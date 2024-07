Der Staub hat sich also gelegt und der Fußball ist nach Spanien zurückgekehrt, während Djoker in Wimbledon an der letzten Hürde scheiterte und seinen Grand-Slam-Rekord ausbauen konnte. In der Zwischenzeit tuckert die Smartphone-Welt weiter, mit neuen Modellen im Schlepptau und mehr Apps als Ihr Euch vorstellen könnt, die täglich veröffentlicht werden. Für welche Apps entscheidet Ihr Euch bei so viel Auswahl? Natürlich die kostenlosen Apps! Wir haben für Euch eine Liste mit kostenlosen Apps und Spielen zusammengestellt, die Ihr diese Woche ausprobieren könnt. Diese Perlen gibt es sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store umsonst zu kaufen.