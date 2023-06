Sommer-Aktion bei TradinShenzhen: Xiaomi 13 Ultra fast 600 Euro günstiger!

Heute haben wir in unserer Deal-Schmiede etwas ganz Besonderes für Euch auf Lager. Denn bei TradingShenzhen könnt Ihr gerade von zahlreichen Smartphone-Deals profitieren. Warum sich der Shop durchaus lohnt und gerade Liebhaber von China-Gadgets unbedingt reinschauen sollten, verraten wir Euch in diesem Artikel.

In Zukunft könnte es deutlich schwerer werden in Deutschland an Smartphones von Realme, Oppo oder OnePlus zu kommen, da die Anbieter sich aufgrund von Patentstreitigkeiten zunehmend aus dem hiesigen Markt zurückziehen. Allerdings dürfte dies vor allem bei Realme noch etwas dauern, da der Hersteller auch das neue Realme 11 Pro und 11 Pro+ hierzulande nun doch verkaufen möchte, wie aus einem aktuellen Statement hervorgeht. Dank Anbietern wie TradingShenzhen könnt Ihr Euch allerdings China-Exklusive-Geräte, wie das Meizu 20 Pro, problemlos sichern.

Affiliate Angebot Meizu 20 Pro 6,81 Zoll LTPO-OLED-Display | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB RAM | 256 GB UFS-4.0-Speicher | 50 MP Haupt-, Ultraweitwinkel- und Telekamera

Gerade könnt Ihr zusätzlich von der "Hello Summer"-Aktion profitieren und Euch zahlreiche Rabatte rund um verschiedene Smartphones von Xiaomi, Realme, OnePlus, Nubia oder Motorola sichern. Wir haben nachfolgend nicht nur einige Deals für Euch ausgewählt, die wir für besonders spannend halten, sondern erklären Euch zusätzlich noch, worauf Ihr noch achten müsst, wenn Ihr bei TradingShenzhen einkauft.

Inhalt:

Darauf solltet Ihr vor dem Kauf unbedingt achten

TradingShenzhen hat den Hauptfirmensitz in Hong Kong und besitzt zudem einige Lager in Europa. Interessiert Ihr Euch also für ein bestimmtes Gerät, solltet Ihr vor allem darauf achten, aus welchem Land das Angebot stammt. Ist es bereits in europäischen Gefilden, fallen beispielsweise keine Versandkosten für Euch an, in allen anderen Fällen sieht das allerdings etwas anders aus. Welche Kosten Euch erwarten und auch alle Infos zu den verschiedenen Versandoptionen findet Ihr etwas später in diesem Artikel.

Allerdings solltet Ihr nicht nur auf den Artikelstandort vor dem Einkauf achten. Denn bei den Smartphones handelt es sich um chinesische Modelle. Das bedeutet, dass Ihr teilweise auch eine chinesische Firmware installiert habt. Diese lässt sich jedoch immer auf Englisch umstellen. Auch den Google Play Store und die Google System-Dateien werden von TradingShenzhen zuvor aufgespielt.

Affiliate Angebot Asus ROG Phone 6 Diablo-Edition | 6,78 Zoll AMOLED-Display | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB RAM | 512 GB Gerätespeicher | Chinesische FIrmware

Allerdings gibt es auch diverse Geräte, die eine europäische Software nutzen und mittlerweile sogar ohne Regio-Lock verkauft werden. So könnt Ihr Euch unter anderem das OnePlus 11 für 627 Euro* bei TradingShenzhen sichern und ganz normal OTA-Updates aufspielen.

Das Wichtigste zu Versandkosten und Versandoptionen

Gerade bei den Versandkosten müsst Ihr unbedingt darauf achten, woher das Gerät stammt. Allerdings beeinflusst der Standort nicht nur die Versandkosten, sondern auch die Versanddauer Eurer Geräte. Nachfolgend findet Ihr die verschiedenen Optionen noch einmal kurz zusammengefasst.

DHL Express aus China oder Hong Kong

TradingShenzhen bietet einen Express-Service aus China oder Hong Kong an, durch den Eure Geräte bereits in wenigen Tagen bei Euch sind. Die Versanddauer beträgt hierbei zwischen zwei und fünf Tagen, allerdings zahlt Ihr auch mindestens 16 Euro. In der Regel fallen bei Smartphones oder Tablets keine Zollgebühren an, allerdings müsst Ihr unter Umständen noch die Mehrwertsteuer hinzurechnen. Diese wird anhand des Deklarationswertes, also dem Kaufpreis und den Versandkosten errechnet und von dem Postzusteller kassiert.

