen, allerdings könnt Ihr das E-Bike kostenlos zurückschicken, falls es Euch doch nicht zusagt.

Gerade in der Stadt ist es heutzutage fraglich, ob sich ein Auto wirklich lohnt, daher greifen immer mehr Menschen zu E-Bikes. Auch das Race F11 bietet einige sehr spannende Funktionen, wie das Dreifach-Faltsystem oder die Shimano-Gangschaltung, allerdings sind die maximale Reichweite von 80 km im ECO-Modus eher ernüchternd und Ihr solltet daran denken, das Ladegerät bei längeren Radtouren immer dabei zu haben.

Außerdem ist das Bike mit 19,8 Kg nicht gerade ein Leichtgewicht. Seid Ihr allerdings auf der Suche nach einem günstigen E-Bike, dass vor allem in der Stadt einen großen Nutzen hat, dürftet Ihr mit diesem Deal sehr gut beraten sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits ein E-Bike? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!