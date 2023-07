Großes Sparpotenzial: Kostenlose Android- und iOS-Apps der Woche

Auch wenn sich der Tag ein wenig banal anfühlt, gibt es immer einen Funken, der Eure Begeisterung entfacht! Entdeckt diesen Funken in dem wöchentlichen nextpit-Roundup der kostenlosen Apps der Woche, in der wir Euch ein ganzes Bankett kostenloser iOS- und Android-Apps präsentieren. Nur ein paar Fingertipps entfernt zum Herunterladen und Installieren, und schon seid Ihr auf dem Weg, unendliche Möglichkeiten zu entdecken!

Bedenkt, dass diese normalerweise kostenpflichtigen iPhone- und Android-Apps nur für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Es lohnt sich also auf jeden Fall, im Google Play Store und im Apple App Store nachzuschauen, was es Neues gibt.

Auch wenn die hier aufgelisteten Apps derzeit kostenlos sind, können diese Angebote ohne Vorankündigung verschwinden, je nach den Launen der Entwickler. Es sei Euch also bitte bewusst, dass der Aktionszeitraum jeder App abrupt enden kann.

Das Team von nextpit stellt sicher, dass keine der Apps in unserer kostenlosen Liste eine Bewertung von 3,5 Sternen oder weniger hat. Anders als bei unseren Top 5 Apps der Woche haben wir keine der aufgeführten Apps installiert und bewertet. Ihr solltet Euch vor dem Herunterladen genau informieren, denn einige der Apps könnten versteckte In-App-Käufe haben.

Das solltet Ihr nicht verpassen: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber nicht mehr braucht, installiert sie und löscht sie direkt. So speichert Ihr die App in eurer Bibliothek und könnt sie später installieren, ohne dass Ihr dafür bezahlen müsst, auch wenn die Aktion beendet ist.

Android-Apps, die für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

How Much Can I Spend? [ €3.39 ] : Wenn Ihr einen Überblick über Eure Ausgaben behalten wollt, ist diese App genau das Richtige für Euch. Warum holt Ihr sie Euch nicht kostenlos, solange Ihr noch könnt?

: Wenn Ihr einen Überblick über Eure Ausgaben behalten wollt, ist diese App genau das Richtige für Euch. Warum holt Ihr sie Euch nicht kostenlos, solange Ihr noch könnt? Unit Converter Pro [ €0.79 ]: Wenn Ihr in eurem Beruf Messungen in verschiedenen Einheiten vornehmen und zwischen ihnen hin- und herwechseln müsst, ist diese App sehr nützlich!

Android-Spiele

Kawaii kochen [ €0.99 ]: Wie gut ist Euer Organisationstalent, wenn es darum geht, neue Gerichte zu zaubern und hungrige Kunden sattzubekommen? Finde es in diesem Spiel heraus!

Wie gut ist Euer Organisationstalent, wenn es darum geht, neue Gerichte zu zaubern und hungrige Kunden sattzubekommen? Finde es in diesem Spiel heraus! Shadow Slayer: Ninja Warrior [ €4.59 ]: In diesem rasanten Side-Scrolling-Abenteuer kämpft Ihr Euch durch verschiedene Monster und Feinde und erhaltet auf dem Weg weitere Upgrades.

In diesem rasanten Side-Scrolling-Abenteuer kämpft Ihr Euch durch verschiedene Monster und Feinde und erhaltet auf dem Weg weitere Upgrades. OXXO Puzzle Game [ €0.59 ]: Wie der Name schon sagt, müsst Ihr bei diesem Spiel Eure grauen Zellen anstrengen, um voranzukommen. Wenn Ihr die höheren Level erreicht, ist Entspannung nicht mehr angesagt...

Wie der Name schon sagt, müsst Ihr bei diesem Spiel Eure grauen Zellen anstrengen, um voranzukommen. Wenn Ihr die höheren Level erreicht, ist Entspannung nicht mehr angesagt... Coin Princess [ €0,99 ]: Nicht alle Jungfrauen sind immer in Not. Führe Eure Gruppe von fröhlichen Männern an und besiege alle Feinde, die sich Euch entgegenstellen!

Nicht alle Jungfrauen sind immer in Not. Führe Eure Gruppe von fröhlichen Männern an und besiege alle Feinde, die sich Euch entgegenstellen! Infinity Dungeon 2 [ €0.99 ]: Wenn Ihr es liebt, Eure Gruppe bis an die Spitze zu schleifen, ist dies ein Spiel, das Euch garantiert die Zeit raubt und Euch dafür belohnt!

