Keine 400 Euro! Apple Watch 8 am Singles Day zum Knallerpreis

Wer am Singles Day nach einer günstigen Apple Watch sucht, wird bei Amazon in Italien fündig: Die rote 41er-Version der Apple Watch Series 8 in rot ist dort für derzeit lediglich 389 Euro zu haben!

Wenn Ihr am Singles Day rot seht, muss das nicht am Überangebot an Deals oder zu schlechten Angeboten liegen. Möglicherweise habt Ihr auch einfach nur die Apple Watch Series 8 in der "Product Red"-Ausführung entdeckt. Die wird nämlich in Italien bei Amazon aktuell für lediglich 389 Euro abgegeben.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 Bei Amazon in Italien gibt es die Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Aluminum Case Smartwatch (PRODUCT) RED zum fantastischen Preis Zur Geräte-Datenbank

Wie gut ist das Angebot für die Apple Watch 8?

Vermutlich muss man den wenigsten hier erklären, dass die Apple Watch quasi sowas wie die Jakobs Krönung unter den Smartwatches ist. Fabi hat die Apple Watch 8 im Test kürzlich erst als die beste Smartwatch für iPhone-Nutzer:innen bezeichnet. Auch in unserer Bestenliste der tollsten Smartwatches 2022 ist die Uhr aus Cupertino unsere Top-Empfehlung.

Ihr schaut dort auf ein LTPO-OLED-Display und das ikonische Apple-Watch-Design mit IP6X-Zertifizierung. Das neue Modell verfügt natürlich über alle Features der Vorgänger, kann aber zudem mit einigen Neuerungen punkten: So gibt es eine neue Sturz-/Unfallerkennung, einen vor allem für Frauen spannenden Temperatursensor und jetzt auch international Roaming für Anrufe im Ausland. Alles weitere erfahrt Ihr im oben verlinkten Testbericht.

Bleibt nur noch die Frage, ob sich speziell dieser Link auch für Euch lohnt. Wer bereits eine Apple Watch 7 besitzt, muss nicht zwingend upgraden. Aber für alle anderen Apple-Nutzer:innen ist die Uhr empfehlenswert – erst recht zu diesem Preis! Mit 389 Euro unterbietet Amazon Italien den Straßenpreis um etwa 90 Euro. Soll heißen: Es ist nicht nur der derzeitige Tiefstpreis für dieses Modell, die bisherigen Tiefstpreise waren zudem auch meilenweit von diesem Angebot entfernt.

Einziger klitzekleiner Haken an der Geschichte: Der Preis gilt nur für die kleine Version mit 41mm – und nur für die wenig unauffällige (PRODUCT)RED-Variante im knalligen Rot. Wenn Ihr mit diesem ins Auge springenden Look keine Probleme habt, solltet Ihr jetzt flott zuschlagen, bevor der Deal vergriffen ist!