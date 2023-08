Krasser Heimspeicher-Deal: 40 % Rabatt auf Bluetti EP600!

Der Bluetti-Heimspeicher besteht aus mehreren Komponenten. Herz des Systems ist die EP600. In der Kiste steckt ein Dreiphasen-Wechselrichter mit 6.000 W – also 2.000 W pro Phase. Die gespeicherte Energie kann also netzparallel mit bis zu 2 kW pro Phase eingespeist werden. Außerdem gibt es einen Backup-Betrieb im Falle eines Stromausfalls inklusive USV-Funktion. Hier seid Ihr dann natürlich auf 2.000 W Leistung pro Phase beschränkt.

Ebenfalls im Gehäuse integriert sind zwei MPPT-Eingänge für eine mittelgroße PV-Anlage. Die beiden Eingänge schaffen eine Leistung von jeweils 3.000 W. Die Vollintegration ist natürlich sehr schön, da Ihr so im Keller, in der Garage oder auf der Terrasse keinen separaten Wechselrichter mehr aufhängen müsst. Habt Ihr bereits einen Wechselrichter, könnt Ihr diesen aber auch auf der AC-Seite der EP600 betreiben und so den Akku laden. Damit eignet sich der Heimspeicher auch zum Nachrüsten.

Um die Speicherung der Energie kümmern sich separate Akkus vom Typ B500 mit einer Kapazität von jeweils knapp 5 kWh. Insgesamt könnt Ihr maximal 16 Akkus mit der EP600 verbinden und kämt dann auf fast 80 kWh Speicher! Wenn Ihr den Platz für den Heimspeicher nicht im Keller habt, dann keine Sorge: Die EP600 und die Akkus könnt Ihr dank IP67-Zertifizierung auch draußen aufstellen. Im Winter sorgt eine integrierte Heizung dafür, dass die notorisch kälteempfindlichen LiFePO4-Akkus auf Betriebstemperatur bleiben.

Um den korrekten Anschluss der Bluetti EP600 muss sich bei Euch ein Elektriker kümmern. Um die Vermittlung kümmert sich Bluetti, sobald Ihr die EP600 über die Webseite des Herstellers kauft. Je nach Zustand der elektrischen Installation bei Euch zu Hause fallen hier noch einmal zusätzliche Kosten an. Je moderner Eure Elektrik, desto geringer sind hier logischerweise die Kosten.

Wir haben die Bluetti EP600 bereits ausführlich für Euch getestet. Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, wie sich der Heimspeicher in der Praxis schlägt, wie die Einbindung in Euer Hausnetz genau funktioniert und was es noch zu beachten gibt, dann findet Ihr hier unseren ausführlichen Test des Heimspeichers Bluetti EP600.