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Safety Note+ Pro [ €3.99 ]: Wenn Ihr zu den Leuten gehört, die sich alles auf ihrem Telefon notieren und die Dinge privat halten wollen, dann könnte diese App genau das Richtige für Euch sein.

Wenn Ihr zu den Leuten gehört, die sich alles auf ihrem Telefon notieren und die Dinge privat halten wollen, dann könnte diese App genau das Richtige für Euch sein. Teeth Whitener - Photo Editor [ €2.99 ]: Eure Zähne sehen zwar nicht so toll aus, aber das sollte Euch nicht davon abhalten, Selfies zu machen und dabei breit zu lächeln.

Eure Zähne sehen zwar nicht so toll aus, aber das sollte Euch nicht davon abhalten, Selfies zu machen und dabei breit zu lächeln. Kontakte exportieren von Covve [ €4.99 ]: Wenn Ihr eine App braucht, die all eure Kontakte in das CSV/Excel-Format exportiert, seid Ihr hier genau richtig. Außerdem gibt es keine lästige Werbung, die Euch ablenkt.

Wenn Ihr eine App braucht, die all eure Kontakte in das CSV/Excel-Format exportiert, seid Ihr hier genau richtig. Außerdem gibt es keine lästige Werbung, die Euch ablenkt. Hurricane Tracker [ €4.99 ]: Wirbelstürme sind aus der Ferne wunderschön anzusehen, aber gefährlich, wenn Ihr in der Nähe seid. Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Wirbelstürme.

Wirbelstürme sind aus der Ferne wunderschön anzusehen, aber gefährlich, wenn Ihr in der Nähe seid. Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über Wirbelstürme. Dankbarkeits-Tagebuch [ €1.99 ]: Das Leben ist immer besser, wenn Ihr für alles dankbar seid. Diese App kann Euch helfen, Euch an all die guten Dinge zu erinnern, die Euch heute passiert sind, und sie aufzuschreiben.

iOS-Spiele

Xmas 2023 [ €1.99 ]: Weihnachten ist zwar noch ein paar Monate entfernt, aber vielleicht wollt Ihr in diesem lustigen Spiel euer Wissen auffrischen und alle anderen im Dezember schlagen.

Weihnachten ist zwar noch ein paar Monate entfernt, aber vielleicht wollt Ihr in diesem lustigen Spiel euer Wissen auffrischen und alle anderen im Dezember schlagen. Halloween II [ €3.99 ]: Frischt Euer Wissen über Halloween und alles, was das Fest mit sich bringt, auf.

Frischt Euer Wissen über Halloween und alles, was das Fest mit sich bringt, auf. Retro Pocket Rocket [ €0,99 ]: Dieses Spiel sieht niedlich aus, während Ihr durch den Weltraum reist, und nebenbei wird Euch die gut gezeichnete Grafik fesseln.

Dieses Spiel sieht niedlich aus, während Ihr durch den Weltraum reist, und nebenbei wird Euch die gut gezeichnete Grafik fesseln. Dragon Flight Simulator Games [ €9,99 ]: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, was für eine Physik nötig ist, wenn ein Drache fliegt? Findet es mit diesem Simulator heraus!

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, was für eine Physik nötig ist, wenn ein Drache fliegt? Findet es mit diesem Simulator heraus! Spring Forever [ €1.99 ]: Ein seitlich scrollender Plattformer, der alle richtigen Mechanismen für einen lustigen Zeitvertreib einsetzt. Auch wenn es ihm an Charakter und emotionaler Bindung zu Sonic und Mario mangelt, macht es trotzdem Spaß zu spielen.

Das war's für heute und wir starten in eine brandneue Woche! Wir hoffen, dass Ihr etwas gefunden habt, das Euer Interesse geweckt hat, sei es für den sofortigen Gebrauch oder um es für später zu installieren. Was haltet Ihr von den Apps, die hier aufgelistet sind? Wenn Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euch die Zeit vertreiben könnt, ohne eine Internetverbindung zu haben, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir sind gespannt auf Eure Meinung zu unseren kuratierten Tipps für den Wochenanfang, auch wenn wir uns schon auf das kommende Wochenende vorbereiten. Habt Ihr in letzter Zeit faszinierende Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Haltet Euch nicht zurück, sondern schreibt Eure Empfehlungen in die Kommentare!