Der frühe Vogel...kostenlose Android- und iOS-Apps

Normalerweise sind diese Apps mit einem Preisschild versehen, aber nur für eine begrenzte Zeit könnt Ihr sie kostenlos für iPhone- und Android-Plattformen abholen. Bitte beachtet, dass diese Liste zweimal pro Woche veröffentlicht wird, dienstags und freitags.

Bitte beachtet ebenfalls, dass diese Apps nicht von Anfang an kostenlos sind. Normalerweise handelt es sich um kostenpflichtige Anwendungen im Google Play und im Apple App Store, für die Ihr einen kleinen Betrag bezahlen müsst, wenn Ihr sie auf eurem Handy haben wollt. Manchmal sind die Entwickler aber auch großzügig und stellen ihre Apps der breiten Masse kostenlos zur Verfügung. Das machen wir zweimal pro Woche: wir schauen im Google Play Store und im Apple App Store nach den besten Schnäppchen für Euch.

Beachtet, dass die hier aufgelisteten Apps zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos sind, diese Angebote aber je nach Lust und Laune des Entwicklers ohne Vorwarnung auslaufen können. Der Aktionszeitraum für Apps auf diesen Plattformen kann unvorhersehbar sein und einfach so enden.

Wir von nextpit stellen sicher, dass keine dieser Apps in unserer kostenlosen Liste eine niedrigere Bewertung als 3,5 Sterne hat. Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche haben wir keine dieser Apps getestet. Ihr solltet Euch vor dem Herunterladen genau informieren, denn einige dieser Apps könnten versteckte In-App-Käufe haben.

Das solltet Ihr nicht verpassen: Wie Ihr kostenlose Apps für Android und iOS findet

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, die Ihr jetzt nicht unmittelbar braucht, installiert sie und löscht sie danach. So speichert Ihr die App in Eurer Bibliothek und könnt sie später erneut kostenlos installieren, auch wenn die Aktion beendet ist.

Android-Apps, die für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Planimeter [ €2,19 ] : Besitzt Ihr ein Stück Land und wollt wissen, wie groß Euer irdisches Reich ist? Diese App erledigt diese Aufgabe und noch einiges mehr.

: Besitzt Ihr ein Stück Land und wollt wissen, wie groß Euer irdisches Reich ist? Diese App erledigt diese Aufgabe und noch einiges mehr. Equalizer FX Pro [ 1,89 € ]: Ein Bass- und Lautstärke-Booster, der auch die Klangregelung übernimmt - was wollt Ihr mehr?

Ein Bass- und Lautstärke-Booster, der auch die Klangregelung übernimmt - was wollt Ihr mehr? Home Workouts No Equipment Pro [ €1,79 ] : Ihr wollt Euch mit wenig Geld fit halten? Mit dieser App könnt Ihr das ganz bequem von zu Hause aus tun.

: Ihr wollt Euch mit wenig Geld fit halten? Mit dieser App könnt Ihr das ganz bequem von zu Hause aus tun. 500X Game Booster and GFX Pro [ €0,09 ]: Wenn Ihr Hardcore-Gamer seid und alles aus eurem Prozessor herausholen wollt, könnte diese App genau das Richtige sein.

Android-Spiele

Blackthorn Castle [ €3,49 ]: Ein visuelles Abenteuerspiel, bei dem Ihr Euch Euren Weg durch verschiedene Rätsel denken müsst.

Ein visuelles Abenteuerspiel, bei dem Ihr Euch Euren Weg durch verschiedene Rätsel denken müsst. Final Castle Defense [ €1,19 ]: Ein Tower-Defense-Titel mit niedlich aussehenden Charakteren, bei dem Ihr dafür sorgt, dass eure Burg nicht vom Feind überrannt wird!

Ein Tower-Defense-Titel mit niedlich aussehenden Charakteren, bei dem Ihr dafür sorgt, dass eure Burg nicht vom Feind überrannt wird! Shadow Survival [ €0,89 ]: Seid Ihr stark genug, um Welle für Welle von Feinden zu überleben, die aus allen Richtungen anrücken? Steigt im Level auf und erhaltet bessere Ausrüstung, um noch stärker zu werden.

