Android und iOS: Diese 31 Apps und Spiele bekommt Ihr für kurze Zeit kostenlos

Wir gehen in eine neue Woche und das natürlich mit neuer NextPit-Liste mit Apps und Spielen für Android und iOS, die für eine begrenzte Zeit im Apple App Store und im Google Play Store kostenlos zu haben sind. Sichert Euch schnell die Apps und Spiele, solange es geht.

Zweimal pro Woche aktualisiert das NextPit-Team hier die Listen der App- und Spiele-Empfehlungen. Dennoch kann es passieren, dass der Status bei einer Anwendung schnell wieder von kostenlos auf kostenpflichtig springt. Daher empfehlen wir Euch, die Beiträge möglichst sofort zu lesen, wenn wir sie veröffentlicht haben und uns auch bitte in den Comments mitzuteilen, sollte in der Liste eine nicht mehr kostenlose App auftauchen.

Wie immer unser Rat: Selbst, wenn Ihr für eine interessante App aus irgendeinem Grund gerade keine Verwendung findet, installiert sie Euch dennoch. Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Smartphone werfen. Sie bleibt Euch dann in Eurer Bibliothek erhalten und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden, wenn Ihr sie benötigt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell kostenlos

Korrelieren ( EUR 2,99 ): Erfasst und verfolgt Symptome und Aktivitäten, um Gewohnheiten zu identifizieren, die gesundheitliche Probleme verursachen können (und dann Eurem Arzt bei der Diagnose helfen).

): Erfasst und verfolgt Symptome und Aktivitäten, um Gewohnheiten zu identifizieren, die gesundheitliche Probleme verursachen können (und dann Eurem Arzt bei der Diagnose helfen). Memorize: Learn Japanese ( EUR 4,99 ): Japanisch zu lernen ist nicht einfach, macht Euch diesen steinigen Weg mit den Vokabel-Lernkarten leichter.

): Japanisch zu lernen ist nicht einfach, macht Euch diesen steinigen Weg mit den Vokabel-Lernkarten leichter. Speedometer GPS Pro ( EUR 2,99 ) (endet am Freitag, den 18.): Verwendet das GPS Eures Handys, um Routen aufzuzeichnen und Eure ungefähre Geschwindigkeit zu überprüfen.

) (endet am Freitag, den 18.): Verwendet das GPS Eures Handys, um Routen aufzuzeichnen und Eure ungefähre Geschwindigkeit zu überprüfen. Home Workouts Gym Pro ( EUR 1,79 ) (bietet In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Führt zuhause eine Vielzahl von Übungen mit bebilderten Anleitungen auf dem Smartphone aus (aber lasst Euch vorher von einem Experten beraten!).

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

Cartoon Craft ( EUR 1,49 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Sogar die Orks verwandeln sich in Zombies (macht Euch bereit, denn die Zombies sind unterwegs!), baut Eure Basis auf und rüstet sie aus, um die Eindringlinge in Schach zu halten.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Sogar die Orks verwandeln sich in Zombies (macht Euch bereit, denn die Zombies sind unterwegs!), baut Eure Basis auf und rüstet sie aus, um die Eindringlinge in Schach zu halten. Connect ( EUR 0,89 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Eliminiert Blöcke mit identischen Mustern in diesem Casual Game.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Eliminiert Blöcke mit identischen Mustern in diesem Casual Game. Cooking Quest VIP ( EUR 1,09 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Ein etwas anderes Abenteuer, in dem Ihr in Euren Food Truck investiert, um die Stadt wieder aufzubauen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Ein etwas anderes Abenteuer, in dem Ihr in Euren Food Truck investiert, um die Stadt wieder aufzubauen. Defender Heroes Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Schützt Eure Burg, indem Ihr die Fähigkeiten verschiedener Helden gegen Hunderte von Gegnerhorden einsetzen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Schützt Eure Burg, indem Ihr die Fähigkeiten verschiedener Helden gegen Hunderte von Gegnerhorden einsetzen. Grow Heroes VIP ( EUR 1,79 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Verbringt Zeit mit der Entwicklung Eures Heldenteams in diesem Spiel mit Retro-Pixel-Optik.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Verbringt Zeit mit der Entwicklung Eures Heldenteams in diesem Spiel mit Retro-Pixel-Optik. Last Day Survival ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Die Zombies sind (schon wieder?) da draußen. Überlebt, indem Ihr Allianzen mit anderen Menschen eingeht und versucht, nicht selbst zu Untoten zu werden.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Die Zombies sind (schon wieder?) da draußen. Überlebt, indem Ihr Allianzen mit anderen Menschen eingeht und versucht, nicht selbst zu Untoten zu werden. League of Stickman ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): ein weiterer Sidescroller mit der Stickman-Figur, in Stages voller Feinde, die es mit Schlägen, Zaubersprüchen und Combos zu erledigen gilt.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): ein weiterer Sidescroller mit der Stickman-Figur, in Stages voller Feinde, die es mit Schlägen, Zaubersprüchen und Combos zu erledigen gilt. Superhero War Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Entwickelt Euren Roboter-Zombie und stellt Euch Monstern, die die Menschheit bedrohen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Entwickelt Euren Roboter-Zombie und stellt Euch Monstern, die die Menschheit bedrohen. Tap Town ( EUR 1,89 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Bereitet Eure (echt vielen) Helden darauf vor, Monster zu bekämpfen und das Dorf auszubauen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe, endet am Freitag, den 18.): Bereitet Eure (echt vielen) Helden darauf vor, Monster zu bekämpfen und das Dorf auszubauen. Zombie Avengers ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Echt? Schon wieder Zombies und schon wieder Stickmen? Aber ja! Viel Spaß beim Stickman-Zombie-Gemetzel!

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Echt? Schon wieder Zombies und schon wieder Stickmen? Aber ja! Viel Spaß beim Stickman-Zombie-Gemetzel! Zombie Masters VIP ( EUR 0,99 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Hier mal was gaaanz anderes: Eliminiert Zombies in Dutzenden von Stages.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

So, das war es schon wieder für heute. Wie gesagt: Die Apps sind nur vorübergehend gratis, also ist Eile geboten. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns auf hier gelistete Apps hinweist, die möglicherweise wieder Geld kosten und sind natürlich auch dankbar für Eure App-Empfehlungen, wenn sie in unser Schema passen.

Falls heute nichts für Euch dabei war: Samstag gibt es hier bei NextPit die nächste Liste mit kurzzeitig kostenlosen Apps und Games, also haltet die Augen offen.