Schnell! Diese Apps für iOS & Android sind nur für wenige Tage gratis

In unserer Welt ist nichts sicher außer dem Tod und die Steuern. Okay, und unsere zweimal wöchentlich erscheinende Liste mit kostenlosen Apps und Mobile Games für iOS und Android. Auch heute hat nextpit wieder das Netz nach interessanten Apps für Euch durchforstet, die derzeit "für umme" sind.

Nur, damit wir uns richtig verstehen: Wir sprechen hier nicht von Anwendungen und Spielen, die generell kostenfrei im Google Play Store und im Apple App Store zu finden sind. Es geht ausschließlich um eigentlich kostenpflichtige Downloads, die nur für kurze Zeit im Rahmen einer Promo gratis sind.

Zwei Haken gibts:

Wir haben keine Idee, wie lange die Apps kostenlos bleiben. Falls Ihr diesen Beitrag zu spät lest, könnte es passieren, dass die ein oder andere App bereits wieder kostenpflichtig ist. Im Gegensatz zu unseren Top-5-Apps der Woche haben wir keine dieser Apps selbst überprüft. Wir schauen lediglich drauf, dass eine App wenigstens mit 3,5 Sternen bewertet wurde – ob es versteckte Kosten gibt, es sich um Datenkraken handelt, oder ob ein Spiel vielleicht einfach nichts taugt, müsst Ihr selbst herausfinden.

Unser Tipp: Seht Ihr eine spannende App, die Ihr jetzt aber aktuell nicht brauchen könnt, installiert sie trotzdem und löscht sie danach einfach wieder. So speichert Ihr die App in Eurer Bibliothek und könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Lest auch: So findet Ihr selbst kostenlose Apps für Android und iOS

Android-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Blur Photo ( 2,99 € ) : Es gibt Smartphones, in denen der Bokeh-Effekt nicht besonders überzeugt. Vielleicht kann eine Drittanbieter-App hier helfen?

: Es gibt Smartphones, in denen der Bokeh-Effekt nicht besonders überzeugt. Vielleicht kann eine Drittanbieter-App hier helfen? Matrix Determinant Pro ( 0,99 € ): Reine Mathematikliebhaber würden diese App, die das Lösen von Matrizen zum Kinderspiel macht, meiden. Schüler:innen hingegen dürften Ihre wahre Freude daran haben.

): Reine Mathematikliebhaber würden diese App, die das Lösen von Matrizen zum Kinderspiel macht, meiden. hingegen dürften Ihre wahre Freude daran haben. How Much Can I Spend? ( 2,99 € ): Ein Tool, mit dem Ihr Eure Finanzen besser verwalten könnt, indem Ihr nachverfolgt, wohin jeder einzelne Cent geht.

Android-Spiele

Coin Princess! ( 0,99 € ) : Entflieht mit den Rittern vor Horden von Monstern, mit dem ultimativen Ziel, den Teufel zu besiegen.

: Entflieht mit den Rittern vor Horden von Monstern, mit dem ultimativen Ziel, den Teufel zu besiegen. Epic Heroes War Premium ( 0,99 € ) : Ein Echtzeit-Strategiespiel, das alle Arten von Mythologie für ein wahrhaftig nicht alltägliches Gameplay beinhaltet.

: Ein Echtzeit-Strategiespiel, das alle Arten von Mythologie für ein wahrhaftig nicht alltägliches Gameplay beinhaltet. Stickman Legends ( 0,99 € ): In diesem Spiel gibt es jede Menge adrenalingeladene Optionen, bei denen Ihr nur am Leben bleibt, wenn Ihr Eure Feinde ausschaltet.

): In diesem Spiel gibt es jede Menge adrenalingeladene Optionen, bei denen Ihr nur am Leben bleibt, wenn Ihr Eure Feinde ausschaltet. Shadow of Death: Dark Knight ( 3,99 € ): In diesem Side-Scrolling-Abenteuer müsst Ihr Euch den Weg zum Sieg bahnen. Wählt zu Beginn aus vier Charakteren, bevor Ihr Euch in Euer Abenteuer stürzt.

): In diesem Side-Scrolling-Abenteuer müsst Ihr Euch den Weg zum Sieg bahnen. Wählt zu Beginn aus vier Charakteren, bevor Ihr Euch in Euer Abenteuer stürzt. DungeonMon! ( 0,99 € ): Jeder liebt es, Zombies zu töten. Wenn Ihr das tut, fusioniert Ihr Monster, um neue Varianten zu erschaffen. Das Ziel ist es, alle verfügbaren Monster "freizuschalten".

