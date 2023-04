Schnell sein! Diese Apps für Android & iOS sind nur kurz kostenlos

Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche testen wir die hier aufgelisteten Apps und Spiele nur in Ausnahmen mal selbst an. Wir schauen also nur aufs Sterne-Rating und überfliegen die Kommentare in den Stores. Achtet also bitte selbst drauf, dass Ihr Euch da keinen Müll aufs Handy schaufelt.

Kleiner Tipp: Apropos "Schaufeln". Möglicherweise wird Euch der Platz auf dem Handy eng, sodass Ihr nicht mehr so leichtfertig jede App installiert. Macht bei den hier gelisteten Apps aber eine Ausnahme, denn dadurch gehen sie in Euren Besitz über. Das bedeutet, dass Ihr sie danach ruhig erstmal wieder vom Gerät kicken und jederzeit wieder kostenlos installieren könnt.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

QR Barcode Scanner ( 2,49 € ): Wenn Eurem Handy eine App zum Scannen von QR- oder Barcodes fehlt, dann ist diese App genau das Richtige für Euch.

Flashcards Club ( 3,99 €): Mit dieser App könnt Ihr unterwegs Lernkarten erstellen, die das Lehren und Lernen erleichtern.

500X Game Booster Pro ( 0,49 € ): Glaubt Ihr, dass euer Smartphone bereits alles leistet, was in ihm steckt? Vielleicht kann diese App Euch helfen, auch den letzten Rest Leistung herauszuholen.

Android-Spiele

Mystic Guardian PV: Action RPG ( 3,49 € ): Erlebt die goldene Ära der JRPGs in diesem Game mit isometrischer Ansicht, in dem Ihr Euren Helden hochlevelt, um all Eure Feinde niederzumähen.

Galaxy Attack Premium ( 0,99 € ): Es gibt nichts Besseres als einen Top-Down-Shooter, bei dem Ihr schwitzige Handflächen bekommt, während Ihr versucht, die Welt vor einer drohenden Alien-Invasion zu retten.

Superhero War Premium ( 0,99 € ): Riesige Roboter! Epische Schlachten! Jede Menge Waffen, um Eure Feinde zu vernichten! Was könnte man daran nicht mögen?

Stickan Master Premium ( 1,99 € ): Ein seitwärts scrollendes Actionspiel, in dem Ihr immer mächtiger werdet, um Eure Feinde zu vernichten.

Cell 13: The Ultimate Escape ( 0,99 € ): Ein physikbasiertes Logikrätsel, das Eure grauen Zellen in Schwung bringt.

Ein physikbasiertes Logikrätsel, das Eure grauen Zellen in Schwung bringt. Concrete Defense 1940 ( 0,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel aus der Zeit des 2. Weltkriegs, in dem Ihr die vorrückenden Achsenmächte abwehren müsst.

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Moodistory ( 6,99 € ): Diese App ist es absolut wert, installiert zu werden, denn sie hilft Euch dabei, Eure Stimmungen im Auge zu behalten, um Euch besser zu kontrollieren.

VHS Cam ( 9,99 € ): Aufnehmen, zurückspulen und abspielen wie mit einem Camcorder der alten Schule – nur halt auf Eurem brandneuen iPhone!

Aufnehmen, zurückspulen und abspielen wie mit einem Camcorder der alten Schule – nur halt auf Eurem brandneuen iPhone! Fisheye Plus Pro ( 0,99 € ): Mit diesem Kamerafilter könnt Ihr richtig cool aussehende Fotos basteln!

): Mit diesem Kamerafilter könnt Ihr richtig cool aussehende Fotos basteln! Adblocker für YouTube ( 2,99 € ): Ihr wollt nicht für YouTube Premium bezahlen und dennoch nicht mit Werbung zugeballert werden? Möglicherweise hilft da diese App.

iOS-Spiele

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ja, dieser Pokémon-Klon ist immer noch kostenlos. Verrückt!

Tap It and Jump It ( 1,99 € ): Wenn Ihr auf der Suche nach einem Zeitfresser seid, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Euch. Es ist alles eine Frage des Timings und der Reflexe...

Space Bunny ( 0,99 € ): Wie lange könnt Ihr hüpfen? Schließt Euch Space Bunny an und findet heraus, ob das Häschen mit Eurer Hilfe nach den Sternen greifen kann.

Shadow of Death: Premium Games ( 0,99 € ): Ein RPG im Taschenformat, das große Action bringt, egal wo Ihr seid.

Ein RPG im Taschenformat, das große Action bringt, egal wo Ihr seid. Cat Sorcerer ( 1,99 € ): Ihr schlüpft in die Rolle einer Katze mit übernatürlichen Kräften, die Laser aus ihren Augen schießt, um das Rattenproblem zu beseitigen, das die Stadt plagt. Also eine ganz alltägliche Story.

Das ist alles, was wir heute für Euch haben! Wir hoffen, dass Ihr mit diesen Apps ein schönes Wochenende habt. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Spielhunger stillen, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl mitteilt. Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Oder einen Link zu einer bereits wieder kostenpflichtigen App in unserer Liste? Dann schreibt's uns in die Kommentare.