Gratis statt 2,29 €: Diese Alltags-App gehört auf jedes Smartphone!

Unsere heutige App des Tages "QR / Barcode-Scanner PRO" macht genau, was der Name verspricht: Sie scannt QR-Codes und Barcodes. Normalerweise kostet sie 2,29 Euro bei Google Play, ist aber noch für drei Tage kostenlos zu haben. Wieso dieser QR-Code-Scanner aber auch seinen normalen Preis durchaus wert wäre, erklären wir Euch in diesem Artikel.