Das Motorola Razr 2022 mit Flaggschiff-Technik ist ebenfalls bei TradingShenzhen erhältlich. / © NextPit

Zusätzlich müsst Ihr bei einem solchen Kauf Eure Mobilfunknummer hinterlegen, da die Geräte zwar nicht verzollt werden müssen, allerdings kann es immer wieder zu Problemen beim Zoll selbst kommen. Neuerdings erhebt DHL eine sogenannte Kapitalbereitstellungsprovision in Höhe von zwei Prozent, mindestens jedoch 14,95 Euro, auf die Bearbeitung solcher Expresssendungen. Mehr Informationen findet Ihr auf der offiziellen DHL-Seite.

Global Priority

Hierbei handelt es sich um eine alternative Versandmethode. Die Versandkosten betragen hier mindestens 10 Euro und können je nach Größe und Gewicht Eures Paketes auch deutlich höher ausfallen. Allerdings fallen für den Versand keine weiteren Kosten an. Dafür erhöht sich die Versanddauer auf rund 14 Tage.

Mail Parcel

Das Mail Parcel ist noch einmal günstiger als Global Priority und kostet Euch gerade einmal zwischen zwei und acht Euro. Allerdings können auch hier die Kosten noch einmal steigen, wenn das Paket größer und schwerer ausfällt. Auch wenn Ihr hier am wenigsten zahlt, müsst Ihr hier mit der längsten Lieferzeit rechnen. Der Händler spricht hier von zwei bis drei Wochen.

EU-Lager

Die einfachste Methode für europäische Kunden ist das EU-Lager. Hierbei erhaltet Ihr die Geräte direkt aus der EU und müsst keine Versandkosten zahlen. Zusätzlich sind Eure Einkäufe bereits nach zwei bis vier Tagen bei Euch.

Die besten Deals der Sommer-Aktion

Gerade könnt Ihr bei TradingShenzhen ordentlich Geld sparen, denn der Händler reduziert viele Smartphones gerade deutlich und auch Exklusivgeräte wie das Meizu 20 Pro sind nun erhältlich. Wir haben das Angebot einmal genauer unter die Lupe genommen und verraten Euch fünf Top-Deals, die Ihr während der Aktion bekommt.

Motorola Razr 2022

Das Motorola Razr 2022 mit Flaggschiff-Technik im Clamshell-Design. / © NextPit

Den Anfang in unserer Liste macht das Motorola Razr 2022. Das Foldable nutzt einen 6,7 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit 144 Hertz Bildwiederholrate. Für die nötige Leistung sorgt ein Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor mit einer Speicherkonfiguration von 12 GB RAM und 512 GB Gerätespeicher. Was das Gerät Euch sonst noch bietet, könnt Ihr im Test zum Motorola Razr 2022 von meinem Kollegen MaTT nachlesen.

Affiliate Angebot Motorola Razr (2022) Faltbares Smartphone | 6,7 Zoll Innendisplay | 2,7 Zoll Außendisplay | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB RAM | 512 GB Gerätespeicher Zur Geräte-Datenbank

Normalerweise kostet Euch das Smartphone in Deutschland mindestens 899 Euro, bei TradingShenzhen zahlt Ihr während der Sommer-Aktion nur 797 Euro. Da es sich hierbei um die chinesische Variante des Foldable handelt, ist auch eine chinesische Firmware vorinstalliert. Allerdings bekommt Ihr einen entsprechenden Adapter für europäische Steckdosen gratis mit dazu.

OnePlus 11

OnePlus präsentiert uns dieses Jahr nur das OnePlus 11 – ganz ohne Pro.. / © NextPit

Auch das OnePlus 11 ist gerade deutlich reduziert bei TradingShenzhen erhältlich. Das Smartphone setzt auf das Snapdragon 8 Gen 2 SoC mit 16 GB RAM und 256 GB UFS-4.0-Speicher. Der ausgezeichnete 6,7 Zoll große AMOLED-E4-Bildschirm verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und kann auf bis zu 1.300 Nits aufhellen. Alles in allem konnte uns auch das schnelle Aufladen und die gute Kamera in unserem Test zum OnePlus 11 durchaus überzeugen.

Affiliate Angebot OnePlus 11 6,7 Zoll AMOLED-E4-Display | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB RAM | 256 GB Gerätespeicher | 50-MP-Hauptkamera Zur Geräte-Datenbank

Auch wenn sich OnePlus aus dem deutschen Markt zurückziehen möchte, könnt Ihr das Smartphone hierzulande noch erhalten. Dafür zahlt Ihr allerdings mindestens 784,88 Euro, wodurch ihr bei diesem Deal rund 157 Euro sparen könnt. Zusätzlich grenzt sich das OnePlus 11 etwas von den anderen Smartphones ab, da hier das deutsche Oxygen OS von OnePlus bereits installiert ist. Außerdem müsst Ihr keinen Regio-Lock fürchten.

