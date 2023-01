Kostenlose Android- und iOS-Apps: Hier gibt's wieder was gratis!

Next Pit TV

Na? Heil durch die erste Woche des neuen Jahres gekommen? Dann könnt Ihr jetzt die Beine mal hochlegen und gechillt unsere Liste mit kostenlosen Apps und Games abgrasen. Denkt vorm Download aber daran, dass die hier aufgelisteten kostenlosen Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche keinerlei Qualitätskontrolle durchliefen. Habt also ein Auge drauf, was Ihr Euch da an Land zieht und welche Berechtigungen oder In-App-Käufe Euch dort erwarten.

Unser Tipp: Platzprobleme auf dem Smartphone? Solange Ihr die gewünschte App noch untergebracht bekommt, installiert sie dennoch. Danach löscht Ihr sie wieder vom Gerät. Installiert sie einfach irgendwann neu, wenn Ihr sie benötigt und Ihr mehr Platz auf dem Handy geschaffen habt. Eine einmal installierte Anwendung bleibt für Euch kostenlos.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für Android

Word Search Challenge PRO ( 1,49 € ): Bringt Euer Gehirn mit diesem Wortsuchspiel auf Trab.

): Bringt Euer Gehirn mit diesem Wortsuchspiel auf Trab. Ruby Square ( 0,99 € ): Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr Blöcke aus Quadraten so drehen müsst, dass sie einem bestimmten Muster entsprechen.

): Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr Blöcke aus Quadraten so drehen müsst, dass sie einem bestimmten Muster entsprechen. Cooking Quest VIP ( 0,99 € ): Eine Management-Simulation für Food Trucks: könnt Ihr Eure Kunden rechtzeitig zufrieden stellen?

): Eine Management-Simulation für Food Trucks: könnt Ihr Eure Kunden rechtzeitig zufrieden stellen? Timing Hero PV ( 2,99 € ): Niedliche Pixelgrafik, jede Menge Monster zum Töten – was kann man daran nicht lieben?

): Niedliche Pixelgrafik, jede Menge Monster zum Töten – was kann man daran nicht lieben? Zombie Age 2 Shooter ( 0,99 € ): Es geht um das Überleben des Stärkeren, wenn Ihr durch die Stadt zieht und Zombies abschießt.

): Es geht um das Überleben des Stärkeren, wenn Ihr durch die Stadt zieht und Zombies abschießt. Neo Monsters ( 0,99 € ): Ist es ein Pokemon-Klon? Ja. Zieht es Euch das Geld aus der Tasche? Nicht wirklich...

): Ist es ein Pokemon-Klon? Ja. Zieht es Euch das Geld aus der Tasche? Nicht wirklich... Hero's 2nd Memory ( 0,99 € ): Ein Dungeon Crawler, bei dem es entweder um das bessere Ende für Euch oder für die Monster geht. Ich habe mich für Ersteres entschieden!

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

bProgress ( 0,99 € ): Verwaltet Eure täglichen Aufgaben mit dieser App.

): Verwaltet Eure täglichen Aufgaben mit dieser App. SpeechTok Pro ( 1,99 € ): Verwendet Euer iOS-Gerät, um Sprache in Text umzuwandeln!

): Verwendet Euer iOS-Gerät, um Sprache in Text umzuwandeln! DunDun Squats Counter ( 0,99 € ): Beim Sport kann es passieren, dass Ihr den Überblick über Eure Wiederholungen verliert. Diese App sorgt dafür, dass Ihr keine Kniebeuge versäumt.

): Beim Sport kann es passieren, dass Ihr den Überblick über Eure Wiederholungen verliert. Diese App sorgt dafür, dass Ihr keine Kniebeuge versäumt. Wochenkalender ( 1,99 € ): Hier ist ein alternativer Ansatz zur traditionellen Kalender-App.

): Hier ist ein alternativer Ansatz zur traditionellen Kalender-App. Stocks Pro ( 15,99 € ): Die Weltwirtschaft könnte nächstes Jahr zusammenbrechen, behaltet mit dieser App den Überblick über Eure Investitionen!

): Die Weltwirtschaft könnte nächstes Jahr zusammenbrechen, behaltet mit dieser App den Überblick über Eure Investitionen! Airdisk Pro ( 2,99 € ):: Ein alternativer Dateimanager für Euer iOS-Gerät.

):: Ein alternativer Dateimanager für Euer iOS-Gerät. Thunderspace Rain Sleep Sounds ( 2,99 € ): Schlaft mit dem Geräusch des Donners im Hintergrund ein – ohne echten Regen!

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für iOS

Snake o.S. ( 1,99 € ): Das Original war auf Nokia-Handys zu finden, aber hier habt Ihr eine grafisch aktualisierte Version.

): Das Original war auf Nokia-Handys zu finden, aber hier habt Ihr eine grafisch aktualisierte Version. The Secret Elevator Remastered ( 0,99 € ): Ein Abenteuerspiel mit Horrorelementen, das Euch auf Trab hält.

): Ein Abenteuerspiel mit Horrorelementen, das Euch auf Trab hält. Don't be a Hypebeast ( 0,99 € ): Zerstört alle Hypebeast-Logos! Sinnlos, aber lustig.

): Zerstört alle Hypebeast-Logos! Sinnlos, aber lustig. TargetTap ( 0,99 € ): Ein Spiel, das Eure Reflexe testet.

): Ein Spiel, das Eure Reflexe testet. Partyrs ( 0,99 € ): Das hier ist Abenteuer- und Puzzlespiel in einem, mit extrem niedlichen Elementen.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser ersten Woche des Jahres 2023? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Dann teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit. Ebenso lasst uns bitte wissen, wenn eine der Apps wieder kostenpflichtig wird.