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Calcvier - Keyboard Calculator ( 2,99 € ): Dies ist eine interessante App, mit der Ihr Eure Tastatur in einen Taschenrechner verwandeln könnt. So könnt Ihr Matheaufgaben berechnen, während Ihr gleichzeitig chattet, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

): Dies ist eine interessante App, mit der Ihr Eure Tastatur in einen Taschenrechner verwandeln könnt. So könnt Ihr Matheaufgaben berechnen, während Ihr gleichzeitig chattet, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. BatteryFull + (Alarm) ( 0,99 € ): Wollt Ihr die Lebensdauer Eures Akkus verlängern, indem Ihr ihn beim Laden schont? Diese App könnte Euch dabei helfen, da sie Alarm schlägt, wenn Euer Akku voll aufgeladen ist. So bleibt er keine Sekunde länger am Netz, als er sollte.

): Wollt Ihr die Lebensdauer Eures Akkus verlängern, indem Ihr ihn beim Laden schont? Diese App könnte Euch dabei helfen, da sie Alarm schlägt, wenn Euer Akku voll aufgeladen ist. So bleibt er keine Sekunde länger am Netz, als er sollte. PropFun Pro: Magic Camera ( 0,99 € ): Diese App verwandelt normale Bilder in lustige Fotos, indem sie verschiedene Filter in Form von virtuellen Requisiten hinzufügt.

Diese App verwandelt normale Bilder in lustige Fotos, indem sie verschiedene Filter in Form von virtuellen Requisiten hinzufügt. Brushstroke ( 5,99 € ): Willst Ihr kreativ werden? Mit dem Algorithmus dieser App könnt Ihr alle Eure Pics in Gemälde verwandeln.

): Willst Ihr kreativ werden? Mit dem Algorithmus dieser App könnt Ihr alle Eure Pics in Gemälde verwandeln. Obscura - Pro Camera ( 4,99 € ): Eine manuelle Kamera-App, die dem anspruchsvollen Fotografen viel mehr Möglichkeiten bietet, die Kamera Eures iPhones optimal zu nutzen.

iOS-Spiele

My City: Pajama Party ( 3,99 € ): Ein Spiel, das speziell für Kinder entwickelt wurde und in dem die Spielcharaktere in verschiedenen sozialen Situationen wie Teestunden, Grillpartys und dem Kauf von Gegenständen für kosmetische Upgrades eingesetzt werden.

Ein Spiel, das speziell für Kinder entwickelt wurde und in dem die Spielcharaktere in verschiedenen sozialen Situationen wie Teestunden, Grillpartys und dem Kauf von Gegenständen für kosmetische Upgrades eingesetzt werden. DobbyxEscape: Adventure Story ( 1,99 € ) : Dieser Titel enthält zwei Room-Escape-Spiele, in denen es viele Orte zu erkunden gibt. Auch Rätsel sind ein wesentlicher Bestandteil des Spiels.

: Dieser Titel enthält zwei Room-Escape-Spiele, in denen es viele Orte zu erkunden gibt. Auch Rätsel sind ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Man at Arms TD ( 4,99 €) : In diesem Kartenspiel müsst Ihr Euer Deck richtig zusammenstellen, um die Feinde auf der Karte zu besiegen. Ihr könnt sogar Eure eigenen Levels entwerfen und sie mit Freunden teilen, um den Spielspaß zu erhöhen.

: In diesem Kartenspiel müsst Ihr Euer Deck richtig zusammenstellen, um die Feinde auf der Karte zu besiegen. Ihr könnt sogar Eure eigenen Levels entwerfen und sie mit Freunden teilen, um den Spielspaß zu erhöhen. Hidden Objects Ghost Towns ( 0,99 €): Mögt Ihr Suchbilder? Dann habt Ihr mit diesem Game vermutlich viel Spaß. Hier müsst Ihr nämlich in jedem Level in Szenarios wie Geisterstädten oder verlassenen Vergnügungsparks verschiedene Objekte suchen.

So, das war's – hoffentlich war für Euch was Passendes dabei. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr auch ohne Internetverbindung spielen könnt, schaut Euch unbedingt unseren verlinkten Artikel an.

Eine Bitte noch zum Schluss: Falls Ihr in der Liste Apps seht, für die bereits wieder Geld verlangt wird, lasst uns davon wissen, damit wir sie nämlich flott aus der Liste aussortieren können. Danke und schönes Wochenende Euch allen!