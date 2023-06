Nothing Phone (2) wird deutlich teurer! Nothing Watch (1) im Gespräch!

Neben dem bestätigten Termin für die Markteinführung des Nothing Phone (2) hat das britische Startup-Unternehmen bereits einige Eckdaten für das Android-Smartphone der oberen Mittelklasse genannt. Darunter allen voran der Snapdragon 8+ Gen 1, ein Flaggschiff-Prozessor aus dem vergangenen Jahr. Ein neuer Bericht deutet jedoch darauf hin, dass das geplante Hardware-Upgrade das transparente Android-Smartphone der zweiten Generation deutlich teurer machen würde als das von uns getestete Nothing Phone (1) . Auch von einer Nothing Watch ist plötzlich die Rede!

Das Nothing Phone (1) wird derzeit in den meisten Teilen Europas für 469 Euro verkauft, was im Vergleich zu anderen Mittelklasse-Handys mit vergleichbaren Spezifikationen ein fairer Preis ist. Laut dem französischen Händler Dealabs wird das Nothing Phone (2) in Frankreich mit einer schockierenden Preiserhöhung auf den Markt kommen, die wahrscheinlich auch den Preis in anderen Teilen Europas bestimmen wird.

Das Nothing Phone (2) könnte viel teurer werden als das Phone (1)

Das Basismodell des Nothing Phone (2) ist mit einer Speicherkonfiguration von 8/256 GB ausgestattet und wird augenscheinlich 729 Euro kosten. Das nächste Modell mit 12/512 GB Speicher wird mit 849 Euro schon fast doppelt so viel kosten wie das Vorgängermodell. Damit würde das Nothing Phone (2) knapp unter dem Samsung Galaxy S23 (Test) liegen und in der oberen Preisklasse mit dem OnePlus 11 gleichziehen.

Das Nothing Phone (2) könnte eine aktualisierte Glyph-Oberfläche und ein runderes Design bekommen. / © OnLeaks/SmartPrix

Gleichzeitig ist nicht bekannt, ob sich die angeblichen Preise des Nothing Phone (2) in anderen Ländern wie den USA stark unterscheiden werden. Die derzeitige Strategie des Unternehmens sieht jedoch vor, dass die Preise in den USA niedriger sind, da die Steuern nicht in den Listenpreis eingerechnet werden. Es könnte also durchaus möglich sein, dass der endgültige Preis in den USA unter den angegebenen 729 Euro liegen wird.

Es wird erwartet, dass das Nothing Phone (2) ein größeres Display, eine höhere Akkukapazität und ein halbtransparentes USB-Kabel haben wird, was auf die notwendige Preisanpassung hindeutet. Gerade das sensationelle halbdurchsichtige Kabel dürfte den Preis unnötig in die Höhe treiben (sarkastische Anmerkung der nextpit-Redaktion). Das aktuelle Teaser-Material enthüllte auch eine aktualisierte Glyph-Beleuchtung auf der Rückseite. Das Gerät soll bei der Markteinführung mit Nothing OS laufen, das auf Googles Android 13 basiert.

Die erste transparente Smartwatch von Nothing

In einem separaten Bericht wurde von dem Tippgeber "Stufflistings" via Twitter bekannt gegeben, dass Nothing eine markenrechtliche Zertifizierung für ein unangekündigtes Gerät in Indien eingereicht hat. Obwohl der Eintrag außer der Markennummer D395 nichts verrät, wird vermutet, dass es sich um die allererste Smartwatch des Unternehmens handeln könnte, die mutmaßlich noch in diesem Jahr vorgestellt werden könnte.

Wenn alles nach Plan läuft, könnte diese Nothing Watch (1) wie andere Produkte der Marke mit einem transparenten Design ausgestattet sein. Vielleicht findet auch die einzigartige Glyph-LED-Beleuchtung von Nothing ihren Weg auf das Wearable. Was meint Ihr?

Haltet Ihr es angesichts dieser Gerüchte für angemessen, dass Nothing den Preis für das Nothing Phone (2) so stark erhöht? Schreibt uns unbedingt Eure Meinung in den Kommentarbereich.