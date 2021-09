Android & iOS: Diese Apps und Spiele sind für kurze Zeit kostenlos

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS und Android präsentieren wir der NextPit-Community dienstags und samstags! Jetzt kommt also die zweite Rutsche dieser Woche. Fündig werden wir dabei u.a. bei AppsFree oder auch App Sliced. Zusätzlich freuen wir uns, wenn Ihr uns Eure Funde im NextPit-Forum präsentiert, wo wir separate Threads für iOS und Android haben:

Tipp: Wie jede Woche wollen wir Euch auch heute darauf hinweisen, dass Ihr die für Euch interessanten Apps in jedem Fall herunterladen solltet, auch wenn Ihr sie im Augenblick nicht benötigt. Denn auch, wenn Ihr sie direkt nach dem Download runterschmeißt, könnt Ihr sie später jederzeit wieder kostenlos installieren – auch, wenn sie bis dahin regulär längst wieder kostenpflichtig sind.

Kostenlose Mobile Games und Apps für Android

Kostenlose Android-Apps

4K-Kamera: ( 4,59 € ): [Endet am Sonntag] Diese gut bewertete Kamera-App richtet sich an uns Möchtegern-Smartphone-Filmemacher:innen. Ihr könnt verschiedene Aufnahme-Modi nutzen, die Frameraten auswählen, Zeitraffer- und Zeitlupe-Videos erstellen und einiges mehr.

): [Endet am Sonntag] Diese gut bewertete Kamera-App richtet sich an uns Möchtegern-Smartphone-Filmemacher:innen. Ihr könnt verschiedene Aufnahme-Modi nutzen, die Frameraten auswählen, Zeitraffer- und Zeitlupe-Videos erstellen und einiges mehr. Visual Math 4D ( 4,49 € ): [Endet am Sonntag] Diesen sehr gelungenen grafischen Taschenrechner haben wir Euch auch in einer separaten News bereits ans Herz gelegt.

): [Endet am Sonntag] Diesen sehr gelungenen grafischen Taschenrechner haben wir Euch auch in einer separaten News bereits ans Herz gelegt. Reminder Pro ( 2,29 € ): Mit dieser App könnt Ihr blitzschnell Erinnerungen anlegen, die Euch zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dienstags und samstags unsere kostenlosen Apps zu checken.

): Mit dieser App könnt Ihr blitzschnell Erinnerungen anlegen, die Euch zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dienstags und samstags unsere kostenlosen Apps zu checken. Meine musikalischen Partituren ( 2,99 € ): Dieser Notenbetrachter ist perfekt geeignet, um Lieder nach Takten zu lernen. Also ich glaube, dass er perfekt geeignet ist – im Notenlesen bin ich eine Katastrophe!

): Dieser Notenbetrachter ist perfekt geeignet, um Lieder nach Takten zu lernen. Also ich glaube, dass er perfekt geeignet ist – im Notenlesen bin ich eine Katastrophe! SnagBricks ( 4,59 € ): [Endet am Sonntag] Seid Ihr Bauingenieur:in oder habt einen anderen Job in der Baubranche? Dann ist diese App vielleicht genau richtig für Euch, um Euch beim technischen Zeichnen zu unterstützen.

Kostenlose Mobile Games für Android

Rogue Hearts ( 0,99 € ): Schöner Dungeon-Crawler, der Euch allerdings gerne zu In-App-Käufen nötigt. Ihr könnt Euch aber Waffen etc. auch im Spiel erfarmen.

): Schöner Dungeon-Crawler, der Euch allerdings gerne zu In-App-Käufen nötigt. Ihr könnt Euch aber Waffen etc. auch im Spiel erfarmen. Hero Z ( 0,99 € ): Ballert Ihr gerne Zombies ab? Na klar – JEDER ballert gerne Zombies ab. In diesem mit 4,5 Sternen bewerteten Spielchen mit knackigem Schwierigkeitsgrad könnt Ihr dieser Leidenschaft nachgehen.

): Ballert Ihr gerne Zombies ab? Na klar – JEDER ballert gerne Zombies ab. In diesem mit 4,5 Sternen bewerteten Spielchen mit knackigem Schwierigkeitsgrad könnt Ihr dieser Leidenschaft nachgehen. Requence ( 3,29 € ): Ich habe noch keinen Schimmer, ob das Spiel was taugt. Aber es wird ein Katzen-Roboter aus der Vergangenheit erwähnt. Man müsste verrückt sein, so etwas nicht zu installieren.

): Ich habe noch keinen Schimmer, ob das Spiel was taugt. Aber es wird ein Katzen-Roboter aus der Vergangenheit erwähnt. Man müsste verrückt sein, so etwas nicht zu installieren. Zombie Avengers: (Dreamsky) Stickman War Z ( 0,59 € ): Zombies? Lieben wir, haben wir weiter oben ja schon festgestellt. Stickman mögen wir auch – diese Action-Side-Scroller bietet Euch beides!

): Zombies? Lieben wir, haben wir weiter oben ja schon festgestellt. Stickman mögen wir auch – diese Action-Side-Scroller bietet Euch beides! Flippy Geometry ( 0,89 € ): Puzzle-Spielchen, bei dem Ihr Figuren aus dreidimensionalen Polygonen zusammenklöppeln müsst.

): Puzzle-Spielchen, bei dem Ihr Figuren aus dreidimensionalen Polygonen zusammenklöppeln müsst. Sudoku Pro ( 2,40 € ): Sudoku-Apps kann man nie genug empfehlen, oder? Hier habt Ihr eine gelungene Umsetzung, die vermutlich exakt das tut, was der Name verspricht.

): Sudoku-Apps kann man nie genug empfehlen, oder? Hier habt Ihr eine gelungene Umsetzung, die vermutlich exakt das tut, was der Name verspricht. Cat Simulator Kitty Craft Pro Edition ( 0,99 € ): [Endet am Sonntag] Mäuse fangen, Sessel zerkratzen und Vasen runterwerfen – mit diesem Katzensimulator macht Ihr typische Katzen-Sachen.

Kostenlose iOS Apps & Spiele

Kostenlose Apps für iOS

Kostenlose Spiele für iOS

So, that's all, folks! Wir sind für diese Woche durch mit unseren kostenlosen App- und Game-Tipps und hoffen natürlich, dass Ihr wieder fündig geworden seid. Einige der Empfehlungen vom Dienstag habe ich natürlich wieder drin gelassen, so dass auch die von den Downloads profitieren können, die den Beitrag verpasst haben.

Stolpert Ihr über Apps, die mittlerweile wieder kostenpflichtig sind, dann wäre es lieb, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis darauf gebt. Das NextPit-Team wünscht Euch ein feines Wochenende und Ihr wisst ja: Nächste Woche geht es weiter mit neuen Gratis-Empfehlungen!