Oppo Find X6 Pro

Das Oppo Find X6 ist offiziell! / © Oppo | edit by NextPit

Das neue Oppo Find X6 Pro ähnelt dem bekannten Oppo Find X5 Pro (zum Test) in vielerlei Hinsicht. Allerdings fällt direkt auf, dass sich Oppo nun für verschiedene Speichervarianten entschieden hat. So könnt Ihr mit dem MediaTek Dimensity 9200 ganze 16 GB RAM und 512 GB Gerätespeicher nutzen. Die gewohnt ausgezeichnete Hasselblad-Kamera mit MariSilicon-X-Chip sorgt für unglaublich gute Bilder und der 5.000 mAh starke Akku lässt sich innerhalb kurzer Zeit mit der SuperVOOC-Technologie mit bis zu 100 Watt wiederaufladen.

Affiliate Angebot Oppo Find X6 Pro 6,74 Zoll AMOLED-Display | 120 Hertz Bildwiederholrate | MediaTek Dimensity 9200 | 16 GB RAM | 512 GB Gerätespeicher

Das Oppo Find X6 Pro ist genauso wie die anderen Geräte der Serie nicht direkt in Deutschland erhältlich. Dementsprechend erwartet Euch hier eine englische Firmware. Somit ist auch ein direkter Preisvergleich etwas schwierig, allerdings zahlt Ihr für das Oppo Find X5 Pro noch immer 719 Euro im Netz, wodurch der Deal für die neuere Variante mit 737 Euro wirklich günstig ist.

Das Vivo X90 Pro+ ist ein klarer Anwärter zum Kamera-Smartphone 2023 / © NextPit

Das Vivo X90 Pro+ ist ohne Zweifel eines der besten Kamera-Smartphones, wie der nextpit-Blindtest vor einigen Wochen bereits deutlich gezeigt hat. Mit seinem 6,76 Zoll großen E6-LTPO-Bildschirm und dem Snapdragon 8 Gen 2 ist das Smartphone bereits auf einem Flaggschiff-Level. Dank des Quad-Kamerasystems auf der Rückseite jedoch, hebt es sich noch einmal von anderen Geräten ab. Denn hier findet sich ein 1-Zoll-Sensor (Sony IMX989V) mit V2-Image-Prozessor-Unit. Auch in seinem Test zum Vivo X90 Pro+ war MaTT begeistert von dem Kamera-Monster.

Affiliate Angebot Vivo X90 Pro+ 6,78 Zoll E6-LTPO-Display | Quad-Kamerasystem | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB RAM | 256 GB Gerätespeicher Zur Geräte-Datenbank

Bei Vivo gilt, dass Ihr es in Deutschland leider nicht direkt erhaltet und es Euch importieren müsst. Dafür zahlt Ihr gerade 887 Euro für das Gerät, was noch einmal 80 Euro unter der bisherigen Preisempfehlung liegt. Da es sich um ein China-Only Smartphone handelt, müsst Ihr mit einer Multilingualen Firmware auskommen, die allerdings auch Deutsch unterstützt. Achtet hier jedoch auf die massige Bloatware.

Xiaomi 13 Ultra

Das Xiaomi 13 Ultra wird als das ultimative Kamera-Smartphone angepriesen – wie gut ist es wirklich? / © NextPit

Da das beste bekanntlich zum Schluss kommt, haben wir noch einen Deal zum Xiaomi 13 Ultra für Euch auf Lager. Das Hauptaugenmerk liegt beim größten Xiaomi 13 definitiv auf der Kamera, die Euch schon fast anspringt, dafür aber auch eine unglaublich gute Leistung erzielt. Als Bildsensor setzt der Hersteller auf den 1 Zoll großen Sony IMX989 in der 50-MP-Hauptkamera. Diese wird durch eine Ultraweitwinkel-, Tele- und Periskop-Kamera unterstützt, die ebenfalls mit jeweils 50 MP auflösen. Was das Smartphone sonst noch auf dem Kasten hat, könnt Ihr in unserem Test zum Xiaomi 13 Ultra nachlesen.

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Ultra 6,73 Zoll AMOLED-Display | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB RAM | 512 GB Gerätespeicher | 200-MP-Fotomodul Zur Geräte-Datenbank

Was den Deal so besonders macht, ist nicht nur der günstige Preis von 897 Euro, während Ihr in Deutschland mit mindestens 1.499 Euro für eines der besten Smartphones rechnen müsst, sondern auch, dass es sich um die chinesische Variante handelt. Xiaomi hat die Stückzahl des 13 Ultra in Deutschland stark limitiert, wodurch dieses Angebot sich für alle Fans des Herstellers gleich doppelt lohnt. Achtet allerdings darauf, dass hier die originale chinesische Firmware aufgespielt ist und Ihr somit mit ordentlich Bloatware rechnen dürft. Aber auch hier gibt es bereits nachträglich ein EU-ROM, was Ihr relativ simpel aufspielen könnt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr schon Erfahrungen mit TradingShenzhen gemacht? Teilt es uns in den Kommentaren mit!