Seid Ihr stark genug, um Welle für Welle von Feinden zu überleben, die aus allen Richtungen anrücken? Steigt im Level auf und erhaltet bessere Ausrüstung, um noch stärker zu werden. Missile Dude RPG [ €1,99 ]: Ihr seid ein Raketenspezialist, dessen Aufgabe es ist, Dämonen zu töten. Wie werdet Ihr Eure Offensivschläge strategisch planen?

Ihr seid ein Raketenspezialist, dessen Aufgabe es ist, Dämonen zu töten. Wie werdet Ihr Eure Offensivschläge strategisch planen? World War 3 Tower Defense [ €0,79 ]: Es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, aus welchem Holz Ihr geschnitzt seid, während Ihr die Feinde mit futuristischer Technologie und Waffen abwehrt.

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Image Eraser [ €0,99 ]: Wollt Ihr unerwünschte Objekte aus Euren Fotos entfernen? Mit dieser App ist das kein Problem.

Wollt Ihr unerwünschte Objekte aus Euren Fotos entfernen? Mit dieser App ist das kein Problem. Beyond Scan [ €9,99 ]: Eine App, die Euer Smartphone in einen Scanner verändert und Bilder mit OCR-Technologie in Text umwandelt.

Eine App, die Euer Smartphone in einen Scanner verändert und Bilder mit OCR-Technologie in Text umwandelt. Call Recorder & Transcriber [ €0,99 ]: Nimmt Anrufe auf und verwandle sie mühelos in ein Skript, denn die App transkribiert auch das Gesprochene.

Nimmt Anrufe auf und verwandle sie mühelos in ein Skript, denn die App transkribiert auch das Gesprochene. Tracing Board [ €0,99 ]: Wenn Ihr beruflich viele Skizzen macht, ist diese App ein Muss, denn sie verwandelt Euer iPad in einen Tuschkasten für unterwegs.

Wenn Ihr beruflich viele Skizzen macht, ist diese App ein Muss, denn sie verwandelt Euer iPad in einen Tuschkasten für unterwegs. Focus Traveller [ €2,99 ]: Braucht Ihr Hilfe, um Euch bei Euren Aufgaben zu konzentrieren? Diese App wird Euch dabei sicher helfen.

iOS-Spiele

Blackthorn Castle [€ 2,99 ]: Ein visuelles Abenteuerspiel, in dem Ihr nach einem verlorenen Artefakt sucht. Habt Ihr den nötigen Grips, um es zu finden?

Ein visuelles Abenteuerspiel, in dem Ihr nach einem verlorenen Artefakt sucht. Habt Ihr den nötigen Grips, um es zu finden? yourSudoku [ €0,99 ]: Mit diesem Spiel, das Eure grauen Zellen testet, bringt Ihr Euer Gehirn auf Trab.

Mit diesem Spiel, das Eure grauen Zellen testet, bringt Ihr Euer Gehirn auf Trab. Crystal Cove [ €2,99 ]: Bewege Dreiecke auf dem Spielbrett, um Farben zu kombinieren und sie verschwinden zu lassen.

Bewege Dreiecke auf dem Spielbrett, um Farben zu kombinieren und sie verschwinden zu lassen. Happy Truck [€ 1,99 ]: Ihr fahrt einen Lastwagen mit nur einer Aufgabe: Waren zum Markt zu bringen. Aber das Leben ist selten einfach, und das gilt auch für dieses Spiel.

Ihr fahrt einen Lastwagen mit nur einer Aufgabe: Waren zum Markt zu bringen. Aber das Leben ist selten einfach, und das gilt auch für dieses Spiel. Like A Rapper [ €0,99 ]: Glaubt Ihr, dass Ihr ein Rap-Battle auf der Straße überleben könnt? Dieses Spiel wird Euch sicher helfen, Eure Fähigkeiten zu verbessern.

Das war's für heute mit unseren kostenlosen Apps! Wir hoffen, dass Ihr etwas findet, das sich lohnt, egal ob Ihr es sofort benutzen oder später installieren wollt. Was haltet Ihr von den Apps, die wir diese Woche aufgelistet haben? Wenn Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Adrenalinspiegel in die Höhe treiben, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu den ausgewählten Spielen mitteilt, bevor wir eine weitere Liste erstellen, um Euch am Ende der Woche zu unterhalten. Habt Ihr weitere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit.